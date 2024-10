Se i fatti di Ceccano premiano Frosinone

Il primo giro di interrogatori sul caso Ceccano. Domina il silenzio. I riflessi a cascata sulla Provincia. Che risolvono un problema al sindaco di Frosinone ed a FdI

I piani sono tre. Su quello investigativo, l’inchiesta The Good Lobby sul giro di tangenti per pilotare gli appalti del Comune di Ceccano finanziati con fondi Ue registra il primo giro di interrogatori. A regnare è il silenzio.

Per ora silenzio

Roberto Caligiore (Foto © Stefano Strani)

Tace l’ex sindaco Roberto Caligiore, agli arresti domiciliari dalla settimana scorsa: è tato il primo a comparire davanti al Giudice Ida Logoluso accompagnato dal suo legale Paolo D’Arpino. L’avvocato ha spiegato che Caligiore si è avvalso della facoltà di non rispondere: vista la mole degli atti, il gran numero degli allegati e l’esiguo tempo a disposizione, ancora non c’erano elementi per poter dare risposte. D’Arpino ha comunque sottolineato la piena e completa disponibilità dell’assistito a valutare di poter essere ascoltato in un secondo momento.

Interrogatorio anche per l’ingegner Stefano Polsinelli. Assistito dall’avvocato Sandro Salera ha scelto una linea identica a quella di Caligiore: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha tuttavia respinto ogni accusa e si è riservato anche lui di essere ascoltato in un secondo momento dopo aver esaminato tutti gli atti di indagine. A seguire è stata ascoltata Elena Papetti, assistita dall’avvocato Riccardo Masecchia: anche lei ha chiesto altro tempo ed ha allegato un memoriale in cui ribadisce la regolarità del suo concorso e quindi degli atti che ne sono derivati. Poi è stato il turno di Frank Ruggiero con l’avvocato Armando Pagliei.

Mercoledì alle 10 sarà la volta dell’imprenditore Danilo Rinaldi, titolare di quattro imprese che secondo le accuse ricevevano gli appalti in via esclusiva e poi giravano tangenti a tecnici e giudici. L’imprenditore sarà assistito dal suo legale Gianpiero Vellucci.

Il passo delle dimissioni

La lettera di dimissioni

Poi c’è l’altro piano: quello amministrativo. Ieri sera alle 20:41 l’amministrazione comunale di Ceccano è decaduta in seguito alle dimissioni rassegnate in blocco da 12 consiglieri comunali. Con loro è decaduto anche il sindaco Roberto Caligiore che era stato sospeso dal prefetto Ernesto Liguori. (Leggi qui: Ore 20:41 è finito il Caligiore 2).

Il dato che sorprende è la totale, corale, unanime presa di distanze della squadra dal suo sindaco: nessuno ha speso una parola nei suoi confronti. Le indagini diranno se Roberto Caligiore era un uomo solo quand’era sindaco, certamente lo è stato dopo. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 29 ottobre 2024).

Mentre le valutazioni giudiziarie e politiche sulla intera vicenda penale che si è abbattuta su Ceccano spetteranno alle sedi competenti, l’aspetto che interessa qui è la dipensione provinciale. Infatti, Caligiore oltre ad essere sindaco era anche consigliere provinciale di Frosinone: eletto nel 2023 nella lista di Fratelli d’Italia, insieme ad Alessandro Cardinali e Andrea Velardo. Ora al suo posto in Consiglio provinciale, subentrerà Sergio Crescenzi, consigliere comunale di Frosinone e primo dei non eletti di Fratelli d’Italia.

Con l’ingresso di Crescenzi alla Provincia, il capoluogo avrà così una rappresentanza a Palazzo Jacobucci. L’anomalia era il non averla.

Il significato amministrativo e politico

Il palazzo della Provincia di Frosinone (Foto © AG IchnusaPapers)

La surroga di Caligiore con Sergio Crescenzi in Consiglio Provinciale rappresenta un’opportunità per il capoluogo. Frosinone, conquista, oggettivamente non per meriti propri, una rappresentanza diretta a Palazzo Jacobucci, centro nevralgico per le decisioni amministrative a livello provinciale. Ma che hanno inevitabilmente impatto sul Capoluogo.

La strategia adottata dal sindaco Riccardo Mastrangeli alle Provinciali era stata quella di non fare massa critica su nessun candidato di Frosinone. Sia per evitare competizioni interne pericolose per la sua maggioranza, sia per lasciare una “riserva di caccia” in Consiglio comunale al candidato della Lega Andrea Amata. Che infatti è stato poi eletto alla Provincia con i voti fondamentali di Frosinone.

Crescenzi alla Provincia consente ora alla Città Capoluogo di essere direttamente coinvolta nelle scelte strategiche che impattano sul territorio: dalle infrastrutture ai servizi pubblici, all’edilizia scolastica.

Il capoluogo potrà così esprimere, da oggi direttamente e non più i forma mediata, la propria voce su questioni cruciali, come il miglioramento della rete viaria, il potenziamento dei trasporti pubblici ed il sostegno ai settori economici chiave per la crescita della città.

Sul piano politico

Sergio Crescenzi

Caligiore inoltre gestiva l’importante delega al Bilancio, che ora dovrebbe essere in capo a Crescenzi. Una ulteriore possibilità di incidere nelle dinamiche e nelle decisioni della provincia, per il Consiglire Comunale di Frosinone.

Dal punto di vista politico, l’ingresso di Crescenzi a Palazzo Jacobucci toglie diverse castagne dal fuoco, sia al sindaco Mastrangeli che al Gruppo consiliare di FdI. Erano note a tutti le rivendicazioni (anche se soft e mai urlate) che Crescenzi aveva messo sul tavolo, proprio in virtù della sua mancata elezione alla Provincia. Questa surroga rappresenta una forma di ristoro politico.

Più volte infatti aveva chiesto per se stesso un posto in Giunta a Frosinone. Senza però ricevere mai l’ok: nè dal suo Gruppo consiliare, nè dal Partito. E nemmeno dal sindaco. Ora con il suo ingresso a Palazzo Jacobucci questa “esigenza” è venuta meno. Un problema in meno per Mastrangeli e per Fdi.

Che, per la verità, a Frosinone non ne hanno mai avuti. Di seri.