Servizi all’infanzia e trasporto bimbi disabili: ecco chi ha avuto i soldi

Contributi statali ai Comuni per i servizi all'infanzia ed il trasporto disabili: ai Comuni ciociari quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ecco quali sono i destinatari

Il decreto porta la firma di cinque ministri. Lo ha sottoscritto il titolare dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per gli Affari Europei, il Ministro per la Famiglia. Ognuno ci ha messo del suo e tutti rivendicano un pezzo della paternità sui 300 milioni di euro destinati ai Comuni. Andranno ad incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. A parte ci sono anche 100 milioni per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità.

A cosa servono

I neonati nel Nido di Cassino

Nel caso del contributo di 300 milioni, servono per garantire su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia. Vale sia per gli asili pubblici che per i privati. Come costo equivalgono a quello standard per la gestione a tempo pieno di un utente dell’Asilo Nido. Il livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, cioè tutti i bambini tra i 3 ed i 36 mesi.

Mentre per quanto riguarda il contributo di 100 milioni ai Comuni, si tratta di risorse per incrementare il trasporto di utenti disabili per raggiungere la loro scuola.

In provincia di Frosinone sono arrivati quasi 5 milioni e mezzo di euro: per la precisione 5 milioni 411mila 084 euro. Così distribuiti.

SERVIZI INFANZIA

Per i servizi educativi per l’infanzia sono stati stanziati 4 milioni 340mila 157 euro. Con questa ripartizione.

COMUNE MAGGIORI RISORSE

PER IL 2025 (€) Acuto 30.672,49 Alatri 421.746,81 Alvito 0,00 Amaseno 61.344,99 Anagni 207.039,34 Aquino 61.344,99 Arce 69.013,11 Arnara 30.672,49 Arpino 46.008,74 Atina 0,00 Ausonia 0,00 Belmonte Castello 7.668,12 Boville Ernica 130.358,10 Broccostella 0,00 Campoli Appennino 23.004,37 Casalattico 7.668,12 Casalvieri 30.672,49 Cassino 337.397,44 Castelliri 53.676,87 Castelnuovo Parano 15.336,25 Castro Dei Volsci 0,00 Castrocielo 0,00 Ceccano 276.052,46 Ceprano 99.685,61 Cervaro 115.021,86 Colfelice 23.004,37 Colle San Magno 7.668,12 Collepardo 7.668,12 Coreno Ausonio 0,00 Esperia 46.008,74 Falvaterra 7.668,12 Ferentino 84.349,36 Filettino 7.668,12 Fiuggi 115.021,86 Fontana Liri 0,00 Fontechiari 23.004,37 Frosinone 0,00 Fumone 23.004,37 Gallinaro 15.336,25 Giuliano Di Roma 69.013,11 Guarcino 7.668,12 Isola Del Liri 92.017,48 Monte S.G. Campano 76.681,24 Morolo 0,00 Paliano 115.021,86 Pastena 23.004,37 Patrica 0,00 Pescosolido 23.004,37 Picinisco 15.336,25 Pico 15.336,25 Piedimonte S. Germano 122.689,98 Piglio 53.676,87 Pignataro Interamna 38.340,62 Pofi 46.008,74 Pontecorvo 69.013,11 Ripi 69.013,11 Rocca D’Arce 7.668,12 Roccasecca 92.017,48 San Biagio Saracinisco 7.668,12 San Donato Val Di Comino 23.004,37 San Giorgio A Liri 0,00 San Giovanni Incarico 38.340,62 San Vittore Del Lazio 30.672,49 Sant’Ambrogio Sul Garigliano 15.336,25 Sant’Andrea Del Garigliano 23.004,37 Sant’Apollinare 23.004,37 Sant’Elia Fiumerapido 69.013,11 Santopadre 15.336,25 Serrone 30.672,49 Settefrati 7.668,12 Sgurgola 30.672,49 Sora 199.371,22 Strangolagalli 30.672,49 Supino 0,00 Terelle 7.668,12 Torre Cajetani 23.004,37 Torrice 61.344,99 Trevi Nel Lazio 15.336,25 Trivigliano 23.004,37 Vallecorsa 30.672,49 Vallemaio 15.336,25 Vallerotonda 15.336,25 Veroli 145.694,35 Vicalvi 15.336,25 Vico Nel Lazio 30.672,49 Villa Latina 0,00 Villa Santa Lucia 30.672,49 Villa Santo Stefano 38.340,62 Viticuso 7.668,12

TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’

Per il trasporto degli alunni con disabilità sono stati stanziati un milione 70mila 926 euro.

COMUNE MAGGIORI RISORSE

PER IL 2025 (€) Acquafondata 0,00 Acuto 0,00 Alatri 131.671,35 Alvito 4.389,04 Amaseno 17.556,18 Anagni 35.112,36 Aquino 4.389,04 Arce 8.778,09 Arnara 4.389,04 Arpino 8.778,09 Atina 4.389,04 Ausonia 0,00 Belmonte Castello 4.389,04 Boville Ernica 8.778,09 Broccostella 8.778,09 Campoli Appennino 4.389,04 Casalattico 0,00 Casalvieri 4.389,04 Cassino 57.057,58 Castelliri 4.389,04 Castelnuovo Parano 4.389,04 Castro Dei Volsci 0,00 Castrocielo 0,00 Ceccano 21.945,22 Ceprano 17.556,18 Cervaro 13.167,13 Colfelice 0,00 Colle San Magno 0,00 Collepardo 4.389,04 Coreno Ausonio 0,00 Esperia 4.389,04 Falvaterra 0,00 Ferentino 39.501,40 Filettino 0,00 Fiuggi 61.446,63 Fontana Liri 4.389,04 Fontechiari 4.389,04 Frosinone 61.446,63 Fumone 13.167,13 Gallinaro 4.389,04 Giuliano Di Roma 4.389,04 Guarcino 0,00 Isola Del Liri 61.446,63 Monte S.G. Campano 79.002,81 Morolo 21.945,22 Paliano 13.167,13 Pastena 4.389,04 Patrica 4.389,04 Pescosolido 4.389,04 Picinisco 4.389,04 Pico 4.389,04 Piedimonte San Germano 48.279,49 Piglio 4.389,04 Pignataro Interamna 4.389,04 Pofi 8.778,09 Pontecorvo 13.167,13 Posta Fibreno 4.389,04 Ripi 4.389,04 Rocca D’Arce 4.389,04 Roccasecca 13.167,13 San Biagio Saracinisco 0,00 San Donato Val Di Comino 4.389,04 San Giorgio A Liri 8.778,09 San Giovanni Incarico 4.389,04 San Vittore Del Lazio 4.389,04 Sant’Ambrogio Sul Garigliano 0,00 Sant’Andrea Del Garigliano 4.389,04 Sant’Apollinare 0,00 Sant’Elia Fiumerapido 8.778,09 Santopadre 4.389,04 Serrone 0,00 Settefrati 0,00 Sgurgola 4.389,04 Sora 48.279,49 Strangolagalli 13.167,13 Supino 4.389,04 Terelle 0,00 Torre Cajetani 4.389,04 Torrice 0,00 Trevi Nel Lazio 4.389,04 Trivigliano 4.389,04 Vallecorsa 4.389,04 Vallemaio 4.389,04 Vallerotonda 4.389,04 Veroli 35.112,36 Vicalvi 0,00 Vico Nel Lazio 4.389,04 Villa Latina 4.389,04 Villa Santa Lucia 8.778,09 Villa Santo Stefano 8.778,09 Viticuso 0,00

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).