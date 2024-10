Sei ore di Assise dopo 73 giorni senza: e il clima a Cassino è subito rovente

Consiglio comunale fiume con ben 26 punti all’ordine del giorno: e con schermaglie vivacissime tra maggioranza e Polo Civico. A tratti è tornata l'Osteria Cassino

La seduta del consiglio comunale che si è tenuta ieri pomeriggio a Cassino è iniziata alle 16 ed è terminata dopo le 22 di giovedì sera. Oltre sei ore di discussione che dal punto di vista prettamente politico riportano le lancette dell’orologio allo scorso mese di maggio. Sono trascorsi quasi cinque mesi da quando Enzo Salera si è rimesso la fascia da sindaco sbaragliando gli avversari al primo turno con un margine degno del premio di maggioranza. Da allora nulla è cambiato. Le opposizioni sembrano ancora ‘stordite’ e viaggiano in ordine sparso. Il centrodestra non manca occasione per prendere le distanze dai “cugini” dell’opposizione del polo civico.

La cronaca della lunga giornata è però breve. I fatti sono pochi. Dopo una lunga pausa di ben 73 giorni, ieri pomeriggio in aula Di Biasio si è tornato a riunire il Consiglio comunale. Un’assise-fiume con ben 26 punti all’ordine del giorno. Tante le interrogazioni presentate dalle opposizioni – in particolar modo dal polo civico di Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli – dopodiché sono stati discussi ed approvati altri punti all’ordine del giorno, in particolar modo sono stati riconosciuti altri debiti fuori bilancio.

Ed è stato proprio nel discutere questi punti che il clima si è surriscaldato con scontri verbali al vetriolo tra i Consiglieri di opposizione del polo civico e il sindaco Salera.

Le distanze del Cdx dal Polo civico

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Silvestro Petrarcone lo dice esplicitamente dopo aver votato alcuni provvedimenti insieme alla maggioranza: “Abbiamo fatto un gran lavoro nelle Commissioni. Per me anche questo significa fare opposizione, portare cioè contributi fattivi non essere contro a prescindere“. Un messaggio chiaramente indirizzato a Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli i due esponenti del polo civico di opposizione. Che nel frattempo sembrano aver perso anche il supporto di Arduino Incagnoli: il consigliere di Azione si è infatti più volte smarcato dai due votando in maniera differente .

Evangelista e Sebastianelli hanno invece picchiato duro e in più di un’occasione si è creato il caos assoluto. Per un momento l’Aula sembrava essere tornata ai tempi della scorsa consiliatura quando assomigliava più ad un’osteria che alla massima assise civica . Il sindaco Salera invitava i suoi a gettare acqua sul fuoco: “Lasciatelo perdere” ha intimato ai banchi. Nulla da fare, il baccano proseguiva. La presidente Di Rollo ha chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine ma la polizia era già andata via e alle 20 era rimasto un solo vigile urbano.

A quel punto suonando più volte la campanella il presidente ha intimato: “Adesso basta! Non stiamo dando un bell’esempio”.

La lana di Sarah e la proposta di Costa

Si arriva al penultimo punto e la consigliera del Pd Sarah Grieco ritira la sua mozione spiegando di essere contrariata per l’atteggiamento assunto dai due della minoranza: “Fate polemiche per questioni di lana caprina”. Apriti cielo!

Sebastianelli rispedisce le critiche al mittente: “Qui siamo in Consiglio comunale, se necessario restiamo fino a mezzanotte ed oltre. Neanche mio padre che era deputato a farlo si permetteva di redarguire come ha fatto lei, non faccia la maestrina”.

Franco Evangelista va oltre e ricorda a Sarah Grieco quando si batteva per chiedere di non abbattere l’ex Onmi. Poi si concede una battuta: “Finalmente parliamo anche con qualche consigliere di maggioranza, perché per quattro ore abbiamo parlato solo con il sindaco”.

Question time come in Parlamento

Dopo sei ore, del Consiglio restano solo le polemiche, ecco perché nelle scorse ore è intervenuto il prof. Mario Costa, responsabile della comunicazione dell’amministrazione Salera, lanciando la proposta di introdurre il question time come in Parlamento: “Fermo restando la validità delle interrogazioni, è un modo questo per far sì che il consiglio comunale venga messo in condizione di occuparsi, con serenità d’animo e neppure in condizioni di stanchezza, di problemi e di questioni su cui deliberare”.

“Non quindi convocato per ascoltare interroganti e interrogati per la interminabile durata (fino ad un’ora e mezza) prima di potersi occupare della concretezza degli argomenti all’ordine del giorno”.

Osterie, circhi equestri ed immagine

“Ancor più quando interrogazioni ed interpellanze il più delle volte si caratterizzano per la loro strumentalità e lo scopo principale è di sollevare polemiche. Quando non di peggio”.

“L’andamento del Consiglio comunale di ieri sera ha posto con forza anche un altro problema, davvero grosso: la tutela dell’immagine del Consiglio stesso e di chi ne fa parte. Vorremmo mettere tutti sull’avviso che il passaggio dall’’osteria’ al ‘circo equestre’ è breve”.