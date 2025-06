Scuole tra luci ed ombre: il Comune fa mea culpa sui ritardi alla “Paolini”

Mentre sono terminati i lavori alla "Belvedere" e a breve inizieranno quelli alla "Cameracanne", l'Amministrazione di Ferentino ammette il rischio di perdere il mega finanziamento del PNRR per la ristrutturazione dello storico istituto. Confermata la preoccupazione di Antonio Pompeo

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Due importanti novità per il mondo della scuola a Ferentino. Le ha annunciate l’Amministrazione comunale attraverso l’assessore alla pubblica istruzione, Pierina Dominici. Riguardano la scuola Belvedere in pieno centro e la scuola Cameracanne. Il tutto mentre il Comune corre anche per evitare di perdere il mega finanziamento per l’edificio Paolini di 7 milioni di euro che era riuscito ad ottenere la Provincia tramite l’ex presidente e sindaco Antonio Pompeo con i fondi del Pnrr.

L’allarme di Pompeo

Antonio Pompeo

Lo stesso Pompeo ha lanciato l’allarme. Esiste il rischio concreto di perdere il finanziamento in quanto i lavori dovrebbero essere terminati per marzo 2026 ma sono ancora lontani da iniziare. Gli amministratori hanno confermato la preoccupazione di Pompeo. Ci sono ritardi. Il progetto è stato rivisto rispetto a quello iniziale.

Il problema? Dal momento del progetto a quello di aprire i cantieri ed iniziare ad impastare il cemento sono lievitati i costi e ci vorrebbero stando alle indiscrezioni altri fondi. Si parla di 1.8 milioni di euro. L’Amministrazione comunque vuole iniziare al più presto i lavori e soprattutto terminarli per riconsegnare alla città una scuola storica per Ferentino che ospiterà un istituto superiore.

Lavori finiti alla Belvedere, chiude la Cameracanne

La scuola Belvedere di Ferentino

Riguardo la scuola Belvedere dove sono in corso lavori per efficientamento energetico per circa 2 milioni di euro (anche questi ottenuti tramite fondi PNNR da parte della Provincia guidata da Pompeo) che hanno costretto il Comune a spostare 200 alunni a Sant’Agata, siamo ormai in dirittura d’arrivo. Per l’inizio del nuovo anno scolastico i 200 studentii torneranno nella loro scuola allegerendo anche il Comune del fitto di 28.000 euro annui alla Provincia come canone per l’ospitalità a Sant’ Agata. Una storia lunga e complicata che vede la sua conclusione .

Per quanto riguarda invece la scuola Cameracanne alla Cartiera a giorni inizieranno i lavori di ammodernamento grazie a fondi PNNR per circa 600.000 euro. All’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 dovranno essere trasferiti circa 100 bambini che andranno alla scuola capoluogo in via Circonvallazione in pieno centro.

Si prevedono disagi. Ma in questo caso il Comune di Ferentino non pagherà alcun canone all’amministrazione provinciale.