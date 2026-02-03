Se non ora, quando? Il paradosso politico di Frosinone

A Frosinone il bilancio è destinato a passare senza emendamenti mentre Fratelli d’Italia chiede un rilancio politico. Tra pragmatismo, contabilità dei voti e assenza di confronto, la maggioranza si appresta a chiudere la consiliatura senza visione.

Le strade di Frosinone assomigliano sempre di più ad un videogioco con livelli infiniti di difficoltà. Un automobilista normale per attraversare via Aldo Moro o scendere dall’Alberata a De Matthaeis impiega lo stesso tempo che un astronauta impiega per orbitare intorno alla Luna. È questa la realtà quotidiana di Frosinone. Un mondo vero nel quale le dispute filosofiche consumate nella maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli alla gente interessano meno di zero.

Ancor meno interessa sapere se l’assessore Tizio lascerà il posto all’assessore Caio.

Sono dinamiche che appassionano esclusivamente i protagonisti o gli addetti ai lavori. Anche perché, fuori da Palazzo Munari, la percezione diffusa è una sola: “Si litiga, ma per cosa, esattamente?”.

Tiremm innanz

L’assessore al Bilancio Adriano Piacentini (Foto © Massimo Scaccia)

Al netto delle dichiarazioni, delle polemiche e delle richieste di visibilità, la priorità è una sola, per tutti: portare a termine la consiliatura. E per farlo serve approvare il Bilancio di Previsione, che approderà in Aula il 9 febbraio. Nessuno, né in maggioranza né in opposizione, ha interesse a far saltare il banco. Non ora, non così vicino alla scadenza naturale del mandato: si vota il prossimo anno.

E infatti il Bilancio passerà. Verrà approvato con una larga maggioranza. Passerà, addirittura, senza la presentazione di emendamenti da parte della stessa maggioranza: dettaglio che la dice lunga sulla fretta di chiudere la pratica senza aprire fronti interni. Perché un emendamento, accolto o respinto dal sindaco, può creare malumori. E nessuno vuole problemi.

Eppure, fino a pochi giorni fa, si parlava addirittura di possibili dimissioni del sindaco, di consiliatura a rischio, di equilibri fragili come cristallo. Oggi, invece, tutto appare sorprendentemente tranquillo.

La calma apparente e il paradosso politico

Riccardo Mastrangeli

In realtà è una tranquillità apparente, determinata da un calcolato pragmatismo che, una volta messa in sicurezza la consiliatura, deve consentire poi a tutti, il prossimo 8 marzo, di eleggere in Provincia i candidati decisi a tavolino dai Partiti.

La rappresentanza in Provincia, pur avendo un peso specifico amministrativo prossimo allo zero, serve però ai Partiti come la zuppa inglese nella trattoria di Sellari la domenica a pranzo: impossibile farne a meno.

La decisione, certamente legittima, di non presentare emendamenti al Bilancio costituisce tuttavia un paradosso politico per Fratelli d’Italia, che ha chiesto al sindaco, per andare avanti – anche alle prossime elezioni – un arricchimento del programma amministrativo, al posto delle poltrone da assessore, come invece chiedeva un’area del Partito. Il primato della politica. Tutto molto bello, avrebbe chiosato Bruno Pizzul.

(Foto © Massimo Scaccia)

La domanda però nasce spontanea: come si arricchisce un programma quando mancano solo 16 mesi alla fine del mandato? E soprattutto, quando non si presenta nemmeno un emendamento al Bilancio, che è lo strumento di programmazione economico-finanziaria per definizione? Ovviamente emendamenti costruttivi, di contenuto, non strumentali all’ostruzione.

Se non ora, quando?

Se non si interviene, arricchendola, la programmazione con emendamenti mirati a poco più di un anno dalla fine della consiliatura, su quali basi si poggerà questo rilancio? Se non si interviene ora, quando? E con quali strumenti, visto che l’arricchimento non sembra essere, al momento, né nell’agenda di Mastrangeli né in quella di Fratelli d’Italia?

Aldo Mattia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Non risultano incontri calendarizzati in tal senso. Il rischio è che il termine, sapientemente coniato a Roma a inizio gennaio, quando si sono incontrati il sindaco, FdI e Lega, resti solo un titolo, non un contenuto. Un modo per fermare l’assedio dell’onorevole Aldo Mattia con il suo Gruppo per reclamare il riconoscimento di un assessorato: fermarlo per non vincolare il Partito a sostenere nel 2027 il sindaco Riccardo Mastrangeli; perché è complesso condividere con lui ogni cosa, al punto di accettare un terzo assessorato, e poi voltargli le spalle.

L’assenza di emendamenti al Bilancio è la prova regina del fatto che non c’è una discussione sul merito, ma solo una conta dei voti necessari per approvarlo. Di questo, infatti, si è discusso nella riunione di maggioranza convocata dal sindaco domenica sera.

Il peso dei numeri

Se non c’è confronto sulle idee, resta solo il peso dei numeri. E quando la politica diventa solo aritmetica dei voti, a perdere è sempre la democrazia, perché smette di essere dialogo e diventa soltanto contabilità del consenso. Come diceva Norberto Bobbio: “La democrazia non è silenzio, è discussione, anche forte, ma sempre discussione.”

È molto probabile, infine, che una volta archiviato il Bilancio si aprirà la partita degli aggiustamenti in Giunta. Qualche assessore potrà cambiare, qualche civica potrà chiedere più spazio, qualcuno potrà rivendicare il peso dei numeri in Aula, che oggettivamente è cambiato.

Ma questa è amministrazione ordinaria, non politica. È gestione del potere, non visione.