Sebastianelli apre al centrodestra: le primarie per riaprire la partita

Dopo le fratture del 2024, il leader di Cassino Protagonista rilancia il dialogo con il centrodestra e rimette sul tavolo le primarie di coalizione. Ma i partiti puntano a scegliere il candidato attraverso una rosa di nomi: la prima distanza è già evidente.

Le fratture, i fiumi di veleno, le contese finite per configurare una spaccatura che sembrava insanabile, potrebbero essere ormai soltanto un ricordo da consegnare al passato. Così come le stoccate reciproche in Consiglio comunale, dove pure condividono gli stessi banchi dell’opposizione, senza che tra loro sia mai maturata una vera intesa. Nessuna strategia comune. Ognuno per conto proprio.

Ma adesso che il 2029 comincia ad affacciarsi all’orizzonte, il Terzo Polo di Giuseppe Sebastianelli sembra pronto, inaspettatamente, a riaprire il dialogo con il centrodestra. Proprio con quei Partiti che nel 2024 avevano prima sostenuto l’idea delle primarie, salvo poi prendere una strada diversa, contribuendo a far naufragare il progetto civico dell’attuale consigliere. La scelta fu quella di riunirsi sotto il nome, serafico ma tutt’altro che banale, di Arturo Buongiovanni, oggi considerato trasversalmente, tra maggioranza e opposizione, un galantuomo delle istituzioni per il modo con cui affronta le questioni amministrative senza trasformare ogni confronto in polemica.

Scordiamoci il passato

Arturo Buongiovanni

E così Sebastianelli, quasi da buon discepolo della Democrazia Cristiana, sembra voler archiviare il passato e tornare a fare politica. Quella che cerca il compromesso, misura le distanze e prova a costruire ponti prima ancora di contare le macerie.

Il messaggio arriva attraverso una dichiarazione che rimette al centro il confronto. “Da qualche giorno si parla con sempre maggiore insistenza della possibilità che Cassino possa tornare al voto in primavera, in un quadro politico nel quale sembrano intrecciarsi aspirazioni personali, candidature alla presidenza della Provincia e possibili scenari regionali o nazionali. Io credo, però, che prima dei nomi e delle strategie dei partiti venga una cosa molto più importante: la città”. Cosa significa?

Il riferimento è agli incontri tra Lega e Fratelli d’Italia che, ricorrendo ad un caffè al bar, hanno iniziato a mettere sul tavolo un possibile progetto in vista delle prossime amministrative.

“Ma Cassino non può essere soltanto il luogo nel quale decidere chi occuperà una casella. I cittadini devono avere la possibilità di dire la loro”. Ed è qui che Sebastianelli rimette sul tavolo una proposta già avanzata nel 2024: scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie di coalizione.

Riproviamo le Primarie

L’intervento del sindaco Enzo Salera

“Alla luce anche di ciò che sta accadendo in Consiglio comunale – sottolinea – non vedo una strada diversa da quella delle primarie. Se davvero si vuole costruire un’alternativa, bisogna aprire le porte della politica alla città. Il candidato sindaco deve essere scelto attraverso un percorso nel quale possano confrontarsi persone, idee e programmi”. Una proposta che il consigliere mette sul tavolo della trattativa per provare a chiamare a raccolta l’intero centrodestra. Ed è anche la condizione politica sulla quale costruire, eventualmente, un’intesa tra i Partiti e il gruppo civico Cassino Protagonista, di cui Sebastianelli è il leader.

“Il Gruppo Civico Cassino Protagonista c’è – afferma – con i suoi eletti, i suoi simpatizzanti e con la volontà di partecipare a una competizione aperta e trasparente”. Una dichiarazione che modifica, almeno sul piano del dibattito, lo schema delle prossime amministrative. Nessuno, probabilmente, si aspettava un tentativo di dialogo così anticipato rispetto ai tempi naturali della competizione elettorale.

E qui torna alla memoria un precedente. Quello del 2019, quando le due anime della minoranza di centrosinistra, quella guidata da Enzo Salera e quella riconducibile a Francesco Mosillo, dopo anni di distanza politica, trovarono un punto di caduta proprio attraverso le primarie. Un percorso che avrebbe poi portato alla costruzione della coalizione che vinse le elezioni.

Il nodo del candidato

Vincenzo Marrone

Ma c’è un altro elemento da considerare. Perché se da una parte c’è un tentativo di dialogo, dall’altra non è difficile leggere, nelle parole di Sebastianelli, anche la volontà di premere l’acceleratore sulla sua candidatura a sindaco. Il commercialista cassinate sa che, qualora si arrivasse davvero alle primarie, la sua candidatura potrebbe entrare nel confronto con un peso specifico importante, vista la spaccatura che si respira dentro i Partiti del centrodestra. Ma è proprio qui che si apre il nodo politico.

Il coordinatore della Lega Vincenzo Marrone ha infatti dichiarato a LeggoCassino.it che “il candidato verrà individuato da una serie di nomi indicati da ciascuna forza della coalizione”. Una formula che sembra allontanare, almeno per il momento, il percorso delle primarie. E se quella dovesse essere la linea definitiva dei Partiti, il dialogo tra il Terzo Polo e il centrodestra potrebbe incontrare il primo ostacolo.

Giuseppe Sebastianelli

Per Sebastianelli, al tempo stesso, si aprirebbe un altro spazio politico: quello di poter sostenere che la responsabilità di un’eventuale mancata unità non ricadrebbe sul suo gruppo, ma sulla scelta dei Partiti di non affidare la candidatura a un percorso aperto alla città.

Insomma, le trattative sono già entrate nel vivo. Il centrodestra ha iniziato a muovere le prime pedine, Sebastianelli ha rimesso sul tavolo una proposta precisa e il tema della candidatura a sindaco è tornato, inevitabilmente, dentro il confronto politico.

Nel centrosinistra, invece, almeno per ora, si respira un’aria diversa. Più tranquilla. Forse troppo. Perché in politica il confine tra la tranquillità e la sottovalutazione di ciò che accade intorno è spesso molto più sottile di quanto sembri.