Burgo Group ha comunicato a Unindustria Frosinone la revoca della procedura di licenziamento collettivo «per non opposizione» a Sora, dove aveva indicato 160 esuberi. Per l'azienda, le uscite sarebbero state volontarie e incentivate.

Vittorio Macioce Il Giornale - Caporedattore

Sora era carta, mobili e pasta. Era il commercio tra il mare e la Marsica. Era la ricostruzione dopo un terremoto che aveva lasciato in piedi solo una manciata di vecchie case in mezzo ai vicoli. Sora era cavalli e commercio. Era Attilio Regolo, Cesare Baronio e Vittorio De Sica. Era la ciambella sorana e un fiume che portava verso una cascata. Ed era il vapore che saliva nelle mattine di novembre dalla periferia, bianco contro il grigio del Monte San Casto, e per sessant’anni è stato un modo di leggere l’ora e il mondo.

Se il camino fuma, la macchina gira. Se la macchina gira, a fine mese arriva lo stipendio, il mutuo si paga e il figlio va all’università. Non c’è bisogno di essere economisti. Basta alzare gli occhi da viale San Domenico. Tutto questo è evaporato da troppo tempo.

Tutto in quarantott’ore

Cartiera Burgo

Quest’anno il vapore c’è ancora ma è arrivata anche una lettera. È indirizzata a Unindustria Frosinone e alla Rsu dello stabilimento, e la scrivono i dirigenti di Burgo Group. Si chiama comunicazione preventiva. Dentro c’è un numero: centosessanta. Tanti sono i lavoratori di troppo su trecentottantadue. Quattro su dieci. La procedura ha un nome che sembra uscito da un manuale di diritto canonico, «per non opposizione»: si sceglierà fra chi dichiara di non opporsi, tenendo conto delle «esigenze tecniche, organizzative e produttive» dell’azienda.

Ci sono la mobilità, il prepensionamento, il sostegno a chi vuole mettersi in proprio. C’è la legge 223 del 1991, con i suoi tempi lunghi. E ci sono le ragioni, che chiunque in quella fabbrica conosce a memoria perché le ha sentite ogni volta che si è fermata una macchina: il mercato cartario in crisi, l’energia che costa troppo, le tensioni internazionali, e la frase che fa più male di tutte perché suona come una sentenza su una scommessa persa. Le vendite delle nuove linee sono «sotto le attese».

Burgo Group ha poi comunicato, questa sera, a Unindustria Frosinone la revoca immediata della procedura di licenziamento collettivo «per non opposizione» aperta per lo stabilimento di Sora. Secondo la società, l’iter non aveva finalità traumatiche: serviva solo ad agevolare uscite volontarie e incentivate di alcuni dipendenti, in un percorso sollecitato anche dalle sigle sindacali locali. Di fronte a letture giudicate non in linea con gli obiettivi del piano, i vertici hanno annullato la misura e ribadito che ogni adesione sarebbe stata su base strettamente volontaria. Burgo Group si è detta disponibile a proseguire il dialogo con istituzioni locali e rappresentanze dei lavoratori.

Sora e la carta

Gina Lollobrigida con Vittorio De Sica in Pane Amore e Fantasia di Luigi Comencini

Sora è una città di venticinquemila abitanti in fondo al Lazio, dove la Ciociaria comincia a guardare l’Abruzzo. Ci è nato appunto Vittorio De Sica, che ha raccontato meglio di chiunque l’uomo che perde la bicicletta e con quella il lavoro, e insieme al lavoro la dignità davanti al figlio. Questa però non è una storia di neorealismo.

È una storia di acqua, di stracci, di macchine inglesi, di conti francesi, di banchieri milanesi e di un consorzio che si chiamava Fabocart. È la storia di una terra che per cinquecento anni ha fatto la carta su cui gli altri scrivevano, e che un giorno ha scoperto che quella carta non serve più.

L’acqua e i francesi

Tutto comincia dall’acqua. Il Liri scende dagli Appennini, il Fibreno esce freddissimo dalle sorgenti di Posta Fibreno, i due fiumi si cercano e si incontrano fra Sora, Isola del Liri e Carnello, saltano, cadono, si dividono intorno agli scogli. Duemila anni fa Cicerone ci ambientò il dialogo sulle leggi. Era nato lì sopra, ad Arpino, e portava gli amici sull’isoletta dove il Fibreno si apre in due rami, all’ombra dei platani, a discutere di diritto naturale con i piedi nell’acqua gelata. Diceva che non conosceva niente di più ameno. Non poteva sapere che quell’acqua, un giorno, avrebbe fatto girare le ruote.

Foto © Carlo Carino / IA Mid / Imagoeconomica

Nel Cinquecento Carlo V toglie i tributi sulla materia prima della carta e su tutto quello che riguarda la stampa nel Regno di Napoli. In una valle con tanta acqua che cade è un invito. Nel 1580 Giacomo Boncompagni, figlio di papa Gregorio XIII, compra il ducato di Sora per centomila scudi d’oro. I Boncompagni fanno quello che fanno i signori illuminati con i soldi del Papa: una ramiera, una gualchiera per i panni di lana al Gualcatoio, i bachi da seta e una cartiera a Carnello mossa dal Fibreno. Nel 1796 il ducato torna al Regio Demanio di Napoli. La carta è rimasta.

Poi arrivano i francesi, e qui la storia prende il passo del romanzo d’avventura. Nel 1812, durante il decennio napoleonico, Carlo Antonio Béranger apre a Isola del Liri, nell’ex convento di Santa Maria delle Forme, la prima cartiera del Regno che lavora con metodi moderni. Dieci anni dopo, nel 1822, il proprietario unico è un altro francese, Carlo Lefebvre, nato a Pontarlier ai piedi del Giura, ex militare, finanziere a Napoli, uno di quegli uomini che la storia del Mezzogiorno dimentica perché non sono né briganti né re. Lefebvre compra nel 1828 una fabbrica a Carnello e fa una cosa che in Italia nessuno aveva ancora fatto: va in Inghilterra e porta a casa la macchina continua, l’invenzione di Nicolas-Louis Robert perfezionata da Bryan Donkin. Il foglio non si fa più a mano, immergendo il telaio nella tina. Esce come un nastro, senza fine. Lefebvre diventa conte di Balsorano.

Il polo dei Borbone

Turbine delle Cartiere Meridionali

Nel 1831 la valle del Liri è il primo polo cartario del Regno delle Due Sicilie. Leggi i nomi delle fabbriche e sembra un elenco di Lione: Lefebvre, Courrier, Lambert, Boimond, Emery. Nel 1862, a Unità appena fatta, questa conca fra Sora e Isola produce un quarto della carta italiana. Il figlio, Ernesto Lefebvre, allarga l’impero con una tipografia e con la cartiera da parati San Carlo, dove c’è una macchina unica in Italia che stampa ventiquattro colori in un solo passaggio. Nel 1873 i Lefebvre danno lavoro a seicento operai. Qualcuno, per questa valle, ha usato la formula «la Manchester del Napoletano».

Come a Manchester, sotto i colori c’è altro. Nel 1879 l’inchiesta di Errera sul lavoro dei fanciulli entra nelle cartiere e trova i bambini. Ernesto Lefebvre ne impiega un centinaio e li difende, come si difendeva allora ogni cosa che faceva quadrare i conti. Da quell’inchiesta nasce la legge del 1886 sul lavoro minorile. Anche questo è il Novecento che arriva in anticipo.

La prima caduta

La Cartiera Lefebvre

La prima volta che questa terra perde è negli anni Ottanta dell’Ottocento. Cadono i dazi che i Borbone avevano messo sulla carta straniera e sugli stracci esportati. Le macchine invecchiano. La ferrovia Arce-Sora, promessa, rinviata e ripromessa, non arriva in tempo, e chi ha dimestichezza con le infrastrutture della Ciociaria sa che non è un dettaglio. Nel 1888 la cartiera del Fibreno si ferma. Il figlio di Ernesto, Francesco, vende i macchinari.

Il fiume invece è ancora lì, e si riparte. Subentra la Società delle Cartiere Meridionali, nata a Napoli nel 1873, che fa il salto dagli stracci alla pasta di legno. Così produce carta da scrivere, carta per i giornali, carta pergamenata, carta per le sigarette e la carta velina con cui si incartavano gli agrumi che partivano dal Sud. Nel 1907 compra anche il Fibreno. Ogni cartiera costruisce la sua centrale idroelettrica: l’Anitrella nel 1907, il Liri nel 1910. L’acqua che girava le ruote adesso fa la corrente. È una storia di adattamento continuo: quando un mondo finisce, se ne inventa un altro. Qui, per più di tre secoli, lo ha saputo fare.

È questo che conviene ricordare prima di arrivare al novembre 2026. La vocazione della carta, da queste parti, non è una cartolina. È un’abitudine a cambiare pelle.

La Cartiera del Sole e Burgo

Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica / Ia Mid

Il 1963 è l’anno in cui l’Italia si accorge di essere ricca. Si fanno le autostrade, si comprano la Seicento e la televisione, nel Mezzogiorno arrivano i soldi della Cassa e le fabbriche costruite come cattedrali. A Sora, in viale San Domenico, nasce la Cartiera del Sole. Il nome è già una promessa, di quelle che si facevano negli anni del boom: nessuno avrebbe chiamato così una fabbrica dieci anni prima o vent’anni dopo. Non è più la cartiera del conte né il mulino con la ruota. È lo stabilimento grande, con le macchine continue di nuova generazione, quello in cui i figli dei contadini della valle entrano in tuta ed escono con la busta paga. Per una generazione intera, a Sora, «lavorare alla cartiera» è stato un modo di dire che sei arrivato.

Poi c’è un passaggio che pochi ricordano e che spiega molto. Negli anni Settanta l’editoria italiana scopre un’arte nuova, che è anche un affare: la cultura venduta a fascicoli. Le enciclopedie a dispense, i grandi pittori in edicola a settimane alterne, la storia d’Italia da rilegare. Fra i re di questo mondo c’è Giovanni Fabbri. Con i fratelli fa la casa editrice che ha portato l’arte e la scienza nelle case dove non c’erano libri, ed è lui a capire prima degli altri che chi stampa milioni di fascicoli ha un problema, e quel problema si chiama carta. Così si mette a comprarla alla fonte. Con un socio, Carlo Bonelli, costruisce il Consorzio Fabocart.

La carta d’Italia

Foto © Carlo Carino / IA Mid / Imagoeconomica

La Cartiera del Sole è fra le aziende aderenti. Lo scrive nero su bianco il bilancio delle Cartiere Burgo del 1977, al settantatreesimo esercizio, nella relazione sulla gestione. È lo stesso bilancio che racconta la nascita di Cartimpianti, la società di ingegneria industriale posseduta a metà da Burgo e dalle cartiere di Fabocart per occuparsi degli impianti. Il 30 settembre 1977 Carlo Bonelli diventa vicepresidente e consigliere delegato di Burgo. Il 16 novembre Burgo delibera un aumento di capitale. Nel marzo 1978 si chiude l’operazione: le Cartiere Burgo acquisiscono l’intero capitale della Cartiera del Sole.

Burgo, allora, era la carta d’Italia. L’aveva fondata nel 1905 a Verzuolo, nella provincia di Cuneo, un ingegnere elettrotecnico, Luigi Burgo, che aveva capito che senza centrale idroelettrica non c’è cartiera. Era diventata un colosso negli anni Trenta e aveva sede a Torino. È curioso come le storie si somiglino: in cima e in fondo all’Italia, la carta nasce sempre dove l’acqua cade.

Nel 1982 Antonio Zollo, sull’Unità del primo ottobre, racconta la scalata con un titolo che è già un romanzo: «Dalle dispense al monopolio (passando per la banca di Calvi)». È l’Italia del Banco Ambrosiano, di Roberto Calvi trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra appena qualche mese prima. Per Zollo il sodalizio Fabbri-Bonelli entra nella più grande cartiera del Paese portando in dote, tra l’altro, la fabbrica di Sora. È la ricostruzione di un giornale militante, non un atto societario, e va letta così. Ma rende l’idea di dove si muoveva il destino di centinaia di famiglie della valle: non sulle sponde del Fibreno, ma nei consigli d’amministrazione di Milano e Torino, negli aumenti di capitale, nelle banche.

Nel Novecento la carta di Sora ha sempre avuto un padrone che veniva da lontano. Prima i francesi, poi i napoletani delle Meridionali, poi i milanesi e i piemontesi. Dal 2004 Burgo fa parte del gruppo vicentino della famiglia Marchi, che dal 2020 la controlla insieme al fondo QuattroR.

L’età dell’oro e la fine della patinata

(Foto via Imagoeconomica)

C’è un’età dell’oro, e dura più di quanto si pensi. Per decenni Sora fa carta patinata, quella lucida delle riviste, dei cataloghi, dei libri d’arte, della pubblicità che ti arrivava a casa e finiva nella buca delle lettere. Il Novecento è il secolo della carta stampata, e chi la fa è nel posto giusto. Anche quando il secolo finisce e la carta comincia a ritirarsi, Sora regge. Nel 2010, quando la crisi colpisce lo stabilimento Burgo di Avezzano, dall’altra parte delle montagne, alcuni operai marsicani vengono mandati a Sora a fare patinata e carte naturali senza legno. Nel novembre 2013 Burgo annuncia che ad Avezzano la patinata si chiude: centottantamila tonnellate di capacità cancellate perché la domanda non c’è più. La patinata resta in quattro stabilimenti del gruppo: Ardennes in Belgio, Sarego, Toscolano e Sora. Nell’estate del 2014 Avezzano si ferma del tutto, poi si riconverte al cartone per imballaggi.

Sora, in quel momento, è fra i sopravvissuti. Ed è proprio qui che la storia gira, perché sopravvivere non è la stessa cosa che reinventarsi.

La Class action

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Nel gennaio 2009 era entrata in funzione la centrale turbogas di cogenerazione. Una fabbrica di carta divora energia, e farsela in casa doveva servire a tenere giù i costi. Solo che una centrale accanto alle case è anche un camino, e quel camino ha un nome, E300. Centoquattro cittadini di Sora e di Isola del Liri fanno una class action. La Procura di Cassino apre un fascicolo, e i comitati parlano di rinvii a giudizio fra tecnici, funzionari e dirigenti. È il paradosso della provincia industriale: la fabbrica è insieme la cosa che ti dà da vivere e la cosa che respiri.

Intanto il mondo smette di leggere sulla carta. Non serve raccontarlo, lo sappiamo tutti. Le riviste chiudono o diventano sottili, i cataloghi finiscono sugli schermi, la pubblicità cerca gli occhi sul telefono. Chi scrive fa il giornalista da quasi quarant’anni e ha visto la carta del suo giornale assottigliarsi, la foliazione calare e le edicole chiudere una dopo l’altra. La patinata è la carta di un mondo che sfogliava. Quel mondo adesso scorre col pollice.

La riconversione

Foto via Imagoeconomica

Nel 2023, a Sora, le macchine si fermano a giorni alterni. La cronaca locale le conta come si contano i battiti di un malato: la Macchina 1 riparte il 16 novembre alle sei del mattino, la Macchina 2 il 20 insieme alla patinatrice, le calandre alle due del pomeriggio. I dipendenti sono circa quattrocentocinquanta e la cassa integrazione alleggerisce le buste paga mese dopo mese. A metà dicembre la Macchina 2 si ferma per un mese: deve imparare a fare un’altra cosa.

È la riconversione. Su quella macchina Burgo monta una cassa d’afflusso a tre strati: cellulosa fuori, pasta meccanica in mezzo, più spessore e più rigidità. Dalla carta per leggere si passa al cartoncino per contenere. La gamma ha un nome che a Sora suona come un ritorno a casa, SUN, il sole. SUN Top e SUN Strong sono i cartoncini per gli astucci. SUN Cup è per i bicchieri delle bevande calde e fredde, SUN Tray per i vassoi che toccano il cibo, SUN Ice per le coppette del gelato. Burgo li presenta come il futuro del packaging sostenibile, e in astratto lo sono. Il mondo che non legge più sulla carta, la carta la usa ancora per mangiare e per spedire. Bicchieri, vassoi, scatole: la plastica va via e qualcosa deve prenderne il posto.

Il problema è il quando. Il cartoncino per alimenti non è una prateria vergine. È un mercato in cui i grandi gruppi del Nord Europa sono arrivati da tempo, con impianti nati per farlo e con la materia prima in casa. Sora arriva tardi, con una macchina adattata, in un mercato già affollato. Nell’ottobre 2024 c’è già chi denuncia che gli impianti si fermano anche nei periodi di produzione normale. Il 25 agosto 2026, al Ministero del Lavoro, si firma la proroga della cassa integrazione straordinaria con contratti di solidarietà fino al 23 agosto 2027. È la classica soluzione italiana: compra tempo, e intanto spera. Passano undici settimane e arriva la lettera. Le nuove linee vendono meno del previsto. Centosessanta esuberi indicati.

Nel gruppo Burgo lavorano poco più di duemila persone in dieci stabilimenti. Gli esuberi indicati si concentravano su uno solo, quello che occupa più gente: Sora.

La provincia dall’alto

(Foto © Paolo Peticca)

Adesso guarda la provincia dall’alto, come la guarderebbe Cicerone dalla rocca di Arpino. A Cassino c’è lo stabilimento Stellantis, che fu la Fiat di Piedimonte San Germano, l’altra cattedrale del Mezzogiorno industriale. Con il suo indotto vive da anni di ripartenze rinviate. A Ferentino la Henkel ha annunciato che chiuderà entro il 30 giugno 2027: centodue posti. Con i centosessanta esuberi indicati a Sora, poi ritirati, fanno più di duecentosessanta famiglie in un mese.

Tutto è cambiato e troppo in fretta. Il punto è che questa provincia ha avuto un Novecento pieno, fatto di grandi fabbriche, posto fisso, mutuo trentennale e figlio laureato, e quel secolo le è stato regalato. Gliel’hanno portato da fuori: la Cassa per il Mezzogiorno, i capitali di Milano e Torino, le decisioni prese altrove. Non è una colpa, è una condizione. Ma una condizione che si sconta quando il regalo finisce. I francesi di Isola del Liri, nell’Ottocento, erano forestieri anche loro, ma restavano. Vivevano qui, si facevano conti di Balsorano, investivano qui quando il mondo cambiava.

La fabbrica del Novecento invece è una filiale. Si apre e si chiude con una lettera. La provincia italiana ha vissuto la fabbrica così, come un pezzo di paesaggio. Il camino che fuma come il San Casto. Non è stata pigrizia, è stata fiducia. Ma la fiducia, quando le basi cambiano, diventa smarrimento.

(Foto © Fondo Piemontese)

E qui c’è la differenza più amara con i secoli passati. Quando nel 1888 il Fibreno si ferma, qualcuno inventa la pasta di legno, costruisce una centrale, cambia mestiere alla valle. Il genio del luogo era l’adattamento. Oggi la riconversione c’è stata, ma l’ha decisa e disegnata il gruppo, in Veneto, sui fogli Excel di un mercato globale, e il territorio l’ha subita come si subisce il meteo. Non c’è un’università che studi la carta del futuro a Sora, né un distretto che si sia messo insieme per inventare un prodotto. Nessuno ha detto: questa terra sa fare la carta da cinquecento anni, che cosa ce ne facciamo di questo sapere? Ci sono i sindacati che difendono i posti, i sindaci che chiedono tavoli, gli ammortizzatori che comprano tempo. Sono cose necessarie, ma sono tutte cose che servono a rallentare la fine di un secolo, non a cominciarne uno nuovo.

Il museo e il cambio turno

L’antica Macchina continua nelle ex Cartiere Boimond di isola del Liri

A Isola del Liri, nella vecchia cartiera Fibreno-Lefebvre, stanno facendo un museo: il Museo della Civiltà della Carta. Dove c’erano le macchine inglesi del conte ci saranno le vetrine, i pannelli, le scolaresche in visita. È una bella cosa, ed è anche un monito. I musei si fanno per le civiltà finite. Dagli anni Settanta del secolo scorso, a Isola, le cartiere hanno chiuso una dopo l’altra, tra macchinari vecchi e cassa integrazione, e oggi le fabbriche sono monumenti. Sora era la più grande cartiera ancora viva della valle. È ancora viva, con centosessanta esuberi indicati e poi ritirati.

Torni in viale San Domenico al cambio turno. Gli operai escono, si accendono una sigaretta e guardano il telefono. Alcuni hanno trent’anni e il mutuo appena acceso. Altri ne hanno cinquantacinque, sono entrati quando la patinata era la regina della stampa e sanno che a quell’età, in provincia, non si ricomincia. Sanno anche, perché era scritto nella procedura, che la scelta sarebbe caduta prima su chi «non si oppone». È una formula che dice molto del tempo. Non ti cacciano, ti chiedono di non resistere. Ti offrono la pensione anticipata, un incentivo, l’idea di metterti in proprio. Ti lasciano la libertà di scegliere di andartene. E adesso?

Cicerone, sull’isola del Fibreno, faceva dire all’amico Attico (sì, il primo editore della storia, quello che ha dato il nome a Casalattico) che quel luogo gli metteva voglia di ragionare sulle leggi della natura e degli uomini. Sarebbe un buon inizio. Sedersi sull’acqua e chiedersi, senza aspettare nessuno, che cosa sappiamo fare. Il Novecento non tornerà.