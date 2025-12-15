Scuolabus, tariffe e silenzi: la destra fa domande, il Comune risponde

A Ceccano lo scuolabus diventa terreno di scontro politico: la destra critica metodo e costi, la maggioranza rivendica la riattivazione del servizio. Tra silenzi, comunicazione e simboli, la partita è appena iniziata.

Lo scuolabus non è mai solo uno scuolabus. È una linea gialla che attraversa i quartieri, ma soprattutto è una linea politica: dice cosa una città decide di essere, chi vuole aiutare, quanto è disposta a spendere per tenere insieme famiglie, scuole e periferie. A Ceccano, negli ultimi giorni, quella linea è tornata al centro del dibattito. E come spesso accade, il mezzo conta meno del messaggio.

Le domande della destra: metodo, costi e incertezze

Ginevra Bianchini

A riaprire la partita è stata Ginevra Bianchini, capogruppo di Fratelli d’Italia, con un lungo intervento pubblico che ha messo in fila tutte le criticità del servizio di trasporto scolastico. Domande puntuali, una dietro l’altra: quante linee saranno attive? Con quali percorsi? Con quali orari garantiti? Chi gestirà il servizio? E soprattutto: come si fa a chiedere alle famiglie di pagare prima ancora di sapere cosa, concretamente, verrà offerto?

Il cuore della critica è lì: il metodo. Secondo Bianchini, si chiede un contributo economico a fronte di un servizio definito “sperimentale”, temporaneo, ancora da organizzare nei dettagli. Una contraddizione che l’opposizione legge come un azzardo amministrativo, o peggio, come una corsa a rivendicare la riattivazione del servizio senza averne ancora costruito l’architettura.

Francesca Ciotoli

A rendere più rumoroso il tutto, però, non è stato solo il contenuto delle domande. È stato soprattutto il silenzio. Per giorni, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione che fa riferimento al Partito Socialista, non è arrivata una risposta diretta. Da parte dell’assessore Francesca Ciotoli, nei giorni scorsi, nessuna presa di posizione pubblica. Un vuoto comunicativo che in città non è passato inosservato. Perché in politica, quando non parli, qualcuno lo fa al posto tuo. E spesso lo fa meglio. E quel silenzio, in una vicenda che tocca famiglie, bambini e servizi essenziali, pesa: pesa sul piano politico, pesa nella percezione pubblica, pesa soprattutto quando a colmare il vuoto è l’opposizione.

Il contesto prima di tutto

Andrea Querqui

Poi, però, la risposta è arrivata. Non sotto forma di replica social, ma con un comunicato ufficiale dell’amministrazione Querqui, che prova a rimettere i pezzi al loro posto e a spiegare come funzionerà il servizio scuolabus. E qui il quadro cambia.

C’è un punto che l’amministrazione rivendica con forza e che va detto con chiarezza: la precedente amministrazione Caligiore aveva interrotto il servizio scuolabus per mancanza di fondi. Una scelta tecnica, certo, ma anche politica. La giunta attuale, invece, ha deciso di riattivarlo, mantenendo una promessa fatta in campagna elettorale. Non a settembre, è vero. Ma a gennaio sì. E in una stagione di bilanci magri e servizi che saltano, rimettere in moto lo scuolabus viene raccontato come un atto tutt’altro che scontato. Quasi rivoluzionario, per gli standard degli enti locali. Per onestà intellettuale va aggiunto un dato: anche il centrodestra parlava della riattivazione a gennaio, con il nuovo Bilancio.

Nel comunicato si spiega che il nuovo sistema tariffario è stato rivisto secondo criteri di progressività ISEE: chi ha meno paga meno, chi ha di più contribuisce di più. Più fasce, una fascia di esenzione ampliata, riduzioni confermate per il secondo figlio ed esenzione totale per il terzo. Il tutto con la possibilità di rateizzare. Un tentativo – questo il messaggio – di rendere sostenibile un servizio che era diventato insostenibile.

I tag che parlano (e quelli che mancano)

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Ma la politica, si sa, non vive solo di atti amministrativi. Vive anche di segnali. E qui entra in scena un dettaglio che dettaglio non è. Nei post e nei comunicati di Bianchini vengono taggati sempre gli stessi nomi: Alessia Macciomei e Ugo Di Pofi. Restano fuori altri esponenti dell’opposizione. Nessun riferimento a Fabio Giovannone o Paola Aversa. Come se, dentro la destra ceccanese, si stesse giocando una partita parallela: chi guida davvero l’opposizione? Chi parla a nome di chi?

È una dinamica curiosa. Per anni a Ceccano si è raccontata una sinistra divisa, litigiosa, incapace di fare sintesi. Oggi i ruoli sembrano essersi invertiti: la maggioranza prova a tenere il filo del racconto amministrativo, mentre l’opposizione appare frammentata, a geometria variabile. La storia ama l’ironia. E a volte anche il contrappasso.

Comunicazione, politica, prossime mosse e simboli

In ogni Comune, lo scuolabus è una cartina di tornasole. Dice quanto un’amministrazione è disposta a investire sul welfare locale, anche quando non porta consenso immediato. Dice quanto pesa il Bilancio, ma anche quanto pesano le promesse.

Ed è qui che lo scontro diventa politico, non solo amministrativo. La destra incalza sul metodo. La maggioranza rivendica il risultato. In mezzo, le famiglie, che chiedono certezze e tempi chiari. Lo scuolabus, intanto, resta lì. Giallo, concreto, simbolico. Perché al netto delle polemiche, dei post e dei silenzi, una cosa è chiara: nei Comuni, il trasporto scolastico è uno dei servizi che più misurano la distanza tra la politica detta e quella fatta. E su quella distanza, a Ceccano, la partita è appena cominciata.

Resta un punto fermo: il tema è serio. E lo sarà ancora di più nelle prossime settimane, quando il servizio entrerà nel vivo e le famiglie vorranno risposte operative. La maggioranza ha scelto di rimettere in moto un servizio che era fermo. L’opposizione ha scelto di vigilare, incalzare, fare domande. È il gioco della politica. Ma lo scuolabus, a Ceccano, non è una partita qualsiasi. È una promessa. Mantenuta per qualcuno. Un’incognita per altri.

E come sempre, sarà la realtà – più che i post – a stabilire chi avrà avuto ragione.