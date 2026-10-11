Sedicimila caditoie e una ditta sola

L'assessore Nasso chiede scusa a Latina allagata e spiega i conti: 160mila euro l'anno bastano per 2.500 caditoie su 16mila. Le foglie, le squadre in strada e l'ipotesi di affidare tutto ad Abc.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Davanti al liceo Grassi l’acqua ha preso la forma della strada, e la strada quella di una vasca. È una delle immagini che hanno girato sui social a Latina nei giorni delle piogge, insieme ai meme sull’assessore. Michele Nasso, assessore all’Ambiente, parte da dove in genere si arriva: «scusa alla città e ai cittadini, che hanno ragione». Poi tira fuori i numeri, e i numeri raccontano un problema più semplice e più grosso di una grata intasata.

Le caditoie in città a Latina sono sedicimila. La loro pulizia non è in capo alla municipalizzata Abc ma a una ditta esterna con un appalto annuale da 160mila euro, che copre 2.500 interventi. Fatta la divisione, ogni tombino ha diritto a una pulizia ogni sei anni e mezzo. Per passarle tutte servirebbe, nelle parole dell’assessore, «1 milione di euro» che il Comune non ha. Su questo Nasso non cerca scappatoie: la rete funziona, le condutture funzionano, ma non si può controllare ciò per cui non ci sono soldi.

La colpa delle foglie, e dell’asfalto

Il nemico di stagione sono le foglie: cadono in autunno, sono tante, finiscono dove l’acqua le porta. L’assessore ammette un errore di priorità, «forse avremmo dovuto fare qualche cosa di meno» e spazzare di più, con una precisazione che vale da difesa: «non abbiamo 500 spazzatrici».

C’è però un caso che Nasso tiene separato, ed è proprio quello del liceo Grassi. Lì, dice, «l’asfalto evidentemente non è stato posato bene», e la questione «non riguarda l’Ambiente, ma i Lavori pubblici». In una città sott’acqua, l’assessore all’Ambiente traccia il confine della propria delega con la precisione di un geometra.

La frase che gli è costata i meme, Nasso la ripete per intero: «l’acqua è una sentinella, ti dice dove sono tappate le caditoie» . Con una pioggia normale, è il ragionamento, l’allagamento segnala il punto e lascia il tempo di intervenire; con le bombe d’acqua di questi giorni il tempo non c’è e le squadre partono subito. Fenomeni, aggiunge, che riguardano tutta l’Italia, anche se «questo non giustifica la situazione venutasi a creare in città». La ricetta è una parola sola, programmare: dalle foglie alle strade alle caditoie.

Le squadre, e l’assessore con la pala

Michele Nasso

Da giorni le squadre lavorano sui punti più critici: le rotatorie, via Cerveteri, corso Matteotti davanti al Consorzio di bonifica, piazza Santa Maria Goretti. Ogni segnalazione dei cittadini viene passata agli operai. L’assessore racconta di essersi messo anche lui a sturare caditoie insieme a loro. È il genere di immagine che i social premiano o puniscono con la stessa velocità, e Nasso ha già sperimentato la seconda.

La proposta per non ritrovarsi al punto di partenza al prossimo autunno è di spostare le caditoie sotto Abc, così che chi spazza le strade le pulisca nello stesso passaggio. Il piano industriale dell’azienda è in revisione e, assicura l’assessore, la questione sarà valutata lì. Se andrà in porto, la ditta esterna e i suoi 2.500 interventi l’anno diventeranno un capitolo chiuso. Fino ad allora la sentinella resta l’acqua.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).