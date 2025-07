Si scrive Consiglio comunale, si legge grandi manovre per le elezioni 2027

A Frosinone giovedì tornerà a riunirsi la massima assise cittadina. Una seduta cruciale dal punto di vista amministrativo e politico. In ballo la tenuta della maggioranza anche e soprattutto in prospettiva delle consultazioni comunali. Anche l'opposizione è chiamata a lanciare segnali forti

Il 31 luglio, alle ore 18.30, l’aula consiliare di Palazzo Munari a Frosinone ospiterà una seduta che, sotto la superficie di una apparente routine amministrativa, cela una partita politica ad alta tensione. Sia in maggioranza che in opposizione.

All’Ordine del Giorno ci sono cinque punti, tra cui: assestamento generale di bilancio; salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025; Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027; comunicazioni su prelievi dal fondo di riserva; mozione sul riconoscimento dello Stato della Palestina.

Fatta eccezione per l’ultimo punto, si tratta di delibere che riguardano il Bilancio cioè l’architettura amministrativa e politica di ogni Governo. Votarlo o non votarlo, fa tutta la differenza del mondo. Non solo a Frosinone, ma ad ogni latitudine.

Oltre il bilancio, la tenuta politica

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

L’ulteriore tema importante, oltre il Bilancio, è la tenuta politica di una consiliatura che, seppur zoppicante, non cadrà. Perché, come ripetuto fino all’ossessione, nessuno ha alcun interesse nel far cadere Mastrangeli, né la maggioranza, né l’opposizione. Non per amore, ma per calcolo, per convenienza: come insegnava Giulio Andreotti è sempre meglio tirare a campare che tirare le cuoia.

La seduta è convocata in Prima chiamata, (un azzardo, o una provocazione, secondo i punti di vista) quindi servono almeno 17 Consiglieri presenti su 33 per approvare le delibere. Mastrangeli però può contare solo su 16 voti certi: senza la Lista Marzi, il numero legale non si raggiunge. E il Consiglio non si apre neppure.

Ecco perché ogni assenza in maggioranza sarà letta come un segnale politico. Eventuali legittimi impedimenti dovranno essere accompagnati da esauriente e certificata giustificazione. Mastrangeli non si accontenterà di una eventuale semplice telefonata o messaggio whatsapp “non posso venire in Consiglio”. E ogni presenza verrà interpretata come una dichiarazione di fedeltà. (a Mastrangeli o alla poltrona?)

Marzi sempre più decisivo

Domenico Marzi (Foto © Massimo Scaccia)

La Lista Marzi, con i suoi 3 consiglieri (Papetti fa storia a se, non sembra condividere il progetto del sostegno a Mastrangeli) è il vero ago della bilancia. Se si astiene, le delibere passano. Se si assenta, il Consiglio salta. E se decide di alzare la posta, Mastrangeli potrebbe trovarsi a dover concedere più di una semplice ordinanza sulla movida al centro storico, o a far ripartire l’ascensore inclinato.

La coalizione di centrodestra, nata nel 2022 con 22 consiglieri oggi è ridotta all’osso. Nove consiglieri sono passati all’opposizione, tra cui Forza Italia e persino esponenti della Lista Mastrangeli. Il sindaco quindi si regge su una coalizione trasversale, che include ex oppositori e civiche nate nel centrosinistra. Un mosaico instabile, dove ogni tessera può cambiare l’immagine finale del puzzle.

Se Sparta piange, Atene non ride

Vincenzo Iacovissi ed Angelo Pizzutelli

Il PD e il PSI sono sotto osservazione. La domanda che circola nei corridoi di Palazzo Munari è Angelo Pizzutelli e Vincenzo Iacovissi hanno davvero iniziato a parlarsi (in proiezione elezioni comunali del 2027)? Oppure lo scatto con lo smartphone che li ritrae è stata solo una cena estiva al ristorante Da Plinio? Si vedrà. (Leggi qui: Pizzutelli-Iacovissi: brindisi riservato in terrazza).

In ogni caso, se l’opposizione, (centrosinistra più 9 consiglieri ex centrodestra) si presenta compatta, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione delle dinamiche d’aula, può lanciare un segnale forte. Di forza. Se invece si frammenta, conferma la sua irrilevanza. E in vista delle elezioni comunali del 2027, ogni mossa conta.

All’orizzonte le provinciali: altro banco di prova

Il Palazzo dell’Amministrazione provinciale

C’è una circostanza ulteriore che non può essere ignorata. A fine anno, o inizio 2026, si voterà per le elezioni Provinciali. I voti ponderati del Comune di Frosinone sono fondamentali per tutti i Partiti, di destra e di sinistra. Le Provinciali servono anche a placare gli appetiti politici dentro le segreterie: chi non può ambire alla Regione o al Parlamento, punta a una poltrona in Provincia. E per farlo serve stabilità. Specialmente a Frosinone, dove il voto ponderato di ogni singolo consigliere comunale “pesa”.

Ecco perché in questa fase, la consiliatura Mastrangeli è come una partita a poker, dove nessuno vuole scoprire veramente le carte. Tutti bluffano, ma nessuno rilancia per davvero. Perché? Perché ci sono due livelli di incognite. Nessuno degli attuali consiglieri ha la certezza di essere ricandidato nel 2027, figuriamoci rieletto. E allora meglio tenersi stretta la sedia, anche se traballa.

Anche Mastrangeli, forte di un gradimento attuale del 56%, potrebbe non essere l’unico candidato sindaco del centrodestra. Troppi indizi iniziano a convergere, in tal senso. E se si faranno le primarie, difficilmente vi parteciperà. Troppo rischioso. Potrebbero rivelarsi un trappolone.

E a sinistra? Anche qui la pluralità di candidati è già una certezza. Solo il prossimo Congresso del Partito democratico e gli assetti che determinerà, anche in sede di candidatura a sindaco Dem nel 2027, potrebbe rimettere tutto in discussione.

Chi vuol esser lieto sia…