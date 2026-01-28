Scuolabus, la ripartenza a singhiozzo: servizio tornato, disagi al via

Scuolabus, ripartenza e disguidi: Palazzo Antonelli corre ai ripari. E l’opposizione (per ora) tace

Ci sono ripartenze che sembrano un trailer: promettono il film, ma intanto ti regalano i primi minuti di tensione. Il servizio scuolabus è tornato in strada lunedì mattina a Ceccano — dopo oltre un anno e mezzo di stop — e l’esordio non è stato da passerella. Disguidi, disagi, proteste di genitori costretti ad accompagnare i figli a scuola: il primo giorno ha lasciato qualche ragazzo “a piedi” e parecchie famiglie con il telefono in mano, in cerca di certezze.

La cronaca è semplice: la ripartenza c’è stata, ma non è filata liscia. E allora dal Comune arriva la rassicurazione: gli intoppi ci sono stati, sì, però “saranno presto superati”. Tradotto: il motore è acceso, ma il cambio va registrato.

Riorganizzazione, sicurezza e nuove corse

Palazzo Antonelli mette nero su bianco la linea: è “in corso una prima riorganizzazione” del trasporto scolastico, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle linee e garantire “maggiore sicurezza e tutela per gli alunni”. Nei prossimi giorni, annuncia la nota, dovrebbero arrivare anche nuovi pulmini: un potenziamento che promette di migliorare tempi e percorrenze.

Il punto che fa rumore è quello più concreto: per introdurre i correttivi e alleggerire le linee, il Comune prevede che in alcune zone il trasporto venga sospeso “per un brevissimo periodo”. Riguarderebbe — viene precisato — “un numero limitato di situazioni”. E alle famiglie coinvolte viene chiesto “un piccolo sacrificio”, il tempo necessario per rimettere in asse il sistema e farlo andare “a regime”.

Un dettaglio operativo prova a mettere ordine nel caos: il Comune spiega di aver già inviato comunicazioni alle famiglie interessate (piattaforma dedicata e mail) con le indicazioni necessarie. E aggiunge la frase che diventa bussola per tutti: chi non ha ricevuto alcuna comunicazione può considerare il servizio regolare, “nelle modalità previste”.

Ringraziamenti e promessa

Nel comunicato c’è anche la parte “istituzionale”: ringraziamento alla cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, nonostante i disagi registrati nella giornata di lunedì. E l’obiettivo dichiarato: arrivare a un servizio “più efficiente, sicuro e stabile” per le famiglie del territorio, grazie a un potenziamento strutturale capace di rispondere meglio alle esigenze della comunità scolastica.

Politicamente, in queste ore, colpisce un elemento: il silenzio della minoranza. Nessun contrattacco immediato, nessuna raffica di comunicati a caldo. Due letture, entrambe plausibili. La prima: stanno misurando i passi, preparando “la mossa a bomba” quando avranno in mano numeri, segnalazioni, casi. La seconda: sanno benissimo che lo scuolabus è un servizio complicato, fatto di incastri, sicurezza, chilometri e orari, e stanno concedendo qualche giorno di assestamento all’amministrazione Querqui prima di trasformare i disguidi in un processo politico.

Come spesso accade, la verità non sta nel rumore del primo giorno: sta in quello che succede dopo. E soprattutto in quanto tempo ci mette una ripartenza a diventare normalità.