Scuolabus, il Comune di Ferentino non taglia ma raddoppia

Il sindaco Fiorletta e l'assessore Dominici rassicurano i cittadini sul servizio di trasporto scolastico. Nessuna "sforbiciata" ma sarà potenziato con l'aggiunta di una corsa per gli alunni della zona Cartiera che dovranno trasferirsi dalla scuola Cameracanne in ristrutturazione. Intanto verso la conclusione i lavori ai cavalcavia 380 e 381

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Tanti bambini, tanti scuolabus. Meno in una scuola, più bus verso quello che ne hanno di più: Ferentino si prepara a rimodulare il proprio servizio di trasporto scolastico in funzione delle esigenze reali per l’anno 2025/2026.

Nei giorni scorsi i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole cittadine avevano lanciato l’allarme su possibili tagli al servizio scuolabus: secondo le proteste l’Amministrazione comunale stava pensando di limitare le fermate creando dei punti di raccolta per gli alunni. Ipotesi contestata dai genitori soprattutto dei bambini più piccoli. Tanto da raccogliere firme e scrivere al sindaco Piergianni Fiorletta che insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Piera Dominici ha avuto un incontro con i responsabili delegati dei due circoli scolastici cittadini.

Una corsa in più per gli alunni della zona Cartiera

L’incontro è servito per definire le reali necessità logistiche dei plessi scolastici: cioè, dove ci sono più bambini il servizio si potenzia, dove ce ne sono meno si evita di sprecare risorse. Non si sa da anni? No perché in questo periodo ci sono strutture che si preparano ad imminenti interventi di ristrutturazione. E questo determinerà uno spostamento di alunni. Tra queste c’è il plesso della Cartiera (oggetto di lavori di rifacimento): richiederà una gestione speciale dei flussi di alunni.

Ridisegnando la mappa delle scuole e degli alunni si è deciso di attivare una corsa aggiuntiva dedicata agli alunni temporaneamente trasferiti. Si tratta di oltre cento bambini della scuola Cameracanne (plesso Cartiera) che, per consentire i lavori, saranno spostati alla sede del Capoluogo in via Circonvallazione, a più di cinque chilometri di distanza.

L’Amministrazione comunale spiega che la corsa straordinaria fa parte di un piano più ampio per adattare in modo flessibile il trasporto scolastico alle necessità del territorio. L’obiettivo è garantire la continuità del diritto allo studio e ridurre al minimo i disagi per famiglie e studenti.

Fiorletta: “Fondamentale il gioco di squadra”

Ugo Galassi, Piergianni Fiorletta e Piera Dominici

“La collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e gestore del servizio di trasporto è fondamentale per garantire efficienza e tempestività nelle risposte, soprattutto in situazioni di transizione logistica“, ha dichiarato il sindaco Fiorletta

“I prossimi passi prevedono la definizione degli orari e delle fermate della corsa aggiuntiva, con un coordinamento diretto tra settore comunale competente, scuole e azienda di trasporto, al fine di rendere operativo il servizio già all’avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda il percorso degli altri scuolabus resta tutto invariato”, ha concluso l’assessore Dominici.

I cavalcavia 380 e 381 verso la riapertura

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia 380, situato in località Tofe – Monte Trave. L’intervento fa parte di un piano organico di riqualificazione infrastrutturale promosso dal Comune di Ferentino. Riguarda in particolare il ripristino dei cordoli stradali e la sostituzione delle barriere laterali, elementi fondamentali per garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e residenti.

Il cavalcavia 380

I lavori, riconosciuti di pubblico interesse, sono finalizzati al miglioramento della viabilità locale, in linea con gli standard richiesti per le infrastrutture stradali che si sviluppano in prossimità della rete autostradale. L’opera è prossima alla conclusione.

Resta da ultimare l’intervento sul cavalcavia 381, ultimo tassello necessario per completare i lavori su quattro cavalcavia strategici per la viabilità del territorio comunale. Il completamento garantirà un miglioramento complessivo della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione. L’apertura ufficiale del cavalcavia 380 sarà comunicata a breve, non appena verranno rilasciate le autorizzazioni da parte delle autorità competenti e di Autostrade per l’Italia.

La soddisfazione dell’Amministrazione

Alessandro Rea

“Si tratta di interventi attesi e prioritari – ha sottolineato l’assessore Franco Martini – Testimoniano l’impegno dell’Amministrazione nel garantire la sicurezza e la qualità delle infrastrutture cittadine“. Il consigliere Alessandro Rea ha aggiunto: “La sinergia tra amministratori, tecnici e operatori è stata decisiva per rispettare il cronoprogramma e realizzare un’opera di qualità, al servizio della collettività”. Il Comune di Ferentino continuerà a fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento dei lavori e sulle prossime riaperture, mantenendo un dialogo trasparente con la cittadinanza.

Nessuna certezza invece per quanto riguarda il termine dei lavori del ponte di Giovina Tofe che ha costretto l’Anas a chiudere la strada Casilina tra il chilometro 71 ed il 72 e che sta procurando diversi disagi a cittadini di Ferentino ed automobilisti. La chiusura va avanti ormai da mesi e per la riapertura non se ne parlerà prima della seconda metà di settembre.