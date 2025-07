“Silenzio in Sala” per quel sogno di cemento che non piace al Pd di Schlein

L’appoggio del Nazareno al sindaco di Milano con timing e modi che lasciano suggerire una mezza “reprimenda”

L’atteggiamento di Elly Schlein e della parte maggioritaria del “suo” Pd nei confronti della vicenda che vede coinvolto (anche) il sindaco di Milano, il dem Beppe Sala, merita di essere studiato. E non perché alla fine non sia arrivata la presa di posizione della segretaria del Nazareno sul caso di specie, ma proprio perché è arrivata “alla fine”. E non solo: è arrivata con un lessico che schiude più che mai affacci su un mondo.

Un universo fratto nel quale le due principali aree-correnti Dem si scontrano da sempre, ma senza che mai l’una possa far meno dell’altra. E per converso senza che mai la prima possa ignorare le caselle di giudizio politico della seconda.

Un sostegno, due facce dello stesso

Veniamo ai fatti crudi: il sostegno di Schlein a Sala in ordine alla maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica è arrivato ma con due step di caratterizzazione.

Il primo: è arrivato ma dopo 48 ore dalla notizia del coinvolgimento nel fascicolo su Palazzo Marino. Una decantazione che non lascia solo intuire cautela assoluta della leader dem nel trattare il caso, ma anche una certa riottosità nel trattarlo subito, con quei comunicati che, politicamente, “blindano” in punto di garantismo i personaggi coinvolti.

Il secondo: quel sostegno è arrivato con un lessico che non lesina la descrizione di uno scenario auspicabile. Scenario che rimanda in tutto e per tutto al massimalismo green e nemico della cementificazione che da sempre è cifra di riconoscimento della segretaria e della sua linea.

“Siamo al tuo fianco ma…”

Beppe Sala (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

Analizziamo le parole con quel minimo di malignità cartesiana che il fatto merita: “Il Pd è al fianco del sindaco Sala, che ho sentito per esprimergli direttamente la nostra vicinanza”. Lo stesso Pd “continua a sostenere il lavoro che l’amministrazione farà nei prossimi due anni per affrontare le grandi sfide che ha di fronte la città, dall’abitare alla transizione ambientale che va tenuta sempre insieme all’inclusione sociale e all’accessibilità”.

Qui già appare (traspare) un piccolo segnale di malessere, con quel concetto, “transizione ambientale”, che sembra molto meno innocuo di quanto il suo uso di prammatica suggerisca.

Il senso sembra essere quello di un augurio per il quale la Milano urbanisticamente ipertrofica messa in piedi da Sala alla fine ceda il passo ad una metropoli a misura d’uomo.

I segnali di innovazione

Elly Schlein (Foto © Ansa)

E da quell’evidente ossimoro sembra colare anche un sottilissimo senso di “condanna” dell’operato del sindaco. Ma andiamo avanti con le parole di Schlein con una chiosa che sta a metà strada fra cazziatone ed affermazione di una linea correntizia che Sala rispetta ma non ama particolarmente.

“Oggi queste sfide sono diventate più pressanti e urgenti e richiedono segnali di innovazione e cambiamento”. Insomma, sembra quasi che la Schlein abbia voluto dire che con quel Pd di cui non ha perso occasione di rivendicare distanze siderali solo grane potevano arrivare.

E che adesso che quelle grane sono arrivate il minimo che si poteva fare era lasciare un esponente di rango del Pd nella sua “broda giudiziaria” per almeno per 48 ore.

“Sì, ma l’ho chiamato eh?”

E’ vero, la segretaria avrebbe chiamato il sindaco la sera prima della sua presa di posizione ufficiale e ci ha tenuto a farlo sapere, come a ridurre il “range di titubanza” su cosa dire, ma resta il fatto che in molti ambienti dem, da quello romano a quello meneghino, ci si sta interrogando.

Su cosa? Non certo su una netta ed inequivocabile presa di distanze del Pd “official” dal Pd “inguaiato”, ma un certo, sottile distacco che non si è voluto mascherare troppo sì. E i dati aggiuntivi, quelli cosiddetto “di merletto” della vicenda, aiutano in una lettura corale.

Specie a contare che quel merletto in realtà è polpa politica bella e buona. Il dato di fondo è quello per cui il format milanese che oggi è sotto accusa (presunta) da parte della magistratura è nato ed ha preso struttura in epoca renziana.

Origini “renziane” di una grana

Gianni Cuperlo © Imagoeconomica / Carlo Lannutti

Perciò rimanda direttamente ad uno scenario di genesi in cui il riformismo che oggi di Schlein è mezza antitesi (e nemesi che attende la Direzione nazionale del 20 ottobre) sarebbe stato il “padre”. Non dell’indagine, sia chiaro, ma del contesto in cui la sua veste proceduralmente presuntiva sarebbe nata ed avrebbe acquisito tratti abbastanza sfrontati da far alzare le antenne ai requirenti.

Tutto sembra rimandare alla mitica del “potere dei maledetti soldi”, di una cosa cioè che, nel nome della cementificazione e della perdita di suolo, mette sotto scacco esattamente uno dei cardini della politica della segretaria.

Esemplare la silloge di Gianni Cuperlo, per cui “il modello della città globale e dei salari locali non ha retto all’urto”.

Da Craxi a Cuperlo

Elly Schlein e Giuseppe Conte

Si tratterebbe di un modello quasi post craxiano, quello di una Milano che si sviluppa più velocemente di quanto non valuti le conseguenze (politiche e sociali) di quello sviluppo. E che è andata a cozzare con la Milano minimal e solidale che Schlein sogna (invano), portandole in più il dono amaro di una grana giudiziaria.

Da qui quel comunicato, con il quale la Schlein sembra aver detto a Sala “siamo con te ma è ora che cambi rotta bello…”. Ed avergli ricordato che certe frizioni del passato tra loro due, forse, oggi hanno un bisogno ancor più impellente di essere appianate.

Perché queste ultime grane a Schlein hanno portato solo un ulteriore undergrade verso Giuseppe Conte. Appianate in modo unilaterale, perché oggi la colla della compattezza sta in mano a chi guida il Nazareno, e conveniva tenerla calda per almeno due giorni, in modo che fosse colla forte.