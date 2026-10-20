​Sora il Consiglio tra conti e diplomazia: Di Stefano ad Imperia ‘accarezza’ Lecce

Torna a riunirsi il consiglio comunale. Tra conti di bilancio e primi segnali elettorali, l’autunno politico di Sora entra nel vivo. Intanto i Fratelli mettono Lecce nel mirino. E Di Stefano, ad Imperia all'assemblea Upi, 'se lo accarezza'

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

L’autunno politico di Sora entra nel vivo. I numeri del bilancio e i servizi ai cittadini tornano al centro del dibattito e lo stesso vale per la gestione dei contenziosi giudiziari dell’ente. ​Sullo sfondo si intravedono le prime manovre per le prossime elezioni Comunali del 2027. Si tratta di un passaggio fisiologico per la vita amministrativa della città.

​Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini, ha firmato l’avviso di convocazione. ​L’assise si riunirà lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 14:00. La seduta si terrà nella Sala Consiliare di Corso Volsci. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per martedì 27 ottobre alle 15:00.

La trasferta a Imperia ed il segnale di Lecce

​A fare da premessa alla seduta è stato un appuntamento istituzionale a Imperia. Lì si è svolta la 39ª Assemblea dell’Unione delle Province d’Italia (UPI).

​All’evento al Teatro Cavour ha presenziato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Provincia di Frosinone era presente con una propria delegazione ed a guidarla c’era il sindaco di Sora e Presidente provinciale, Luca Di Stefano.

​Insieme a lui sono saliti in Liguria il consigliere provinciale e delegato ANCI Lazio Gianluca Quadrini e il consigliere comunale sorano Antonio Lecce.

La presenza di Lecce al fianco del primo cittadino ha aperto più di una riflessione a Sora. Il consigliere siede infatti tra i banchi della minoranza in Consiglio Comunale. La sua partecipazione alla trasferta mostra un canale di dialogo aperto sui temi sovracomunali. Ma è un canale che non è gradito a tutti i Fratelli d’Italia nei quali milita Lecce. Perché? Questione di sensibilità politica: il Consigliere è in sintonia con il Coordinatore provinciale Massimo Ruspandini e con il presidente Saf Fabio De Angelis. Loro ritengono possibile, entro determinati confini, quel dialogo: i cittadini hanno dato la loro approvazione eleggendo amministrazioni civiche con esponenti di destra e sinistra in città come Ferentino, Veroli, Sora, Isola del Liri. Ha invece una visione più pragmatica il capo delegazione FdI in Giunta Regionale del Lazio Giancarlo Righini: per lui o è bianco o è nero, le zone di grigio ed i pareggi lo irritano. Non a caso il Circolo di Sora è commissariato. (Leggi qui: Ruspandini indica D’Amore commissario: a Sora FdI torna a fare politica).

La definizione della rotta

Stefano D’Amore con Massimiliano Quadrini e Giancarlo Righini

​La situazione organizzativa del Partito resta in fermento. Il commissario del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, Stefano D’Amore, ha convocato la scorsa settimana la riunione del direttivo di sezione. Per la prossima settimana D’Amore ha in programma un nuovo incontro al quale dovrebbe partecipare anche lo stesso consigliere Lecce. Un passaggio ritenuto decisivo: sarà in quel vertice che si definirà con chiarezza la posizione del consigliere. Fratelli d’Italia è all’opposizione e la attuale guida non gradisce i dialoghi.

​Nel frattempo, D’Amore ha ribadito che il Partito sta lavorando alla composizione di una lista ufficiale con il proprio simbolo, destinata a essere antagonista alla compagine guidata dal sindaco Luca Di Stefano.

Le parole di Di Stefano e Quadrini

Luca Di Stefano non se ne preoccupa. Si concentra sull’amministrazione e sullo sviluppo della Provincia. Ad Imperia ha richiamato le parole del Capo dello Stato: ​«Servono competenze chiare e risorse adeguate per offrire scuole sicure e collegamenti efficienti. Le Province devono affiancare i sindaci e sostenere i territori». ​

Dello stesso avviso Gianluca Quadrini: «La presenza del Capo dello Stato conferma il valore delle Province per la coesione territoriale. Dobbiamo rafforzare la rete tra enti per garantire servizi efficienti ai cittadini».

Sul piano cittadino invece, l’Ordine del Giorno predisposto a Sora comprende dodici punti. ​La seduta si aprirà con la parte economico-finanziaria: i Consiglieri esamineranno l’approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2025. ​A seguire ci saranno la verifica sui servizi pubblici locali e una variazione al bilancio di previsione 2026/2029. ​Il punto politicamente più significativo riguarda i servizi alle famiglie. ​In Aula approderà la modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: il passaggio è fondamentale per l’istituzione formale del servizio di Asilo Nido comunale. ​L’atto definisce le modalità di gestione dell’infrastruttura, si tratta di una misura attesa per potenziare i servizi per la prima infanzia.

​Completerà la sezione l’aggiornamento del programma triennale acquisti di beni e servizi 2026/2028.

La zavorra contabile e la Cultura

​Un capitolo consistente dei lavori riguarderà le passività giudiziarie dell’ente. ​L’assise dovrà votare il riconoscimento di cinque debiti fuori bilancio: si tratta di provvedimenti scaturiti da sentenze esecutive del Giudice di Pace di Sora e del Tribunale di Cassino; l’approvazione è un atto dovuto ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali per garantire la stabilità dei conti pubblici.

In chiusura di seduta lo sguardo tornerà alla cultura cittadina. ​Verranno votati i nuovi Regolamenti per la Biblioteca Comunale e per l’Archivio Storico Comunale. I testi puntano ad ammodernare i servizi e la fruizione dei beni storici da parte dei cittadini.