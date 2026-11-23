​La Giunta adotta la programmazione 2027-2029. Interventi che riguarderanno dissesto idrogeologico, Valle di Canneto e nuovi servizi. La delibera sarà ora pubblicata per 30 giorni così da consentire la presentazione di eventuali osservazioni. Solo dopo questo passaggio il piano arriverà in Consiglio per il via libera definitivo

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Un pacchetto di interventi che supera i 28 milioni di euro. È la scommessa messa nero su bianco dall’amministrazione guidata dal sindaco Angelica Apruzzese. Con la delibera 91 del 16 novembre 2026, la Giunta comunale ha adottato lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2027-2029 e l’Elenco Annuale per il 2027.

Nello stesso atto è stato adottato anche lo schema del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2027-2029. Il provvedimento è stato votato all’unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile.

​I numeri del programma

Il Santuario della Madonna di Canneto (Foto © Alessio Pagliari)

​Il quadro economico fissa il valore complessivo delle opere a 28.019.608,12 euro . Nella Scheda dedicata alle risorse necessarie alla realizzazione del programma, l’importo totale indicato è pari a 22.175.409,39 euro, suddiviso in

5.418.954,00 euro per il primo anno

euro per il primo anno 8.000.000,00 euro per il secondo

euro per il secondo 8.756.455,39 euro per il terzo.

Una mole di investimenti rilevante per il Comune, che dovrà ora trovare riscontro concreto nella fase attuativa.

​Nel primo anno di programmazione (2027) l’attenzione si concentra su due interventi di difesa idrogeologica . Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in località Tellini-Cutarella per 1.800.000,00 euro. Stesso discorso in località San Vito per 1.790.000,00 euro.

​Figurano inoltre due voci con annualità indicata al 2026. Si tratta della messa in sicurezza del versante in dissesto del Santuario Madonna della Valle di Canneto per 1.580.000,00 euro. ​Intervento di efficientamento energetico della palestra comunale nella frazione di Pietrafitta per 248.954,00 euro. (Leggi qui: Santuario di Canneto: 1,1 milioni per blindare la fede ciociara).

Spunta l’elisuperficie a Frattaroli e nuovi servizi

A Settefrati sarà realizzata un’elisuperficie (Foto © DepositPhotos.com)

Guardando all’intero triennio, la linea dell’amministrazione punta soprattutto sulla difesa del suolo, ma non mancano progetti destinati a ridisegnare i servizi del territorio. Spicca, in particolare, la realizzazione di una elisuperficie su area comunale in località Frattaroli, stimata in 496.311,52 euro. ​Accanto all’elisuperficie, il programma inserisce altri interventi legati a servizi, scuole, patrimonio e turismo.

​Ex scuola: ristrutturazione edilizia del fabbricato ex edificio scolastico in località Frattaroli per 2.960.143,87 euro.

​Parcheggio: realizzazione di un parcheggio urbano in località Le Caselle per 600.000,00 euro.

​Edifici comunali: messa in sicurezza e valorizzazione degli edifici comunali per 2.566.592,53 euro.

​Turismo: intervento di valorizzazione dell’area turistica Valle di Canneto per 2.590.872,49 euro.

​Patrimonio storico: risanamento conservativo del campanile della chiesa di Santo Stefano e di piazza Municipio per 250.000,00 euro, oltre alla messa in sicurezza della Torre medievale e del campanile della chiesa di Santo Stefano per 200.000,00 euro.

​Il fronte del rischio idrogeologico nel triennio

​La parte più consistente del piano riguarda la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico in diverse zone del territorio comunale.

​Frattaroli: tre distinti interventi, rispettivamente da 3.200.000,00 euro, 3.100.000,00 euro e 1.842.957,71 euro per la mitigazione del rischio idrogeologico.

​Pietrafitta: messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico per 3.200.000,00 euro.

​Valle di Canneto: messa in sicurezza idrogeologica del versante ovest prospiciente l’area turistico-ricettiva per 1.705.000,00 euro e messa in sicurezza idrogeologica del fronte montano in adiacenza al Santuario Basilica Madonna di Canneto per 1.490.000,00 euro.

​Località Lota: messa in sicurezza idrogeologica dei dissesti per 1.598.776,00 euro.

​L’iter amministrativo verso il Consiglio comunale

Angelica Apruzzese

​Sul piano formale, l’adozione in Giunta rappresenta il passaggio iniziale previsto dalla normativa. La proposta ha ottenuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi il 12 novembre 2026.

Lo schema del programma sarà ora pubblicato per trenta giorni così da consentire la presentazione di eventuali osservazioni. Solo dopo questo passaggio il piano arriverà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.