Scuole e accuse: Del Brocco riapre il dossier 

Dopo le polemiche sulla chiusura della scuola di Badia Maiura a causa della pioggia, l'ex assessore rincara la dose tirando fuori delibere ed atti su lavori progettati ed affidati ma fermi. Una mossa che rischia d'incendiare il Consiglio comunale di oggi pomeriggio e mettere in difficoltà la maggioranza

Non piove mai per caso a Ceccano. Dopo l’acqua caduta a Badia Maiura che ha costretto il sindaco a chiudere la scuola e trasferire gli alunni, ecco arrivare la seconda puntata firmata Riccardo Del Brocco. L’ex assessore all’Ambiente, oggi in prima linea dall’opposizione, ha tirato fuori i faldoni come fossero armi d’archivio: carte bollenti, delibere, determine, atti che sembrano dormienti ma che invece, sotto il tappeto, covano come brace. (Leggi qui: Piove su Ceccano e l’asfalto scappa. Scuola allagata, bambini a casa. E leggi anche Scuole chiuse e politica riaperta: la destra attacca, il sindaco risponde).

Le carte parlano chiaro: due delibere e tre determine risalenti ad agosto e settembre 2024, riguardanti i lavori di efficientamento energetico nelle scuole di via Maiura e Mastrogiacomo. Un pacchetto da 130 mila euro per caldaie nuove, illuminazione efficiente e persino una campagna di sensibilizzazione sul miglioramento della qualità dell’aria.

Le frecce nel mirino

Le scuole di via Maiura

“Progettazione affidata e realizzata; comunicazione affidata e lavori affidati. Oggi è tutto fermo, bloccato da oltre un anno”, scrive Del Brocco. Poi l’affondo: “Che facciamo, aspettiamo che i solai cedano, che le caldaie del dopoguerra si rompano, che i bambini restino al freddo, che i livelli di PM10 aumentino? Anche questo immobilismo è colpa del 24 ottobre?”.

Il post ha un bersaglio preciso: l’amministrazione di centrosinistra del sindaco Andrea Querqui. Con un dettaglio che pesa come un macigno: “Questi lavori passarono tutti in commissione Ambiente dove, presidente Daniele Massa, erano membri Querqui e De Santis. Quindi non potranno dirvi di non sapere”.

Tradotto: non si può far finta che quelle carte non esistessero. Perché Andrea Querqui nel frattempo è diventato sindaco e Mariangela De Santis è la sua vice. Quelle carte le avevano lette, le avevano approvate. Ora, se i lavori sono fermi, la responsabilità non si può scaricare solo sul passato.

Oggi il Consiglio: corrida o tempesta?

Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi ed Alessia Macciomei

Il tempismo non è casuale. Oggi c’è il Consiglio comunale e non è escluso che il trio Ugo Di Pofi, Ginevra Bianchini e Alessia Macciomei entri a gamba tesa. Sul tavolo non ci sono solo i faldoni tirati fuori da Del Brocco, ma anche le spine già pronte: scuolabus, mensa e allagamenti. Un menù che rischia di trasformare la seduta in una corrida: con l’opposizione nei panni dei toreri pronti a infilzare la maggioranza, e la presidente del Consiglio Emanuela Piroli costretta a tenere a bada i colpi di spada e di cappa.

Ma sarà curioso vedere anche l’atteggiamento di Fabio Giovannone e Paolo Aversa. Sosterranno l’eventuale tesi del trio Di Pofi, Bianchini e Macciomei?

Intanto, lo stesso Fabio Giovannone ha già scoperto le carte: per oggi ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di tre figure simboliche: Charlie Kirk, giovane militante della destra internazionale recentemente scomparso; Iryna Zarutska, ragazza ucraina vittima della guerra; e il piccolo Paolo Mendico, il ragazzo di Santi Cosma e Damiano scomparso troppo presto.

La vigilia

Fabio Giovannone (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ma lo ha fatto in anticipo, non direttamente in apertura di Consiglio. Perché? Forse un gesto di sensibilità, forse una mossa politica. C’è chi legge nella scelta una mossa preventiva: prendere l’iniziativa prima che lo facessero Bianchini, Di Pofi e Macciomei, accreditandosi così come il vero volto della nuova destra ceccanese. Un colpo d’anticipo per oscurare il trio e dire, senza dirlo: “Il punto di riferimento sono io”.

Oggi si vedrà. In aula ci saranno i conti, la cultura, la mensa, gli scuolabus, Gaza e perfino i minuti di silenzio. Sarà una seduta che rischia di sembrare più un campo di battaglia che un Consiglio comunale. E qui sarà interessante osservare anche la maggioranza: resterà compatta e pronta a rispondere colpo su colpo, o si limiterà a subire l’urto delle opposizioni? Di sicuro anche i silenzi parlano. E a volte fanno più rumore di mille parole.

Il Consiglio comunale di Ceccano

Se oggi Di Pofi, Bianchini e Macciomei utilizzeranno le questioni sollevate da Del Brocco per mettere alle corde la maggioranza, il segnale politico sarebbe chiaro. Il fatto che sia stato lui a uscire la sera prima con queste carte avrebbe un significato: quella coalizione, nel bene e nel male, la regge ancora Riccardo Del Brocco.

Una macchina in folle

Riccardo Del Brocco

Quella delega, ai tempi di Del Brocco, produceva risultati concreti: oggi invece appare come un cantiere aperto ma con i lavori fermi, una macchina lasciata in folle con il motore acceso. Il delegato all’Ambiente Colombo Massa si trova ad affrontare questioni enormi, ma le difficoltà sono evidenti.

Non è un caso che già durante la prima seduta consiliare qualcuno avesse posto il problema: una delega così pesante, in passato affidata a un assessore, oggi è finita sulle spalle di un consigliere. E se davanti hai uno come Del Brocco, la situazione diventa ancora più difficile: perché non conta solo il peso della delega ed il palcoscenico che può darti, ma la capacità di saperla gestire.