Senza fretta di calare le briscole: ecco il centro destra delle Regionali

La maggioranza traccheggia sui nomi dei candidati governatori ma uno schema di massima ci sarebbe… o forse non ancora

Il dato c’è ed è incontestabile: per il cimento delle Regionali prossime venture il centrodestra avrebbe uno schema ma non ha ancora nomi certi. Il che può significare solo due cose: che neanche lo scema di base potrebbe essere così sicuro. Oppure che sui nomi ognuno degli alleati guarda l’altro con scetticismo, sapendo che sul “groppone” di quello sono poggiate anche le sorti dell’intera coalizione di governo.

Eppure non sono pochi quelli, tra gli analisti e di “delatori investiti del ruolo”, che sembrano sottintendere anche una terza lettura.

La terza lettura

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Quella per cui alla fine al centrodestra conviene lasciare che specie gli avversari del campo largo cuociano nella broda delle loro divisioni (i casi Campania e Puglia sono emblematici) e che da quella fusione a freddo non immune da tare scaturisca un clima più favorevole per i candidati di governo.

Candidati che, a considerare rose ipotetiche e rumors, sono comunque mediamente meno mainstream dei loro avversari del centrosinistra. Insomma, a voler fare una crasi fra tutte le letture analitiche, il centro destra non avrebbe nomi di grido, i suoi leader apicali sono divisi su moltissimi temi.

E a questo punto, almeno per Campania Veneto e Puglia, converrà andare alle urne l’ultimo giorno utile per la bisogna istituzionale: il 23 novembre. D’altronde, nella “Tierra Incognita” in cui le differenze tra Fdi, Lega e Fi si fanno divergenze la situazione è ormai roba da almanacco, soprattutto a contare la politica estera.

Da Matteo Salvini che deve scegliere fra “vannaccismo” e governisti ad Antonio Tajani che non vuole mollare la Campania, passando per Giorgia Meloni che guarda al Veneto come un barracuda guarderebbe una pezzogna, gli esempi non mancano.

Lo schema di massima

Matteo Salvini consegna la tessera della Lega a Roberto Vannacci

Fonti inside al centrodestra rassicurano comunque che lo schema, almeno quello, c’è. E sarebbe lo schema per cui, come spiega AdnKronos, andrebbero “il Veneto alla Lega, la Campania a Fdi e la Puglia a Fi ma niente nomi”. Matteo Salvini si è lanciato in avanti ma è rimasto con un pugno di mosche. Giorgia Meloni è stata gelida: «Non è il momento». Antonio Tajani le ha fatto da sponda, Maurizio Lupi ha confermato. Si rinvia, ancora una volta.

No, niente nomi, mentre il solito confidente telecomandato ha fatto comunque sapere all’agenzia che “tutto fa pensare che si voterà a fine novembre, pertanto non c’è fretta, perché c’è tempo fino al 25 ottobre per presentare le liste”.

Cosa c’è dunque dietro questa mancanza di fretta di una delle parti contendenti mentre sul fronte opposto il campo largo sembra aver trovato la sua (difficoltosa e raffazzonata) quadra in tempi record?

Summit a tre, no: a quattro

Il calendario dei lavori dei big sembra offrire una spiegazione cheta e sorniona, ma non va dimenticato un fatto empirico. Da quando a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni le mura canoniche del tatticismo sono diventate ciclopiche, i rapporti diretti con la stampa sono pressoché azzerati e nulla è come sembra. Perciò anche in questo caso si potrebbe trattare di un (maldestro) caso di camuffare da strategia convenuta obiettive difficoltà sopravvenute.

Lo schema comunicativo di Palazzo Chigi è noto: non trapela nulla se non quello che si decide di far trapelare apposta facendolo passare come pruriginosa delazione di qualcuno che è stato investito proprio di quel compito. Pare che la volta buona per trovare tutti i nomi possa essere la prossima settimana. Molti si aspettavano qualcosa dal summit tra Meloni, Tajani e Salvini di ieri pomeriggio, ma è stata fumata nera.

Pare che i tre si siano visto, in compagnia di Roberto Calderoli, per parlare (solo) di autonomia differenziata.

Chi vuole Edmondo?

Edmondo Cirielli (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Oppure per affrontare anche il tema dei nomi e non trovare la quadra, optando per un rinvio di decompressione. Parrebbe soprattutto sul nodo di Edmondo Cirielli candidato in Campania.

Giorgia Meloni lo vorrebbe come il pane ma qualcun altro di altra parrocchia vorrebbe nomi più civici.

Il che significa che la premier non ha affatto tolto gli occhi dal Veneto.