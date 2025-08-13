Sora, dalle zanzare alla resa dei conti: la surroga che incendia Fratelli d’Italia

Doveva essere una seduta ordinaria: un prelievo dal Fondo di Riserva per la disinfestazione e la surroga di un consigliere. Invece, l’uscita di Altobelli e l’ingresso di Lecce hanno riaperto vecchi conti dentro FdI, scatenando attacchi in Aula, repliche via social e accuse di incoerenza politica. A Sora, anche le formalità diventano battaglie.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Due punti all’ordine del giorno. Uno, tecnicamente, quasi banale: autorizzare il prelievo dal Fondo di Riserva per pagare la disinfestazione ambientale contro la zanzara West Nile. L’altro, formalmente banale, ma politicamente ad alta temperatura: la surroga di un Consigliere.

La seduta del Consiglio comunale di Sora di ieri pomeriggio si è aperta con l’uscita di scena dell’avvocato Federico Altobelli. Un professionista prestato alla politica: tre anni fa aveva accettato di fare la sua prima esperienza amministrativa sul filo dello scadere dei termini per le candidature. Aveva detto si ad un centrodestra che gli chiedeva di guidare uno schieramento già costruito ed al quale mancava solo l’uomo sul ponte di comando. Aveva perso le elezioni ma era stato eletto in Minoranza. Adesso Altobelli ha restituito la divisa di consigliere per rimettersi quella dell’Esercito Italiano, tornando all’ufficio Affari Legali.

Il Risiko mancato

Antonio Lecce nell’Aula del Consiglio Comunale di Sora

Al suo posto è entrato Antonio Lecce. Un subentro che, in apparenza, segue il freddo schema dell’articolo 45 del D.Lgs. 267/2000. Ma sotto il protocollo, ribolle una storia fatta di patti non scritti, promesse elettorali, e una frattura dentro Fratelli d’Italia .

Dietro Lecce, nell’elenco dei non eletti, c’era Massimiliano Bruni, già delegato ai Lavori Pubblici sotto il sindaco Roberto De Donatis, quando Sora fece da laboratorio per la prima “Piattaforma civica” provinciale. Fu un’alleanza tra Partiti incompatibili tra di loro ma uniti dal programma amministrativo e dal nome del sindaco che tutti loro volevano: per eleggere l’architetto De Donatis ognuno ammainò la propria bandiera per schierarsi sotto forma civica. Bruni fu l’uomo che dopo quattro anni decretò la fine di quell’esperienza: annunciando la costituzione del Gruppo consiliare FdI e guidando l’esecutivo De Donatis verso il collasso politico.

Dirigente provinciale del Partito di Giorgia Meloni, , collaboratore a Bruxelles di Nicola Procaccini, braccio operativo nell’area del coordinatore provinciale Massimo Ruspandini, Bruni alle ultime elezioni si caricò sulle spalle tutta la lista. Tattica nobile, risultato meno: restò fuori lui per una manciata di voti.

Sora val bene una rinuncia

L’intervento di Francesco Monorchio

Per tornare in prima linea, Massimiliano Bruni aveva prospettato a Lecce la candidatura a sindaco nel suo paese natale, Posta Fibreno: dove nel frattempo Lecce si è candidato ed è stato eletto Consigliere. In cambio di una rinuncia al seggio a Sora (e quindi il via libera a Bruni) un sostegno pieno sul piano politico dal Partito a Posta Fibreno. Lecce però è pragmatico: se il sostegno non arriva si va avanti lo stesso, candidandosi sindaco con una lista civica.

Per capire bene lo scenario va aggiunto un dettaglio. A Sora c’è anche un’altra sensibilità politica in Fdi, che fa riferimento all’ex vicepresidente della Provincia Fabio De Angelis e quindi all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini. Bruni non ha preso bene la scelta di Lecce di restare e chiudergli la via del rientro in Aula: tra i due pare che ci fosse un patto tra gentiluomini. I maligni dicono che dietro a quella decisione ci sia una manovra politica del sindaco civico Luca Di Stefano. Che non fa i salti di gioia all’idea di avere tra i banchi un abile conoscitore delle procedure come Bruni, capace di accendere la polemica. Sta di fatto che ieri c’è stato l’ingresso in Aula di Lecce. (Leggi qui: Quando la lettera è una resa dei conti: Bruni mette il centrodestra all’angolo).

A quel punto, la formalità si è tinta di veleno. Il consigliere di Maggioranza Francesco Monorchio, prendendo la parola, ha detto di essere presente “solo per garantire il numero legale” e che l’ingresso di Lecce ratifica “il fallimento politico” della passata amministrazione e del “principale Partito che la componeva e cioè Fratelli d’Italia. Il risultato delle recenti Comunali ha sancito l’estromissione dall’Aula di quel gruppo comunale. Oggi Lecce rientra ma siamo qui a ratificare quanto è avvenuto politicamente e cioè il loro fallimento”. Voto favorevole “per senso di responsabilità”, ma senza rinunciare alla stoccata.

Inopportuno e discutibile

Massimiliano Bruni

Bruni ha replicato più tardi, via social. Ha definito “inopportuno e istituzionalmente discutibile” l’attacco ed ha giudicato ancor più sorprendente il silenzio dei consiglieri di maggioranza che pure facevano parte di quella stessa amministrazione che Monorchio ha messo sotto attacco. Li ha messi di fronte a un bivio: o erano irrilevanti allora, o lo sono adesso.

Poi, la puntualizzazione aritmetica: Monorchio, senza i circa 600 voti portati in dote da tre ex membri della maggioranza De Donatis, non sarebbe oggi in Consiglio. Quindi, prima di parlare di fallimento altrui, meglio dare un’occhiata alla propria scheda elettorale.

La polemica si è allargata alle promesse mancate dell’attuale amministrazione: dal destino del centro commerciale nell’area ex Tomassi alla TARI aumentata del 35% . Aumento deciso per coprire, accusa Bruni, il “buco milionario” della società Ambiente e Salute.

E così, in una seduta nata per ratificare una surroga e autorizzare un intervento anti-zanzare, la politica sorana ha fatto ciò che le riesce meglio. E cioè: trasformare la routine in un’arena. Con il vantaggio, per gli spettatori, di un pomeriggio in cui le punture più fastidiose non sono venute dagli insetti, ma dalle parole.