Sora in fiore: 3.500 metri quadrati di bellezza per l’Infiorata che unisce

La 34ª Infiorata del Corpus Domini trasforma il centro storico di Sora in una galleria d’arte a cielo aperto. Oltre venti associazioni collaborano alla manifestazione simbolo di partecipazione, fede e identità cittadina.

Gianpiero Pizzuti Pronti, pazienza e via

Ogni anno, per qualche ora, Sora smette di essere una città e diventa un’opera d’arte. I petali sostituiscono il selciato, i vicoli si trasformano in tele, e migliaia di mani lavorano insieme per qualcosa che durerà il tempo di una processione. La 34ª Infiorata del Corpus Domini non è solo una tradizione: è la prova che una comunità, quando sceglie di unirsi, riesce a fare cose straordinarie.

Sora si veste di fiori

Maria Paola Gemmiti

«L’Infiorata del Corpus Domini rappresenta oggi la fotografia più bella di questo percorso. Dietro ogni petalo posato sul selciato, dietro ogni quadro floreale, c’è il lavoro di centinaia di persone che hanno scelto di unire le proprie forze. E il messaggio che parte da Sora è chiaro: quando una comunità supera le divisioni e mette al centro il bene della propria città, riesce a realizzare opere straordinarie, non soltanto nei suoi luoghi, ma soprattutto nei rapporti umani che la rendono viva». Parole del vicesindaco di Sora Maria Paola Gemmiti.

Sora si veste di fiori con la 34ª Infiorata del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della città, simbolo di una comunità che ha imparato a collaborare. Nella chiesa di Santa Restituta, questo pomeriggio si è tenuta la tradizionale benedizione degli infioratori. È il momento che segna l’inizio di una straordinaria opera collettiva che, nelle ore successive, trasformerà il centro storico in un immenso quadro a cielo aperto.

Saranno circa 3.500 metri quadrati di tappeti floreali ad animare le strade, dando vita a decine di quadri artistici realizzati con pazienza, creatività e dedizione. Un patrimonio di colori, profumi e fede che ogni anno richiama visitatori e appassionati, ma che soprattutto rappresenta il cuore pulsante di una comunità che si ritrova attorno a una tradizione capace di unire generazioni diverse.

Venti associazioni, un obiettivo

L’aspetto più significativo di questa edizione non riguarda soltanto la bellezza delle opere che verranno realizzate. «A colpire è soprattutto il clima che si respira tra i protagonisti dell’evento — continua la Gemmiti. — Oltre venti associazioni cittadine hanno lavorato insieme nei mesi precedenti per organizzare l’Infiorata, confrontandosi sugli spazi da occupare, sui bozzetti da realizzare e sulla distribuzione dei percorsi. Un lavoro svolto in piena sintonia, con spirito costruttivo e nella consapevolezza di perseguire un obiettivo comune: valorizzare Sora e offrire alla città una manifestazione sempre più bella e partecipata».

L’Infiorata diventa così il simbolo concreto di una trasformazione culturale che coinvolge l’intera città. Una Sora che dimostra una crescente capacità di dialogo, di collaborazione e di interazione tra tutte le sue componenti sociali. Un percorso che vede impegnati non soltanto il mondo dell’associazionismo, ma anche i commercianti, gli imprenditori, i professionisti e tanti cittadini che scelgono di mettere a disposizione tempo, competenze e passione per il bene comune.

La visione di un clima nuovo

Si tratta di una visione che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e perseguito sin dal suo insediamento. «Al di là delle singole opere pubbliche o dei progetti realizzati — conclude la Gemmiti — uno degli aspetti più importanti di questo mandato amministrativo è stato proprio quello di favorire la nascita di un clima nuovo, basato sulla collaborazione e sulla partecipazione. Un modello nel quale ciascuno contribuisce nel proprio ambito, senza protagonismi, ma con la consapevolezza che la crescita della città passa dalla capacità di lavorare insieme».

Da questo pomeriggio il centro storico si sta trasformando in un grande laboratorio di arte, fede e partecipazione. Un appuntamento che celebra il Corpus Domini, ma che racconta anche una città che guarda al futuro con uno spirito nuovo, più unita, più consapevole e più forte. Sotto il Palazzo Comunale si sta allestendo per il terzo anno consecutivo un disegno floreale: dall’insediamento della Giunta Di Stefano, prima nessun amministratore ci aveva pensato.