Sindaci d’Italia, ma non solo

Nasce ad Assisi il movimento di amministratori ed ex: presidente Magorno, vice Alessandri, tesoriera Carnevale, già Lega a Frosinone. Bottani evoca la lista civica nazionale. Tra i nove fondatori solo due sindaci in carica.

Di fasce tricolori, tra i nove fondatori del movimento Sindaci d’Italia, se ne contano due. Di seggi in Parlamento, cinque. Il dato non figura nel comunicato di presentazione ma si ricava dalle biografie che lo accompagnano. Ed è il modo più rapido per capire che cosa è nato davvero ad Assisi, nel fine settimana in cui l’Italia ha celebrato il suo santo patrono.

Il movimento è stato fondato ieri nella città di San Francesco da una rete di amministratori ed ex amministratori locali, ed è stato presentato oggi alla stampa a Roma. La promessa è portare la voce delle comunità e l’esperienza dei comuni al centro dell’agenda nazionale, offrendo una risposta alla disaffezione dei cittadini e al crescente astensionismo. Il vertice è composto da Ernesto Magorno presidente, Angelo Alessandri vicepresidente e Paola Carnevale tesoriera. Nel suo manifesto il movimento si dichiara una risposta all’astensionismo e lo fa mettendo al centro chi amministra i comuni.

Chi c’è

Il presidente Ernesto Magorno

Le biografie dei fondatori, riportate nelle tabelle in coda, raccontano un percorso più lungo di quello comunale. Due sono sindaci in carica: Gianni Pino, a San Filippo del Mela, e Paolo Amenta, a Canicattini Bagni e presidente dell’Anci Sicilia. Magorno e Leonardo Grimani sono ex sindaci, rispettivamente di Diamante e di San Gemini. Cinque fondatori su nove sono stati parlamentari: Alessandri e Roberto Bernardelli deputati, Magorno, Grimani e Tommaso Barbato senatori. I sindaci in carica sono due, gli ex parlamentari cinque. Con loro c’è Fabio Venturi, già vicepresidente della Provincia di Verona. Barbato, Bernardelli e Venturi non hanno potuto partecipare all’incontro di Roma per motivi personali ma hanno condiviso fin dall’inizio il percorso fondativo.

Alessandri ha ricordato che la discesa in campo dei primi cittadini è un tema dibattuto da oltre vent’anni, mai concretizzato. Magorno ha definito il movimento di ispirazione sturziana, con al centro la sussidiarietà e la valorizzazione dei municipi. Don Luigi Sturzo, prima di fondare nel 1919 il Partito Popolare, aveva fatto il prosindaco di Caltagirone. Anche Grimani, ex senatore del Partito Democratico, ha ricordato che la prima scuola politica è il Consiglio comunale. Il precedente invocato è chiaro: il sindaco come punto di partenza della politica nazionale, non come suo sostituto.

Le provenienze

Il movimento si presenta come civico e territorialmente trasversale, per usare le parole di Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova e sindaco di Curtatone. Bottani non è tra i fondatori, ma ha espresso grande interesse.

Il profilo di chi guida la nuova realtà mescola però mondi diversi: due ex senatori con alle spalle il Pd, uno dei quali, Magorno, è stato anche segretario regionale dei dem; un vicesegretario confederale del Patto per il Nord; un’ex dirigente della Lega. Il civismo che Bottani descrive nasce dunque dall’incontro di percorsi politici già riconoscibili. Magorno ha riassunto la missione così: non essere contro nessuno, ma essere per i cittadini.

Il capitolo ciociaro

Per il territorio di Frosinone la notizia ha un nome: Paola Carnevale, tesoriera del movimento. È stata vicecoordinatrice provinciale della Lega a Frosinone e responsabile regionale del dipartimento Attività produttive del Partito. Nel suo intervento ha richiamato lo scollamento tra il territorio e chi governa a livello nazionale, spiegando che è il momento di partire e augurandosi un movimento sempre più partecipativo e inclusivo. Per la Ciociaria significa che un volto con esperienza maturata nel centrodestra regionale sposa i principi di un movimento che punta alla trasversalità per scelta genetica.

La dottoressa Paola Carnevale al trentennale di Confimprese Italia

Amenta ha parlato per i territori: i Comuni non sono periferie dello Stato ma il suo cuore pulsante, e sono schiacciati da problemi finanziari, di personale, da emergenze climatiche. Secondo lui la politica non dà ancora risposte ai sindaci che le segnalano. Servono grandi riforme, ha detto, e la delega in bianco non funziona più. Pino ha insistito sul sindaco come prima forma di governo del territorio e sull’obiettivo di riportare a votare più persone possibile.

Il test arriva dalla data del 27-28-29 ottobre, quando si terrà l’assemblea nazionale, cui Bottani ha confermato la propria partecipazione. Ed è lì che il presidente della Provincia di Mantova ha auspicato la nascita di «una grande lista civica nazionale». Il passaggio da movimento a lista elettorale è l’unico che il comunicato lascia aperto.

Tra tre settimane si vedrà se le fasce saranno più dei seggi.

L’organigramma

Ruolo Nome Presidente Ernesto Magorno Vice Presidente Angelo Alessandri Tesoriere Paola Carnevale

Soci fondatori