Sette milioni per la messa in sicurezza delle strade ciociare: ecco quali

La Regione Lazio ha approvato un investimento da oltre 30 milioni di euro per migliorare strade e sicurezza urbana. Sette finiranno in Ciociaria per progetti in 17 Comuni

Via libera ad un maxi-pacchetto di investimenti da oltre 30 milioni di euro destinato a migliorare strade, sicurezza e qualità urbana in tutta la regione.La delibera della Giunta Regionale è stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (n. 90 del 30 ottobre 2025).

Il provvedimento – formalizzato con la Delibera n. 976 del 28 ottobre 2025 – approva l’elenco degli interventi del “Programma regionale per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie” e del “Programma Straordinario di Investimenti Pubblici”, previsti dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 22/2024.

Per l’annualità 2026 le amministrazioni locali del Lazio potranno contare su 30 milioni 631mila e 500 euro, da impiegare in progetti che ricadano nella macro-classe “Viabilità e mobilità”: strade più sicure, percorsi urbani più funzionali, territori più accessibili.

La macchina amministrativa

Sul fronte tecnico-amministrativo, il conto alla rovescia è partito. Entro il 30 ottobre 2025 le risorse dovranno essere assegnate ai singoli interventi identificati con CUP (Codice Unico di Progetto). A novembre – entro il 30 – ogni intervento dovrà essere caricato nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sotto la voce “Contributo investimenti indiretti” come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (comma 134, articolo 1).

La documentazione finale dovrà infine essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare alla Ragioneria Generale dello Stato.

La visione

Foto Sumanamul15

Non si tratta solo di burocrazia o cifre a sei zeri. L’obiettivo della Regione è chiaro: mettere in circolo investimenti capaci di rigenerare il tessuto urbano, rendere più sicuri i percorsi quotidiani dei cittadini e, insieme, dare respiro all’edilizia pubblica, alle imprese del territorio e alla qualità della vita nei Comuni del Lazio. Un passo avanti per trasformare la manutenzione straordinaria in ordinaria modernità.

Per la provincia di Frosinone sono stati assegnati più di 7 milioni di euro: per la precisione 7 milioni 278mila 782 euro e 55 centesimi per la precisione, che andranno a finanziare interventi concreti in 17 Comuni ciociari.

L’elenco

Ecco l’elenco dettagliato dei progetti finanziati per il 2026 nei Comuni della provincia di Frosinone, con le relative somme e finalità: