Se Vannacci gioca la carta Fiorito a Frosinone

Una mossa audace, per entrambi i protagonisti: Franco Fiorito e Roberto Vannacci. Perché proprio ora la decisione di schierarlo. Nel 2010 Fiorito raccolse oltre 26 mila preferenze personali.

Più dirompente di così, per gli equilibri del centrodestra a Frosinone, probabilmente non poteva essere. La scelta del generale Roberto Vannacci di affidare a Franco Fiorito la guida provinciale di Futuro Nazionale (ergo con la gestione diretta delle dinamiche politiche nel capoluogo) arriva come un macigno enorme lanciato nel laghetto di Maniano, con gli schizzi d’acqua che arrivano fino al vicino ristorante «attera a Santone».

Il passaggio da Antonio Scaccia a Franco Fiorito, alla guida provinciale di Futuro Nazionale, rappresenta, formalmente, una normale sostituzione di incarichi: al posto di uno che si è dimesso, subentra un altro nuovo.

Nulla di straordinario, ci sta tutto. Ma, politicamente, racconta qualcosa di molto più importante per Frosinone. E potrebbe cambiare lo scenario delle alleanze per le elezioni comunali del prossimo anno.

Il vincolo di Scaccia

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

La differenza tra Scaccia e Fiorito non è soltanto caratteriale, o legata alle rispettive esperienze politiche. È soprattutto una questione di collocazione, di libertà d’azione e di vincoli.

Antonio Scaccia è una figura profondamente inserita nel sistema politico e amministrativo del capoluogo. Ha fatto l’assessore e il vicesindaco. Un rapporto, prima con Ottaviani e poi con Mastrangeli, costruito nel tempo, attraverso un lungo percorso condiviso con l’area di centrodestra e con l’amministrazione comunale. Un cordone ombelicale politico, oltre che amministrativo, molto forte, che alla fine ha pesato in maniera determinante al momento di decidere tra il Comune di Frosinone e il progetto di Futuro Nazionale.

Quando è arrivato il momento di scegliere, Scaccia ha fatto una scelta di cuore ma anche di continuità amministrativa: «Frosinone prima di tutto». Per questo, insieme ai suoi, ha deciso di continuare a sostenere la maggioranza Mastrangeli.

Fiorito senza vincoli

Con Franco Fiorito, invece, il problema non si pone proprio. Non c’è un rapporto politico da salvaguardare con Mastrangeli, non c’è una storia amministrativa comune da difendere, non ci sono equilibri di maggioranza da preservare. Non c’è, soprattutto, quel vissuto politico condiviso con la città di Frosinone, che per Scaccia ha rappresentato un elemento determinante. La sua storia è differente. Il suo orizzonte è diverso.

Fiorito ha il mandato del generale Vannacci per costruire Futuro Nazionale sul territorio, dargli una struttura, una riconoscibilità e, possibilmente, un peso elettorale. Il tutto con la doppia responsabilità di coordinatore provinciale del Partito e responsabile regionale per gli Enti locali. Con queste regole di ingaggio, Fiorito non farà sconti a nessuno, tantomeno al centrodestra, pur di centrare gli obiettivi che gli ha dato il generale.

L’ex capogruppo del PdL alla Pisana è uno nato con il pelo politico, inserito direttamente con il microchip sullo stomaco ed è uno dei più puri animali politici prodotti dal territorio. Conosce benissimo il funzionamento delle organizzazioni politiche, i meccanismi elettorali, e soprattutto il valore delle occasioni. Non è uno che si accontenta di occupare una casella nell’organigramma di Partito, tanto per avere un ruolo. Quella casella Fiorito intende farla fruttare meglio dei bitcoin e far incassare a Futuro Nazionale quanti più dividendi politici possibili.

La candidatura a sindaco

(Foto © IchnusaPapers)

Per questo, l’ipotesi di una candidatura a sindaco di Futuro Nazionale a Frosinone, fino a qualche settimana fa, sotto la gestione di Antonio Scaccia, sembrava più una suggestione che una prospettiva concreta, oggi non può essere esclusa a priori. Anzi, merita di essere presa sul serio.

Se Fiorito e il generale Vannacci dovessero valutare che una candidatura a sindaco di un uomo/donna di Futuro Nazionale nel capoluogo possa comunque servire a garantire visibilità, radicamento e una prima misurazione elettorale del partito, allora non ci sarà trippa per gatti. La candidatura ci sarà. Anche a rischio di spaccare il centrodestra.

La politica non è fatta di riconoscenza personale ma di opportunità. Fiorito non ragiona con il metro del «debito» morale ma con quello dell’utilità politica. Quando un simbolo ha bisogno di affermarsi, ogni buco è trincea. La trincea di Frosinone sono le comunali del prossimo anno.

La vetrina nazionale

Roberto Vannacci

Ma vi è di più. La candidatura di Futuro Nazionale potrebbe servire non solo a conquistare voti a Frosinone ma anche a lanciare un messaggio politico nazionale, se alla fine il generale dovesse veramente rimanere fuori dalla coalizione con FdI–Lega e FI. Un vero e proprio guanto di sfida al centrodestra di governo nazionale e regionale, proprio a Frosinone, che da 15 rappresenta uno dei suoi punti di riferimento tra i capoluoghi del Lazio. Perché un conto è presentarsi come alleato potenziale, un altro è dimostrare di saper correre da soli, peraltro, togliendo voti agli stessi partiti con i quali si condivide una parte dell’identità politica.

Non perché ci siano rancori da regolare, o conti aperti con qualcuno. Ma per puro calcolo politico: di Vannacci e di Fiorito. Frosinone per entrambi sarebbe una vetrina. Esattamente il genere di terreno sul quale Vannacci ha dimostrato più volte di voler misurare la propria capacità di costruzione politica di Futuro Nazionale.

In questo scenario, la nomina di Fiorito assume un significato che va ben oltre una semplice designazione organizzativa. È il segnale che il movimento del generale intende passare dalla fase delle dichiarazioni a quella del radicamento territoriale. Se serve anche con la clava.

Un candidato in più

Franco Fiorito è uno che ha sempre ragionato in termini di organizzazione, consenso, occupazione del territorio e costruzione del potere politico. Anche asfaltando gli «amici» di partito. Non a caso, nel 2010 raccolse oltre 26 mila preferenze personali, un risultato che resta tra i più significativi mai registrati nella storia politica recente della provincia di Frosinone. E se c’è una cosa che Fiorito ha sempre dimostrato nella sua carriera politica, è che davanti alle sfide non si è mai tirato indietro. Molte le ha vinte. Altre le ha perse. Ma non ha mai scelto di non combatterle.

Per questo, se fino a ieri a Frosinone il problema era capire chi sosterrà il candidato sindaco del centrodestra il prossimo anno, da oggi è capire se il centrodestra avrà un candidato in più contro cui misurarsi. E fa tutta la differenza del mondo.

Non è detto che la candidatura ci sarà. Ma, con Fiorito al comando di Futuro Nazionale a Frosinone, sarebbe un errore politico considerarla improbabile.