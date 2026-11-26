L'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli presenta l'Accordo di Programma da 54 milioni con il Ministero delle Infrastrutture e i 123 milioni FESR per l'Housing. Ma il vero segnale sta in chi ha risposto presente al suo appello: Salvini, Durigon, Squitieri e Rizzi.

Quattro nomi, in prima fila per parlare di Case Popolari e Varianti urbanistiche: Matteo Salvini, Claudio Durigon, Felice Squitieri, Alan Rizzi. Quattro presenze che sono la firma politica sull’azione di un assessore regionale che annuncia due cifre — 54 milioni, 123 milioni — per dire che quei soldi non arrivano da soli.

Pasquale Ciacciarelli ha scelto tre parole per raccontare: diritto all’abitare, riqualificazione del patrimonio edilizio, semplificazione urbanistica. Tre fili che, dice, vanno tenuti insieme con una regia unica tra Governo, Regione ed enti locali. Da assessore alle Politiche abitative, rivendica una Regione che non si limita ad annunciare ma mette risorse concrete sul tavolo dell’emergenza casa.

177 milioni, divisi in due

I numeri sono due. Il primo è l’Accordo di Programma da 54 milioni di euro firmato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per rigenerare e riqualificare il patrimonio abitativo esistente. Il secondo sono i 123 milioni del FESR destinati all’Housing, pensati per allargare la platea di cittadini e famiglie raggiunte dalle politiche abitative regionali.

Messi insieme, fanno oltre 177 milioni di euro: non spiccioli, per un settore che di solito si muove a colpi di bandi e graduatorie infinite.

Ai fondi, Ciacciarelli affianca un cantiere parallelo: la semplificazione della normativa urbanistica. L’obiettivo dichiarato è tenere insieme due cose che la burocrazia tradizionale fa litigare: più spazio alla rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio, e procedure di variante urbanistica più snelle . Tradotto: meno carte da firmare, per far diventare cantieri i soldi stanziati prima che si impolverino negli uffici.

Il cast che vale più del convegno

E poi quei quattro nomi. Il ministro Salvini, il sottosegretario Durigon, il commissario straordinario per il Piano Casa Squitieri, il capo del dipartimento Casa della Lega Rizzi, il Segretario regionale Davide Bordoni: tutti presenti all’iniziativa convocata da Pasquale Ciacciarelli a Roma. Roma. Non la sua Frosinone.

E con loro c’erano i presidenti o i commissari di tutte le Ater del Lazio, gli Ordini Professionali che hanno competenza su quel tema, le associazioni di categoria, le imprese. Il segnale è doppio: sul piano amministrativo c’è un’attendibilità riconosciuta da quelle presenze: chi aveva competenza sulla materia è andato ad ascoltare. Sul piano politico è la consacrazione di Ciacciarelli come figura autonoma sul dibattito politico del Carroccio, testimoniata dalla presenza del Numero 1 e del Numero 2 della Lega.

L’obiettivo

Pasquale Ciacciarelli con Matteo Salvini

Due sono gli obiettivi. Quello amministrativo: «Il convegno dedicato al Piano Casa ed alla semplificazione urbanistica rappresenta un’importante occasione di confronto istituzionale su temi centrali per il futuro dei nostri territori. In pratica: il diritto all’abitare, la riqualificazione del patrimonio edilizio e la necessità di rendere più efficaci e snelle le procedure urbanistiche.

Sono questioni strettamente connesse, che richiedono una visione strategica e una collaborazione concreta tra Governo, Regione ed enti locali» dice Ciacciarelli.

Ricorda il lavoro portato avanti come Regione Lazio sul fronte delle politiche abitative, attraverso interventi strutturali e investimenti «che testimoniano la volontà di affrontare in maniera concreta il tema dell’emergenza abitativa e di restituire qualità e funzionalità al patrimonio residenziale pubblico».

Il convegno su case popolari e varianti urbanistiche è un biglietto da visita dell’assessore regionale leghista in prospettiva di un’elezione Comunale di Roma che sarà tra le più difficili in assoluto per il Partito. Perché il vento non è più quello del 30% dei voti, i nomi che il Carroccio aveva naturalmente attratto solo per le possibilità che forniva quella percentuale ora si sono riposizionati dove credono di trovare altrettanta considerazione. Attraverso Pasquale Ciacciarelli, la Lega laziale che manda il suo biglietto da visita più pesante.