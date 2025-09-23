Simeone all’Astral, la vittoria silenziosa di Fazzone

La nomina dell’ex consigliere regionale di Forza Italia alla guida di Astral conferma il peso del coordinatore azzurro nel Lazio. Nessun assessore in più, ma un mosaico di incarichi strategici che consolidano il suo potere nelle partecipate.

Sulla ruota del Lazio esce il numero di Claudio Fazzone: è il suo fedele Giuseppe ‘Pinuccio‘ Simeone ad aggiudicarsi per i prossimi due anni la guida dell’Astral, l’azienda in house che si occupa delle strade nel Lazio.

Una nomina che mette pace in Fratelli d’Italia (che aveva posto il veto su una nuova conferma dell’uscente Antonio Mallamo), conferma il peso specifico del Coordinatore regionale azzurro Claudio Fazzone all’interno del suo Partito, restituisce alla politica una figura di esperienza ed affidabilità come Pinuccio Simeone. Resta da verificare come verrà presa nell’area che fa riferimento a Claudio Lotito ed a quella di Antonio Tajani. È la conferma di un equilibrio delicato dentro la maggioranza regionale ed un nuovo successo per la paziente strategia di Claudio Fazzone.

Il ritorno di Simeone

Antonio Mallamo

Il presidente Francesco Rocca ha firmato il decreto ieri sera: Antonio Mallamo resta commissario straordinario su due partite cruciali: la bretella Cisterna-Valmontone e la Roma-Latina.

Sulla casella dell’Astral si era innescato un braccio di ferro nel centrodestra. Fratelli d’Italia avrebbe gradito un suo nome, Forza Italia ha fatto le barricate: il punto di sintesi è stato un nome azzurro purché non fosse Mallamo. La Lega si è accodata. Alla fine, il compromesso premia ancora Forza Italia ma soprattutto il senatore di Fondi. Gli altri sorridono di circostanza, Fazzone sorride davvero.

Per Simeone, 68 anni, curriculum lungo tra Formia, Latina e Regione, è l’ennesima tappa di una carriera costruita con costanza e fedeltà politica al leader Claudio Fazzone. Al Comune di Formia ha indossato la fascia da vice sindaco, in Giunta ha avuto le deleghe ai Lavori Pubblici, alle Attività Produttive, al Turismo, all’Ambiente ed ai Servizi Sociali; in una fase è stato Presidente del Consiglio Comunale. In Amministrazione Provinciale a Latina è stato assessore all’Ambiente. In Regione Lazio è stato due volte Consigliere nelle file di Forza Italia. Nella partecipata Acqualatina SpA è stato componente del CdA.

Giuseppe Simeone

Esperto nelle dinamiche della politica, Simeone nei mesi scorsi ha deciso di attendere rifiutando l’incarico di Capo Gabinetto del comune di Formia. La sua è una nomina che s’incastra con la presidenza di Commissione Lavori Pubblici e Trasporti all’ex sindaco di Gaeta ed altro fazzoniano doc Cosimino Mitrano.

Le reazioni

Per il senatore Fazzone invece è l’ennesimo successo in un risiko che lo vede vincente da mesi. Aveva resistito quando FI chiedeva un terzo assessore, ottenendo invece una pioggia di incarichi nelle Asl e nelle partecipate. Ora aggiunge Astral al suo carnet. I fatti dicono che sul suo terreno non tocca palla Claudio Lotito, Pino Cangemi, Paolo Barelli, Francesco Battistoni… Nemmeno Antonio Tajani riesce a vedere il pallone, segno inequivocabile che nel Lazio chi vuole parlare con Forza Italia deve parlare con Fazzone.

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Sul piano istituzionale, arrivano gli auguri di rito: dall’assessore al Bilancio Righini (“nomina importante per il sistema della mobilità”), al consigliere azzurro Capolei (“riconoscimento delle sue qualità”), all’assessore alla Mobilità Ghera (“una garanzia di serietà”). Frasi che nascondono la sostanza politica: l’Astral ora parla con accento fondano.

È la dimostrazione plastica di come la politica funzioni più per caselle che per visioni. Non si discute del futuro della mobilità nel Lazio ma di chi guida l’azienda che la gestisce. E in questa partita, Fazzone resta il vero regista: ha costruito un impero di potere laterale. E oggi, a Roma, è ancora lui a tagliare il traguardo.