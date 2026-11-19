Assemblea «Da qui» del PD a Cassino con Gribaudo, Migliorelli, Battisti e Salera: tavoli su crisi del lavoro, Stellantis, Henkel, Burgo e universitari. Gribaudo, vicepresidente nazionale: «Lo portiamo in commissione alla Camera»

Nel quadrato dell’Hotel Rocca di Cassino, ieri sera, c’erano tutti. Perché la fabbrica piange e l’indotto frana: il Partito ha messo in standby le guerriglie di logoramento interno per farsi trovare a casa. L’assemblea programmatica itinerante del Partito Democratico, battezzata «Da qui» e promossa dalla Federazione provinciale in vista delle politiche, ha restituito l’immagine di un Partito che, davanti ai temi del territorio, prova a guardare oltre il proprio ombelico.

I rasoi, affilati fino al giorno prima sui tavoli del caso Pontecorvo e del rebus Annalisa Paliotta, sono stati riposti nei cassetti. Le vertenze industriali, la disoccupazione che morde i polpacci e i salari da fame hanno imposto il cessate il fuoco, dimostrandosi urgenze ben più pesanti delle beghe di corrente. (Leggi qui: Paliotta, il caso che scuote il PD e mobilita Enzo Salera).

Tutto esaurito

L’appello ha registrato il tutto esaurito. C’era il segretario provinciale Achille Migliorelli insieme alla presidente e consigliera regionale Sara Battisti. C’era il padrone di casa di Cassino, il sindaco Enzo Salera e il segretario del circolo locale Lorenzo Vita. E poi il dirigente nazionale Daniele Grossi, il vicesegretario provinciale Nazzareno Pirozzi, Francesca Cerquozzi (responsabile Iniziativa politica) e Umberto Zimarri (Piattaforma programmatica).

Non mancavano la presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo, il consigliere provinciale Luca Fardelli e la truppa dei consiglieri comunali iscritti, mescolati a diversi sindaci del Cassinate. L’immagine nitida di un fronte compatto, suggellata dalla presenza della vicepresidente nazionale Chiara Gribaudo, scesa appositamente per portare la «benedizione» del partito nazionale.

La vera notizia politica, però, è il clima. Meno gelo siberiano, più disgelo. Una coesione che, alla vigilia, era tutt’altro che scontata a causa dei logoramenti incrociati sulle dinamiche interne. La plastica dimostrazione della tregua è arrivata da una battuta scoccata dal sindaco Salera all’indirizzo del segretario provinciale: «Achì, si può dire che ogni tanto ne azzecchi una». Un dialogo ritrovato, seppur con riserva: sul nome di Annalisa Paliotta, infatti, le visioni continuano a restare su due binari paralleli.

Il caso Stellantis

(Foto © AG IchnusaPapers)

Ma le dinamiche da conclave sono durate lo spazio di un respiro. Salera si è preso il plauso dei lavoratori e dei sindacati Stellantis presenti in sala, usando toni da barricata istituzionale. «Su questa vertenza ci stiamo dentro tutti – ha tuonato il primo cittadino –. È una battaglia di tutto il territorio, perché se gli operai vengono licenziati o restano in cassa integrazione, non comprano più, non mandano i figli all’università: si inceppa l’ascensore sociale e coliamo a picco». Fino all’affondo chirurgico: «Ho lanciato una proposta di legge per vietare alle multinazionali tipo Stellantis, di fare utili e dividendi milionari con i soldi pubblici, risparmiando sul personale grazie alla cassa integrazione. È un’assurdità: affamare i dipendenti per arricchire gli azionisti».

Parole che hanno innescato un rapido ping-pong istituzionale. Sara Battisti ha messo sul tavolo il blocco tecnico della Pisana: «Non ci permettono di portare in commissione regionale né il caso Stellantis né quello della Henkel perché siamo in regime di approvazione del bilancio. Ma questi sono casi urgenti». L’assist lo ha raccolto al volo Chiara Gribaudo, spalancando le porte romane: «Va bene Sara, allora vuol dire che lo portiamo in commissione alla Camera».

Primo, vero risultato politico della serata incassato: le vertenze del territorio sbarcano in Parlamento.

I tavoli tematici

Il tutto nella cornice di una giornata dedicata al ricordo del compianto consigliere provinciale Luigi Vittori. I tavoli tematici non hanno fatto sconti: crisi del lavoro, caso Henkel di Ferentino, l’incognita Burgo di Sora e i disagi degli studenti universitari. La sintesi è netta: «serve una politica industriale capace di difendere l’occupazione e creare opportunità».

A dare corpo e voce a questi concetti non sono stati i burocrati, ma le testimonianze dirette di un’operaia Stellantis, di un rappresentante dei lavoratori Henkel e di una studentessa di «Primavera degli Studenti». «Voci vere, preoccupazioni reali, aspettative sul futuro», ha detto Migliorelli. «Voci che impongono alla politica, per una volta, di smettere di guardarsi allo specchio e di rimboccarsi le maniche. “Da qui”, per l’appunto».

L’obiettivo, ora, è quello di «fare tesoro delle proposte raccolte» e inserirle nella piattaforma del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche.

