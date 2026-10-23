Sette virgola venti è giusto: a Frosinone lo Stadio del Nuoto può ripartire

L’ANAC dà ragione al Comune di Frosinone con un parere del 22 ottobre: sulla gara per lo Stadio del Nuoto il punteggio sul radicamento territoriale è corretto. Bocciati i rilievi della seconda classificata.

Sette virgola venti. Un numero con la virgola, da giuria dei tuffi. Sono i punti di «radicamento territoriale» che a settembre la società arrivata seconda alla gara per lo Stadio del Nuoto di Frosinone contestava alla prima. Il 22 ottobre l’ANAC risponde: restano dove sono: la graduatoria non si sposta di un millimetro ed a questo punto la nuova gestione della romana Gladiators Swim God SSD può partire.

L’Autorità nazionale anticorruzione dà ragione al Comune di Frosinone: giudica regolare la gara per la gestione dello Stadio del Nuoto. Bocciati i rilievi di Bellator Frusino, la società seconda classificata. I punti attribuiti dal Comune, per l’ANAC, sono giusti.

Il nodo era il criterio del «radicamento territoriale». A settembre Bellator contestava i 7,20 punti assegnati a Gladiators Swim God SSD, prima classificata, che ha sede a Roma. Senza quei punti, secondo i conti di Bellator, il primo posto sarebbe stato suo.

Le carte di Bellator

Il 14 settembre parte l’istanza in autotutela alla Stazione Unica Appaltante della Provincia e al Responsabile Unico del Procedimento del Comune. Il 24 settembre il dossier va all’ANAC. Bellator è indietro di 3,85 punti: 74,38 contro 78,23. I punti contestati, 7,20, sono quasi il doppio del distacco.

Tre i rilievi. Il primo: un rialzo del 196% sul canone a base di gara, 50.000 euro, offerto dalla ASD Swimming Club ETS, avrebbe dovuto spingere la stazione appaltante a una verifica discrezionale, anche senza il superamento delle soglie automatiche. Il secondo riguarda il radicamento territoriale. Per Bellator il disciplinare chiedeva quattro elementi insieme: consistenza associativa sul territorio, collaborazione con gli enti locali, partecipazione a eventi, bacino di utenza. Ne manca uno, zero punti. Un 7,20 intermedio, dunque, secondo lei non poteva esserci. Il terzo è un’ipotesi: i punti sarebbero arrivati da una partnership con la SS Lazio Nuoto, «soggetto estraneo alla procedura». Non è accertato.

Il conto di Bellator: tolti quei punti, Gladiators scende a 71,03 e Bellator è prima. Società e ausiliaria hanno sede a Roma. All’ANAC chiede di verificare l’operato della commissione, di pronunciarsi sul 7,20 e, intanto, di valutare la sospensione dell’aggiudicazione.

Il parere Anac

Il rapporto col territorio, risponde ora l’ANAC, non si ferma alla sede legale. Conta quanto la società è davvero capace di promuovere lo sport e di far partecipare la comunità locale. L’indirizzo sulla visura vale meno delle bracciate.

Per il Comune l’esito è netto: l’operato rispetta pienamente le norme. In assenza di altri ostacoli, che al momento non appaiono sul percorso, si può procedere con la gestione nell’ottica del patrimonio cittadino che non può restare fermo e deperire, e dell’interesse della comunità.

Nei tuffi la giuria alza le palette. Stavolta le ha alzate l’ANAC: 7,20 confermato.