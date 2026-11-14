Sora 2027, spunta l’ipotesi Mario Cioffi

Il dibattito sul futuro del Municipio volsco: l'ex amministratore Mario Cioffi conferma l'incontro in Valle di Comino ma predica cautela.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Nella tradizione politica del Sorano, i ragionamenti più autentici sul futuro della città raramente partono dalle Segreterie di Partito: più spesso prendono forma lontano dal centro cittadino, tra persone legate da stima e passione civica. È quanto accaduto l’altra sera a Vicalvi, dove un gruppo di amici ha incontrato l’avvocato ed ex amministratore Mario Cioffi per discutere della città e chiedergli di valutare un suo coinvolgimento in vista delle elezioni amministrative di Sora della primavera 2027.

Una sollecitazione informale ma significativa, nata dal desiderio di confrontarsi sulle prospettive del territorio e sull’opportunità di costruire una possibile “alleanza per l’alternanza” capace di offrire alla città una proposta diversa rispetto all’attuale amministrazione guidata da Luca Di Stefano.

La risposta di Cioffi

Giuseppe Ruggeri, Maria Paola Gemmiti, Mario Cioffi

Al telefono, Mario Cioffi non si è sottratto al confronto, confermando l’incontro avvenuto con alcuni amici che hanno voluto confrontarsi con lui sullo stato della città e invitarlo a riflettere su un suo eventuale impegno. La posizione dell’avvocato, però, è improntata alla massima cautela e al realismo.

«Una parte di me vorrebbe — ha spiegato Cioffi — ma gli impegni di vita e professionali attuali non me lo permettono». Nessuna fuga in avanti, dunque, né ambizioni personali da rivendicare, pur restando intatto il legame profondo con Sora e il desiderio di veder finalmente affrontate e risolte quelle criticità che la città si trascina da anni.

Secondo l’avvocato, infatti, la risposta ai problemi del territorio non può passare attraverso la ricerca di un salvatore della patria, ma richiede un lavoro collettivo ben più ampio: «Non è un uomo solo che può risolvere i problemi di Sora, serve piuttosto una vera coalizione della città. Auspico che si creino le condizioni per costruire questo percorso, ma non con un mio ruolo principale».

Il quadro politico verso il 2027

Le parole di Cioffi fotografano con lucidità lo stato dell’arte a pochi mesi dall’avvio ufficiale della corsa elettorale. Da un lato c’è una parte della società civile e del mondo professionale che guarda a figure di riconosciuta esperienza amministrativa — Cioffi è stato in passato amministratore comunale, coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato sindaco nel 2001, nel 2021 diede anche vita al gruppo Si può Fare, restando dunque sempre attento alle vicende cittadine — come possibile punto di riferimento per avviare un dialogo tra sensibilità diverse.

Dall’altro resta il peso di una partita che, nella primavera del 2027, avrà riflessi rilevanti sugli equilibri dell’intero territorio: in base alle norme sugli enti locali, infatti, la conferma a Palazzo di corso Volsci resta condizione indispensabile affinché il sindaco uscente Luca Di Stefano possa completare il mandato prorogato fino al 2028 alla guida della Provincia di Frosinone .

Le posizioni in campo e le prospettive

Sul fronte delle opposizioni e dell’area civica che auspica un’alleanza per l’alternanza, l’obiettivo resta quello di superare le frammentazioni del passato per proporre uncambio di passo su temi chiave come sviluppo economico, decoro urbano e rilancio del centro storico, contestando all’attuale giunta una gestione giudicata troppo accentrata.

Di segno opposto la lettura della maggioranza uscente, che rivendica invece la stabilità garantita al Municipio, i finanziamenti intercettati e i cantieri avviati, sottolineando come il percorso delle forze alternative sia ancora tutto da costruire.

In questo scenario fluido, la prudenza di Mario Cioffi suona come un invito alla maturità politica: prima dei nomi e delle candidature, serve creare le condizioni per una coalizione ampia e credibile. Anche senza di lui in prima linea, ma con la disponibilità a favorire un confronto nell’interesse della città.