Se l’opposizione non c’è ci pensa la maggioranza a complicarsi la vita

In pochi alla seduta sul Question Time. Nella quale la minoranza ha rinunciato a fare opposizione. Lasciando che a farsela da sola fosse la maggioranza.

Non c’era bisogno del numero legale per la validità della seduta: ma i numeri sono stati comunque indicativi. Hanno confermato ancora una volta lo scarso appeal per la sessione di Consiglio Comunale dedicata al Question Time, cioè le interrogazioni rivolte al sindaco e agli assessori di Frosinone. Erano infatti appena 10 i Consiglieri, tra quelli di maggioranza e opposizione, presenti al momento dell’appello ieri sera in Aula nel capoluogo.

Poi alla spicciolata nel corso dell’ora e mezza di durata dei lavori sono arrivati anche altri amministratori. In ogni caso, non si è andati mai oltre le 15 presenze totali.

La cronaca

Maurizio Scaccia

Ha aperto il fuoco di fila delle domande il Consigliere (di maggioranza) Maurizio Scaccia Capogruppo di Forza Italia. Ha chiesto chiarimenti sulle percentuali (originariamente era il 50%) delle indennità di sindaco assessori e consiglieri comunali destinate a Solidiamo. È il progetto sociale ideato dall’ex sindaco Nicola Ottaviani (oggi parlamentare della Repubblica) e confermato anche dall’amministrazione Mastrangeli, finanziato con i gettoni di presenza e le indennità degli amministratori che realizzano così iniziative per i giovani ed anziani di Frosinone.

Chiaro il tentativo di incendiare politicamente l’Aula. Perché l’iniziativa sarà pure meritoria ma da anni gli amministratori ricevono per la loro attività una somma quasi simbolica. Una fetta importante va a sostenere Solidiamo. E non tutti fanno salti di gioia. Riccardo Mastrangeli però è stato astuto: ha risposto evitando il dibattito e facendo sapere che manderà una nota scritta ed esaustiva all’interrogante. Che è parte della sua maggioranza. Mentre l’assessore Adriano Piacentini metterà a disposizione la delibera dedicata all’iniziativa.

Sul tema delle percentuali destinate a Solidiamo è intervenuto anche il Capogruppo della Lega Giovanni Bortone: ancora una volta è la maggioranza ad interrogare se stessa. Segnale evidente che il tema delle indennità di sindaco e assessori è particolarmente attenzionato da una parte della maggioranza.

Acqua, verde e battibecchi

Angelo Retrosi

Bortone ha inoltre chiesto spiegazioni circa i consumi idrici, a suo dire eccessivi, in alcune scuole di Frosinone. Oltre ovviamente la consueta domanda inerente la vegetazione cittadina. Non sono mancati anche alcuni battibecchi tra Bortone e qualche assessore.

Prima di Bortone, era intervenuto il consigliere socialista Vincenzo Iacovissi (di opposizione). Ha formulato quesiti alla Giunta circa le nuove assunzioni nella Polizia Municipale, l’illuminazione cittadina ed il parcheggio multipiano di viale Mazzini per il quale c’è l’intenzione dell’amministrazione di rilevarlo. Iacovissi ha anche chiesto lo stato di avanzamento dei lavori della piazza dello Scalo. Sullo stato dell’arte ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi, sempre presente sui cantieri insieme al sindaco. Ha assicurato il puntuale rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

Sul tema delle piantumazioni in città è intervenuto anche il Consigliere Claudio Caparelli. Non è mancata la puntuale e puntuta interrogazione rivolta alla sua maggioranza da parte del Consigliere Anselmo Pizzutelli. Il capogruppo della Lista del Sindaco ha esordito puntualizzando, in maniera anche velatamente polemica, che il question time è una occasione di dibattito che deve fare chiarezza su alcune tematiche di interesse della città. E’ una occasione anche per gli assessori per dare risposte “chiare“. Chi ha orecchie per intendere intenda.

L’insoddisfazione di Pizzutelli

Anselmo Pizzutelli

Pizzutelli è intervenuto chiedendo risposte sul percorso del BRT e sulla Piazza dello Scalo, lamentando alcuni presunti ritardi. Anche in questo caso, l’amministrazione sceglie di sterilizzare le polemiche. E così l’assessore Retrosi farà avere una risposta scritta a Pizzutelli per dare un quadro assolutamente chiaro e puntuale della situazione.

In ogni caso ad illustrare ai presenti la situazione dei vari cantieri aperti in città è intervenuto il sindaco Mastrangeli. Ma comunque Anselmo Pizzutelli nella sua replica ha palesato tutta la sua “insoddisfazione“. Evidentemente, non solo per le risposte avute in sede di question time. Così come “insoddisfatto” si era dichiarato in precedenza Bortone.

In chiusura il Consigliere di Forza Italia Pasquale Cirillo ha chiesto di sapere quante telecamere di videosorveglianza sono attive in città. Sono già 700 e altre 200 sono prossime ad essere operative anche per sostituire alcune di quelle ormai obsolete, ha risposto il Sindaco Mastrangeli.

Il gioco del traversone

Riflessioni a margine del question time. Nulla di nuovo si è potuto rilevare ieri sera in Consiglio Comunale, rispetto alla situazione, ormai chiara, del gruppo dei cosiddetti “malpancisti” (Pizzutelli- Bortone- Scaccia-Cirillo – Mirabella). I quali provano ad essere la spina nel fianco della maggioranza. Sicuramente dopo le Europee alzeranno il livello del “confronto” interno. Ed il tema delle indennità ritornerà probabilmente al centro del dibattito.

Che poi i Consiglieri non allineati costituiscano un problema vero per il resto della maggioranza è ancora tutto da dimostrare. Sindaco ed assessori non sembrano impensieriti più di tanto.

Il dato politico a Frosinone però è ormai evidente e conclamato. In assenza di una minoranza, forte, unita, determinata, puntuale ed anche presente, una parte della maggioranza prova, puntualmente, a farsi opposizione da sola. Il gioco del Traversone, il Tressette a perdere (dove vince chi perde) è sicuramente bello, stimolante e divertente. Ma va bene se giocato nei bar di paese. Magari se accompagnato anche con qualche birra ghiacciata e qualche battuta.

In un Consiglio Comunale, peraltro della più importante città della provincia, anche se legittimo, è certamente molto meno apprezzato. O apprezzabile.