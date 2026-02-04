Sicurezza, lo scontro si accende: Lega all’attacco, Vizzaccaro risponde

Dopo i recenti fatti di cronaca, la sicurezza diventa il nuovo terreno di confronto politico a Cassino. La Lega alza i toni denunciando criminalità e infiltrazioni, la maggioranza replica rivendicando risultati e concretezza amministrativa.

Il fronte politico di Cassino si sposta. Vira con decisione sul tema della sicurezza. Dopo una serie di episodi di cronaca che hanno segnato la città negli ultimi mesi, il dibattito si accende e prende la forma di uno scontro diretto tra opposizione e maggioranza. Da un lato la Lega, che alza i toni e prova a ritagliarsi un ruolo più visibile; dall’altro l’amministrazione comunale, che risponde rivendicando concretezza e risultati.

A dare il via alla polemica è stato il coordinatore locale della Lega Vincenzo Marrone, che ha parlato apertamente di “criminalità dilagante” sul territorio. Un’accusa pesante, che segna un cambio di passo per un’opposizione fino ad oggi apparsa debole e frammentata. Marrone richiama anche le parole pronunciate dal presidente della Corte d’Appello Meliadò durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, utilizzandole come cornice per una denuncia più ampia. (Leggi qui: Lazio sotto pressione: criminalità strutturata e Giustizia al limite).

La recente inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte d’Appello (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Secondo il coordinatore leghista, infatti, la carenza di magistrati sarebbe solo la punta dell’iceberg di un problema ben più strutturato. «Se lo stesso Presidente lamenta lo ‘ sparuto numero di magistrati’ insufficiente a contrastare una ‘presenza strutturata’ della criminalità organizzata a Cassino – afferma – ridimensionare il tutto alla cronica carenza di magistrati appare alquanto riduttivo».

Nel suo intervento Marrone descrive un lento e inesorabile declino della sicurezza cittadina a Cassino, fatto di minore controllo del territorio e di assenza di presìdi efficaci e deterrenti. Una lettura che punta a spostare il confronto politico sul terreno più sensibile per l’opinione pubblica, quello della sicurezza quotidiana.

La proposta della Lega e il richiamo alle priorità

La denuncia della Lega si articola su due livelli. Da un lato Marrone parla di infiltrazioni camorristiche “silenti e poco visibili”, capaci però di insinuarsi nel tessuto economico e sociale della città. Dall’altro richiama fenomeni di delinquenza diffusa, legati all’abuso di alcol, alle risse, alla violenza e a un generale disprezzo delle regole. Si riferisce alla malamovida registrata nei mesi scorsi a Cassino durante molti fine settimana.

Un carro Lince dell’Esercito davanti alla stazione Termini

Da qui la proposta politica: adottare anche a Cassino il modello “Strade Sicure”, con l’impiego dell’Esercito a supporto delle forze dell’ordine. Come sta accadendo a Roma Termini e come è stato sperimentato in alcune grandi città. Una soluzione che la Lega rilancia ciclicamente e che punta a dare un segnale forte sul piano simbolico prima ancora che operativo.

La chiusura dell’intervento è una stoccata diretta all’amministrazione e al sindaco Enzo Salera: «La sicurezza del cittadino merita il primo posto nelle priorità di chi amministra, prima ancora di una candidatura alle provinciali o di altri interessi». Un riferimento politico esplicito, che prova a legare il tema della sicurezza alle dinamiche di potere e alle scelte di prospettiva della maggioranza.

La controffensiva della maggioranza

Il ministero dell’Interno (Foto © DepositPhotos.com)

Un ragionamento che però fa una grinza. Grossa. Evidente. La sicurezza pubblica è competenza primaria dello Stato e del Ministero dell’Interno, guidato da un ministro che si chiama Matteo Piantedosi di indicazione leghista. Più che al Comuni bisognerebbe dirlo al Viminale.

Un elemento che rende il confronto inevitabilmente politico e che apre il fianco alla replica della maggioranza. Replica che, infatti, non tarda ad arrivare.

A rispondere alle accuse di Marrone è il consigliere di maggioranza Andrea Vizzaccaro, con toni altrettanto pungenti. La sua è una replica punto per punto, che mira a smontare la narrazione della Lega accusandola di fare “mera propaganda”.

Andrea Vizzaccaro

«Apprendo con piacere che il Segretario della Lega è un tifoso del Cassino e un attento osservatore della sicurezza cittadina», esordisce Vizzaccaro con ironia. Poi affonda: «Sul calcio, non avendolo mai visto sugli spalti del ‘Salveti’, la sua uscita appare tesa solo a raccogliere qualche consenso. Sulla sicurezza, da un esponente di un Partito di governo, mi sarei aspettato iniziative concrete con i suoi referenti nazionali per avere più uomini e mezzi, non i soliti slogan da opposizione». Un modo elegante per dire: vai a bussare a Piantedosi.

L’azione del Comune

Vincenzo Marrone

Il consigliere rivendica quindi l’azione amministrativa dell’amministrazione Salera, elencando una serie di interventi: potenziamento della videosorveglianza, contrasto all’alcolismo minorile, una Polizia locale più operativa e nuove assunzioni in arrivo. «Questa è la politica dei fatti – conclude – che risponde alla propaganda».

È una risposta che va oltre il merito della polemica e assume un significato più ampio. Andrea Vizzaccaro emerge sempre più come il punto di riferimento politico della maggioranza, pur non appartenendo formalmente ad un Partito. Negli ultimi mesi è stato lui a dettare la linea su diversi dossier delicati: dal passo indietro alle Provinciali in favore del sindaco Salera alla difesa della nomina di Anna Teresa Formisano. (Leggi qui: Una nomina, molte fratture: Cassino si scopre meno granitica dopo Formisano)

In un contesto in cui il Partito Democratico appare più debole, questa centralità si rafforza. E con una Lega che a Cassino sembra rinfrancata e non subisce, come altrove, gli effetti dell’uscita di Vannacci, lo scontro si fa sempre più politico. E destinato a proseguire.