Solo Coreno sale in bici, tutti gli altri in Ciociaria restano a piedi

Coreno Ausonio unico Comune della provincia di Frosinone a ottenere il finanziamento "Bici in Comune". Un risultato che mette in imbarazzo tutti gli altri.

Uno solo è riuscito a saltare in sella e pedalare, tutti gli altri sono rimasti a piedi. Tra i 91 Comuni della provincia di Frosinone, solo Coreno Ausonio è riuscito a ottenere il finanziamento del bando nazionale “Bici in Comune“. Un dato che non ammette scuse: su 33 Comuni che hanno presentato domanda, 13 sono stati giudicati ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi, 15 non hanno raggiunto il punteggio minimo e 4 sono stati esclusi direttamente. Il resto? Non pervenuto.

A rendere la situazione ancora più surreale è l’assenza totale del Comune di Frosinone. Non una domanda, non un progetto, nulla. Questo malgrado l’amministrazione comunale abbia costruito buona parte della propria narrazione politica sulla mobilità sostenibile e sulle piste ciclabili. Tutti gli altri capoluoghi del Lazio, pur tra fortune alterne, hanno partecipato: Roma ha ottenuto 150.000 euro, Viterbo ha portato a casa 113.000 euro, Rieti almeno è risultato idoneo anche se senza fondi, Latina è stata bocciata. Frosinone? Assente ingiustificato.

“Bici in Comune”

“Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A e ANCI. Punta a finanziare progetti di mobilità ciclistica, riqualificazione di percorsi esistenti, promozione del cicloturismo e coinvolgimento delle scuole.

Con una dotazione complessiva di 12,6 milioni di euro e circa 500 Comuni italiani coinvolti, è evidente che chi ha voluto è riuscito a ottenere risultati. La percentuale di Comuni fino a 5mila abitanti che hanno centrato il finanziamento è del 67%: dimostrazione che la scusa delle dimensioni è fuori luogo.

Simone Costanzo

Coreno Ausonio ha dimostrato che le dimensioni non contano e che l’impegno concreto batte la propaganda. Ora si passa ai fatti: le graduatorie sono pubbliche, i fondi sono assegnati. Chi ha lavorato può cominciare a costruire; chi è rimasto a guardare, deve solo spiegare ai cittadini il motivo del proprio immobilismo.

Si passa ora alla fase operativa, perché nelle ore scorse sul sito del Ministero sono state pubblicate le graduatorie per i 5 cluster di riferimento.

Il quadro in Ciociaria

Quelli che interessano i Comuni della provincia di Frosinone sono questi:

Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti

COMUNE TOTALE INTERVENTO STATO Coreno Ausonio 50.000 € IDONEO AMMESSO AL FINANZIAMENTO Castrocielo 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Terelle 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Serrone 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Atina 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Vallerotonda 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Acquafondata 40.145 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Viticuso 40.895 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Esperia 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Vico nel Lazio 45.336 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Piglio 49.844 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Villa Santa Lucia ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Aquino ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Fontana Liri ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Pignataro Interamna ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI San Vittore del Lazio ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Colfelice ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Picinisco ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI San Donato Val di Comino ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Amaseno ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Pico ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Pastena ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Collepardo ====== ESCLUSO

Comuni con popolazione da 5001 fino a 50.000 abitanti

Comune Importo Stato Ferentino 50.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Roccasecca 80.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Sora 60.000 € IDONEO NON AMMESSO ESAURIMENTO RISORSE Monte San Giovanni Campano ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Paliano ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Veroli ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Cervaro ====== NON AMMISSABILE MANCATO RAGGIUNGIMENTO PUNTI Fiuggi ====== ESCLUSO Isola del Liri ====== ESCLUSO Sant’Elia Fiumerapido ====== ESCLUSO

Più bici più vivi

Riccardo Mastrangeli in bici sulla ciclabile

Il bando è finalizzato a: incentivare la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. A riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti. A finanziare progetti relativi all’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche. in pratica?

Nello specifico si tratta di interventi a beneficio dei Comuni per la riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili o percorsi cicloturistici. Oppure per la realizzazione della segnaletica verticale/orizzontale, l’illuminazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di cordoli di separazione, l’installazione di dispositivi conta accessi sulle ciclovie.

In estrema sintesi, si tratta di interventi da parte dei Comuni per piste ciclabili inclusive, tracciatura percorsi cicloturistici, eventi di promozione per la bici, inserimento di arredo urbano per bici in luoghi di aggregazione, progetti di “mobilità” per incentivare l’uso della bicicletta. Oppure collegamenti scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro. Progetti di valorizzazione del territorio attraverso la bicicletta.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).