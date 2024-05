Se la Bbc dice che siamo lo specchio d’Italia sull’Europa

Il viaggio a Latina del corrispondente britannico della Bbc. Per raccontare attraverso il capoluogo come l'Italia vive la Ue e le prossime elezioni europee

Andrea Apruzzese

La Bbc scopre Latina. Anzi, scopre che Latina «mirrors Italy». Rispecchia l’Italia. Addirittura. Sarà per la prima sindaca donna, che è di FdI come Giorgia Meloni è prima presidente del Consiglio donna, sempre di FdI. Sarà per la vicinanza a Roma, immaginano i britannici. Che in realtà Latina, da Roma è molto distante. Ma questo i britannici forse non lo sanno.

E chissà se per venire a Latina avrà fatto la Pontina, che certo non avvicina le due città. Lui è Mark Lowen ed è corrispondente dall’Italia per la British Broadcasting Corporation ovvero la BBC, televisione di Stato britannica (per dirne una: ha la precedenza su tutti gli altri media nell’annuncio della scomparsa di membri della famiglia reale) e tempio dell’informazione. E sceglie proprio Latina, per illustrare la posizione dell’Italia nei confronti delle elezioni Europee ma soprattutto della stessa Unione Europea e di come gli italiani la vivono, ai residenti britannici che ormai dall’Ue sono distanti dopo la Brexit.

Ormai siamo in Brexit

(Foto: Elena Schweitzer

© DepositPhotos.com)

Per i britannici ormai l’Europa appare un continente lontano e soprattutto lo sono le sue dinamiche politiche e economiche. Il viaggio di Lowen è quindi un andare alla scoperta di come gli altri Paesi che in Europa ancora ci sono, affrontano le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Il giornalista britannico ha pubblicato sul proprio account X il suo video – di 3 minuti – tra bufale (intese come animali, eh, quelle dal cui latte si ottengono mozzarelle e ricotte) e spiagge del lido battute dalle mareggiate degli ultimi giorni, passando per un centro di accoglienza migranti africani e alcune parole della sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano.

Un giornalismo web, social e video, dal montaggio rapido e dalle immagini in veloce successione. In cui esordisce dando la parola al titolare di un’azienda di allevamento di bufale e produzione di mozzarella e ricotta: è lui il primo a lamentarsi della distanza dell’Europa dalle esigenze dell’agricoltura e soprattutto del fatto che gli stipendi in Italia non crescono, a differenza del costo della vita.

Il problema dietro alle bellezze

L’allevamento mostrato dalla Bbc

La scena si sposta nel centro di accoglienza migranti. Parla la titolare che lo gestisce, spiegando come i numeri dell’accoglienza siano ormai vicini al limite. E parla un ragazzo giunto dal Burkina Faso, raccontando che «chi viene qui ha pagato duemila euro per il viaggio in Italia. Si pensa che qui sia il paradiso, ma non è così». Stacco veloce sui manifesti di FdI e intervista alla sindaca, «prima donna sindaco di Latina», con un paragone con Giorgia Meloni prima presidente del Consiglio donna. Seduti nell’ufficio in Comune, la sindaca Matilde Celentano osserva che «è necessario avere voce in capitolo in Europa nella gestione delle cose, in particolare sui migranti».

Mark Lowen nella sua passeggiata a Latina

Tre minuti dal montaggio veloce, con il corrispondente britannico che conclude il suo viaggio in terra pontina con una passeggiata sulla spiaggia di Latina, osservando che «dietro le bellezze dell’Italia c’è un problema annoso» e il fatto che «Giorgia Meloni, che domina la politica italiana, spera di ottenere una posizione più avanzata dopo queste elezioni europee. Il voto europeo è un momento chiave per l’Italia su come navigare in questi tempi duri».

Lowen come Virgilio, la Gran Bretagna come Dante, in un viaggio a Latina, lungo le difficoltà dell’Italia, che spera di trovare soluzioni alle politiche europee. Ma Latina, e di questo forse i britannici ora se ne saranno accorti, dall’Europa è ancora molto distante.