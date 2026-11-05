Sliding doors al Comune, Angelo Magliozzi torna assessore

Tutto come da previsione: Angelo Magliozzi torna in Giunta a Gaeta. Prende il posto di Paola Guglietta per la quale il Pd aveva sollevato una questione di conflitto d'interesse. Magliozzi era uscito nel 2024 ed oggi assume anche le deleghe al personale e alla polizia locale revocate a Massimo Magliozzi che potrebbe diventare il terzo assessore dimissionario negli ultimi dieci giorni

Sliding doors al Comune di Gaeta. O se preferite: porte girevoli. Che se non stai attento rischi di ritrovarti di nuovo dentro mentre eri sicuro di essere uscito fuori. Angelo Magliozzi era uscito di scena il 5 luglio 2024: uno dei tredici assessori che in questa consiliatura hanno lasciato la giunta del sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Oggi è tornato. Prende il posto di Paola Guglietta e assumerà anche le deleghe al personale e alla polizia locale revocate all’assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi che a questo punto potrebbe essere il terzo assessore che in dieci si dimetterebbe dopo Luca Gallinaro e Paola Guglietta.

L’antefatto

Mercoledì 4 novembre Paola Guglietta, assessora alle Attività produttive, al Commercio e al SUAP, aveva lasciato la Giunta guidata dal sindaco Cristian Leccese: tredicesima uscita, una settimana dopo quella di Luca Gallinaro. (Leggi qui: Il sindaco fa 13: a Gaeta il tredicesimo assessore lascia la Giunta).

Paola Guglietta

L’addio era arrivato alle 12:22, ventiquattro minuti dopo la nota delle 11:58 del consigliere Pd Franco De Angelis, presidente della commissione Controllo e Garanzia, che chiedeva di fermare tre Conferenze dei Servizi (due parcheggi multipiano, un’autorimessa con campo da padel in via Bachelet, un centro benessere in zona agricola) e di revocare la proposta di delibera n. 1556 del 23 ottobre.

La variante al Prg (1.950 mq, parere favorevole dell’Urbanistica il 20 ottobre) è della Pida Immobiliare, amministrata da Michela Guglietta, sorella dell’assessora: per il Pd, dietro la proposta c’era un conflitto di interesse quantomeno potenziale. Il Pd contestava anche una seconda variante, in via Colombo, per un B&B. Guglietta aveva ringraziato senza spiegare; il sindaco aveva parlato di scelta «generosa».

Il nodo politico

Angelo Magliozzi

Pesava anche un nodo politico: la civica Avanti tutta aveva perso un consigliere verso il Misto e il solo Davide Speringo non bastava più a coprire un assessore. Sulla successione il nome più probabile era quello di Angelo Magliozzi. Perché?

Nel 2024 non era andato via in polemica con il sindaco o l’amministrazione. Al contrario. Eletto nel listone «Mitrano nel cuore» si era dimesso da consigliere per approdare in Giunta dove cui rimase poche settimane per andare poi presiedere la Pro Loco, ora destinata a sgonfiarsi in concomitanza con la costituzione della Fondazione Città di Gaeta.

L’ex sindaco ed oggi Consigliere regionale Cosmo Mitrano ha voluto giocare sul sicuro. Ed il suo successore Cristian Leccese ha voluto blindarsi con una persona che conosce la politica e l’amministrazione. Per questo gli hanno fatto imboccare la sliding door per la seconda volta.