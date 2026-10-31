Servizi contro lo spopolamento: Arpino inaugura il nuovo asilo e il campetto

Contro lo spopolamento servono fatti. A San Sosio un finanziamento PNRR si trasforma in un aiuto reale per la comunità di Arpino.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Ci sono opere pubbliche che non rappresentano soltanto un mero intervento edilizio, ma che arrivano a toccare la carne viva di una comunità, disegnandone l’idea di futuro. Oggi la città di Arpino vive un momento atteso e significativo: l’inaugurazione del nuovo asilo nido in località San Sosio/Rondinella e la contestuale restituzione ai cittadini del campetto di gioco polivalente, completamente riqualificato.

L’intervento nasce all’interno delle misure europee del PNRR destinate al potenziamento delle strutture per l’educazione e la cura della prima infanzia. Un’opera che mobilita complessivamente 1 milione 623mila 996 euro di fondi NextGenerationEU (Missione 4: Istruzione e Ricerca), un’importante risorsa intercettata dall’amministrazione comunale per dotare il territorio di servizi moderni, efficienti ed inclusivi.

Un’infrastruttura sociale contro la desertificazione

Nascere e crescere nelle aree interne non deve significare rassegnarsi a un destino di minori opportunità. Il nuovo asilo nido si inserisce direttamente nel contesto del polo scolastico di San Sosio con un obiettivo chiaro: ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima fascia d’età e creare un ponte naturale con i cicli successivi dell’infanzia e della primaria.

Ma l’impatto di questa struttura va oltre le aule didattiche. Offrire un nido efficiente significa dare una risposta concreta alle giovani coppie e alle famiglie lavoratrici che troppo spesso si trovano a dover fare i conti con la mancanza di supporti e reti familiari storiche. Garantire servizi essenziali al territorio è, nei fatti, l’unico antidoto reale per arginare la piaga dello spopolamento delle zone interne, permettendo ai giovani di immaginare e costruire qui il proprio futuro familiare e professionale.

Cantiere in sicurezza e la rinascita del campetto

Foto SeppH / Pixbay

La realizzazione dell’opera ha richiesto una gestione attenta della logistica e della sicurezza di cantiere. Per consentire all’impresa esecutrice (Parente Lavori Srl) di operare ed effettuare il transito dei mezzi in piena incolumità all’interno del plesso, l’area del campetto adiacente è stata temporaneamente impiegata come varco d’accesso tecnico.

Terminati i lavori dell’asilo, la promessa fatta ai giovani della contrada è stata puntualmente mantenuta: l’impianto sportivo polivalente è stato completamente ristrutturato e oggi viene riconsegnato alla collettività. Durante le ore scolastiche lo spazio sarà al servizio dell’attività motoria degli alunni, mentre nei pomeriggi e nelle ore serali tornerà a essere un punto di ritrovo, aggregazione e pratica sportiva aperto a tutti i cittadini e ai privati. Un doppio risultato che unisce il diritto allo studio con il diritto alla socialità e allo sport.

La determinazione dell’amministrazione comunale

Palazzo Boncompagni e piazza Municipio

L’articolato iter burocratico e tecnico che ha portato alla conclusione dei lavori è stato seguito con continuità dall’esecutivo cittadino. A fare il punto sull’impegno profuso è l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Massimo Sera: “Un risultato che abbiamo perseguito con tenacia e determinazione, seguendo tutte le articolate procedure del PNRR insieme all’ufficio tecnico e confrontandoci costantemente con la ditta, il Direttore dei lavori e il CSE durante tutte le complesse fasi del progetto“.