Seduta-lampo, grandi assenti e nessun confronto: mortificato il Consiglio

Ad Anagni al posto dell'assise comunale è andato in scena il teatro dell'assurdo. Otto minuti per approvare il bilancio consolidato senza il sindaco Daniele Natalia, Vincenzo Santovincenzo dell'opposizione e soprattutto un dibattito. Una riunione che pone seri interrogativi politici sul ruolo dell'assemblea cittadina

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è chi i primati li fa alle Olimpiadi, chi al Consiglio comunale di Anagni. Un’assise che senza clamore e senza l’ombra di un doping verbale, ha stabilito un record forse storico: otto minuti. Non un tempo di esecuzione musicale, ma la durata complessiva della seduta dedicata all’approvazione del Bilancio Consolidato. Dalle 18:47 alle 18:55. Un vero e proprio blitzkrieg amministrativo.

Ci si chiede se questo primato, difficilmente superabile, meriterebbe una targa, magari in formato tascabile per non sprecare spazio.

Confronto e polemiche grandi assenti

Luca Santovincenzo

Il segreto di tanta, forse troppa, velocità? Molto probabilmente è da ricercare nei grandi assenti: il confronto e quindi la polemica. E la polemica, si sa, ha un nome e cognome, o meglio, un avvocato. L’assenza del consigliere di minoranza Luca Santovincenzo di LiberAnagni ha creato un vuoto cosmico nella potenziale diatriba dialettica. Santovincenzo, l’unico esponente di minoranza noto per allungare il consiglio come fosse un pranzo della domenica, lasciando in dote al giornalismo locale qualche sussulto di cronaca, ha preferito, farsi da parte. Senza di lui, il destino del bilancio (e del consiglio) era segnato.

A rafforzare la teoria della scarsa rilevanza dell’assise c’era anche l’assenza del sindaco, Daniele Natalia. La sua poltrona vuota è apparsa come una muta ma inequivocabile ammissione. Un po’ come il capufficio che si allontana per dare il via libera al si salvi chi può del venerdì pomeriggio.

Il sindaco Daniele Natalia

Tra i momenti salienti, si è distinta la formula di rito del presidente del consiglio, Davide Salvati, che ha dovuto affrontare il delicato momento della nomina degli scrutatori. Con la minoranza completamente assente, Salvati si è rivolto a due consiglieri di maggioranza ed ha poi nominato un solenne “nessuno come esponente della minoranza”. Un passaggio degno della migliore commedia dell’assurdo, con il presidente costretto a constatare che, almeno in questo caso, l’opposizione è stata talmente minoranza da essere un concetto astratto.

Gossip e Veccchi… merletti

Guglielmo Vecchi

La seduta con tali presupposti è stata talmente evanescente da lasciare spazio alle chiacchiere di sottofondo. Come quelle che hanno circondato la figura del consigliere di Idea Anagni, Guglielmo Vecchi. La sua recente apparizione ufficiale a Marino, sfoggiando la fascia tricolore al raduno regionale della Federazione Regionale Manifestazioni Storiche del Lazio, è diventata l’argomento preferito della giornata.

Per molti, quel vezzo non è stato altro che una neanche troppo involontaria confessione di un desiderio neanche troppo nascosto. Un sogno nel cassetto così ingombrante da non entrare nell’armadio, costringendolo a uscire allo scoperto. Ad Anagni, evidentemente, non si scherza col fuoco, ma con la fascia sì.

L’assessore Carlo Marino

Sul fronte tecnico, l’assessore al bilancio Carlo Marino ha dato il suo contributo, con una relazione sobria e oggettivamente sintetica. Probabilmente, l’assenza di una vera e propria platea lo ha frenato dall’allungare il discorso, evitando quei bizantinismi che talvolta lo rendono un fiume in piena. Nonostante la sobrietà imposta dalla fretta e dall’assenza di contraddittorio, Marino non ha mancato di esaltare il proprio lavoro. La modestia, si sa, è la virtù degli altri.

La puntualizzazione di Pietrucci

Luigi Pietrucci

A spezzare il silenzio e la monotonia del voto, l’unica dichiarazione del pomeriggio è stata quella del consigliere di Cuori Anagnini, Luigi Pietrucci. Ha voluto sottolineare, con orgoglio, come il bilancio consolidato sia stato approvato in tempo, a differenza di “altre circostanze”.

Un riferimento che ha immediatamente riportato alla mente di molti le disgrazie scatenate dallo stesso bilancio consolidato sulla testa dell’ex maggioranza Bassetta e del Pd. Un rapido tuffo nel passato (amministrativo) per ribadire, in otto minuti (con voto unanime, chiaro) chi comanda.