Sindaci, seconde stanze e segreti di Fatima: il grande risiko delle candidature

Quattro sindaci, quattro città, quattro strategie diverse. A sud di Roma si apre il risiko delle candidature tra riposizionamenti, attese tattiche e segreti custoditi. Nessuna corsa, molta prudenza: la politica locale prepara il prossimo giro.

Non annunci roboanti ma segnali. Mezze frasi, frenate calcolate, aperture lasciate a metà. La politica locale, quando smette di urlare, diventa interessante. Perché smette di vivere di slogan e comincia a parlare di posizionamenti, tempi e prospettive. La puntata di A Porte Aperte andata in onda giovedì su Teleuniverso ha offerto proprio questo.

A sud di Roma, nelle quattro città chiave di Colleferro, Veroli, Ferentino e Alatri, il futuro non è ancora scritto ma le matite sono già affilate. E chi sa leggere tra le righe ha già capito che la prossima partita non si giocherà solo sulle candidature, ma sugli equilibri che le renderanno possibili.

Colleferro, cambiare stanza senza fare le valigie

Pierluigi Sanna

C’è chi chiude un ciclo e chi, più astutamente, cambia stanza senza traslocare. A Colleferro, Pierluigi Sanna (Pd) svela così il suo futuro politico. È alla fine del suo secondo mandato da sindaco dunque, per Legge, niente terzo giro in fascia tricolore. Ma nessuna uscita di scena. «Io non ho la valigia pronta, devo solo cambiare stanza», dice in trasmissione. Tradotto: candidatura al Consiglio comunale, permanenza a Colleferro e continuità nel ruolo di vicesindaco metropolitano di Roma, carica legata al suo essere consigliere metropolitano accanto al sindaco Roberto Gualtieri.

Una mossa che non è solo personale. È politica. Perché tenere Colleferro dentro il cuore della Città Metropolitana significa pesare ancora, anche senza la fascia da sindaco. Sanna non si ritira: si riposiziona. E lo fa ricordando che la normativa vieta il terzo mandato da sindaco, non la continuità del potere politico . Un passaggio da manuale per chi conosce i meccanismi istituzionali.

Lo studio di A Porte Aperte

Il tutto in attesa che vengano indette le Regionali: Sanna è una macchina del consenso, ogni volta che si candida viene eletto con percentuali che farebbero impallidire la Bulgaria. Ed un patrimonio elettorale del genere a nessuno conviene lasciarlo ai box. Men che meno ad un Partito Democratico che da alcuni mesi, nel Lazio ha ritrovato un’architettura solida grazie alle abilità diplomatiche del Segretario Daniele Leodori e del leader di Rete Democratica Claudio Mancini.

La valigia? È solo rimandata.

Veroli, la riserva di lusso che non scalpita

Germano Caperna (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

A Veroli, invece, la politica indossa i panni dell’attesa. Germano Caperna, civico di centro con solide radici nel Pd e oggi in Italia Viva di Matteo Renzi, viene indicato da molti come la “riserva di lusso” per la presidenza della Provincia, qualora saltasse l’attuale equilibrio.

Lo scenario è noto: l’elezione di Luca Di Stefano alla guida della Provincia è figlia di un incrocio irripetibile di alleanze trasversali. Ma il vento sta cambiando. Paolo Trancassini lo ha detto chiaramente: basta intese spurie, serve un centrodestra riconoscibile. E se quel modello passa, il civismo di equilibrio rischia di restare senza casa. Lo ha detto nelle ore scorse riferendosi alle Provinciali di Latina ma il principio vale anche per Frosinone. Trancassini ha invocato “un centrodestra chiaro, credibile e unito” perché “le alleanze trasversali non possono sostituire un vero progetto politico”. Bocciando apertamente la riproposizione dell’attuale alleanza trasversale.

Il palazzo della Provincia di Frosinone

Caperna, però, frena. «Sto bene a fare il sindaco», ripete. Rivendica l’esperienza, l’umiltà, la necessità di far crescere tutti i territori insieme. Ricorda i suoi otto anni in Provincia con Antonio Pompeo, ma rifiuta l’idea di “bruciare” un presidente più giovane.

È una risposta che suona sincera e insieme tattica. Perché chi viene riconosciuto da tutto il campo progressista non ha bisogno di correre: sa che, se servirà, sarà chiamato.

Ferentino, il passo indietro che potrebbe essere un passo avanti

Piergianni Fiorletta (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

A Ferentino il gioco è più sottile. Piergianni Fiorletta dice di non volersi ricandidare. Lo ha detto subito, lo ribadisce. Ma in politica, si sa, le dichiarazioni definitive sono spesso le più provvisorie.

Fiorletta governa una coalizione trasversale, con una parte del Pd all’opposizione. Ed è al suo terzo mandato: dopo avere guidato la città due volte ha lasciato spazio al suo successore Antonio Pompeo che l’ha amministrata nei dieci anni successivi. Poi Fiorletta è tornato in pista. E lo hanno rieletto subito, al primo turno. Racconta il sindaco come “la cosa più bella che c’è”, quella che ti fa svegliare alle cinque del mattino e ti ruba sabati e domeniche. Ma aggiunge anche che arriva un momento in cui bisogna guardarsi allo specchio.

Antonio Pompeo

Nel frattempo, il suo principale avversario, Antonio Pompeo, potrebbe spostare il baricentro su Roma, accettando un importante incarico regionale che lo allontanerebbe dalla scena locale. Se ciò accadesse, lo spazio politico cambierebbe radicalmente.

Fiorletta non chiude. «Io seguiterò a fare politica fin quando esisto», dice. E lascia intendere che, se servirà un federatore, potrebbe essere ancora lui. Una mossa classica: lasciare che gli altri si logorino, restando l’unico nome che tiene insieme i pezzi.

Alatri, il segreto di Fatima e la calma del civico

Ad Alatri, infine, domina la calma. Maurizio Cianfrocca, civico di centrodestra, ha diritto alla ricandidatura. Ma non scioglie il nodo. Non ora. «Sono concentrato sui progetti», dice. Capitale italiana della Cultura, PNRR, cantieri aperti, centro storico da riqualificare. Tutto vero. Ma quando aggiunge che “svelerà il segreto di Fatima”, la politica torna a fare capolino.

Il sindaco Maurizio Cianfrocca con il vice Roberto Addesse

Cianfrocca gioca la carta più antica: rinviare la decisione mentre accumula risultati. Per un civico, i numeri contano più delle correnti. E se i lavori partono e si vedono, la ricandidatura diventa quasi un atto dovuto. Se dovesse decidere che è troppo logorante, allora avrebbe spianato la strada al suo vice, Roberto Addesse. Che è il titolare della delega ai Lavori Pubblici.

Da Colleferro ad Alatri, passando per Veroli e Ferentino, lo scenario che emerge da A Porte Aperte è chiaro: nessuno corre, nessuno scappa. Tutti aspettano il momento giusto. Perché oggi, più che mai, la politica locale è un gioco di posizione, non di scatti.

E chi sbaglia tempo, più che perdere una candidatura, rischia di perdere la partita.