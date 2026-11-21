Con la determinazione 929 del 20 novembre il Comune di Sora affida gli incarichi tecnici e istituisce l'ufficio di direzione lavori per la scuola innovativa progettata da Renzo Piano, nell'area dell'ex mattatoio.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Il progetto di Renzo Piano per Sora ha un decennio sulle spalle: adeguamenti, costi lievitati, una scuola innovativa su carta più volte ritoccata. Ora ha anche un timbro e una data: la determinazione generale n. 929 del 20 novembre 2026.

Con quell’atto, il Settore Lavori Pubblici, Valorizzazione del Territorio, Urbanistica, Condono e Pnrr del Comune di Sora formalizza l’affidamento degli incarichi tecnici, istituisce l’ufficio di direzione lavori e impegna la spesa necessaria. È un atto di gestione, non una posa della prima pietra: completa la cabina di regia chiamata a vigilare sull’esecuzione dell’opera, nell’area dell’ex mattatoio comunale, su via Napoli. Un ufficio che vigila esiste solo quando c’è qualcosa su cui vigilare: la scuola, dopo anni di carta, comincia a somigliare a un cantiere. (Leggi qui: Via libera al disciplinare: la scuola di Renzo Piano ora è più vicina).

Il nome dell’archistar accende i riflettori. Ma oggi la vera notizia è nelle sigle di un atto amministrativo: dopo quasi dieci anni, qualcuno è stato nominato per controllare che si costruisca davvero.

​La scelta delle competenze interne all’ente

Il municipio di Sora

​Nel solco di quanto previsto dall’articolo 114 del Codice dei Contratti Pubblici, l’amministrazione ha scelto di affidarsi alle professionalità già presenti all’interno della macchina comunale, evitando il ricorso a incarichi esterni per la gestione operativa del cantiere.

Il provvedimento disegna una catena di responsabilità ben definita. La direzione dei lavori viene assunta direttamente dalla ingegnera Daniela Ciolfi, affiancata dall’architetta Ilenia Lollo nel ruolo delicato di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal geometra Domenico Morsilli in qualità di direttore operativo.

A supporto di questo nucleo direttivo nasce un ufficio di Direzione Lavori composto da altri sei tecnici e dipendenti del medesimo settore: gli ingegneri Fabiana Bruni ed Elena Ferligoy, i geometri Giovanni Di Carlo, Paolo Di Stefano e Domenico Iafrate, insieme alla signora Rita Lombardi.

Il Comune impegna 87.406,08 euro per pagare gli incentivi ai dipendenti che seguiranno tecnicamente l’opera, come prevede l’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023, il Codice dei contratti pubblici. La somma è calcolata sul Lotto A: si prende l’1,9% del valore dei lavori e se ne riconosce l’80%. La spesa è registrata sul capitolo 200721 (impegno n. 151/2026). Una scelta che punta a responsabilizzare l’apparato tecnico dell’ente su uno dei cantieri più rilevanti dell’attuale stagione amministrativa.

​Dalle origini al progetto firmato da Renzo Piano

Renzo Piano con l’allora sindaco Roberto De Donatis sull’area della scuola

​La ricostruzione contenuta nelle premesse della determina restituisce la fotografia di un’opera che ha attraversato diverse fasi della vita politico-amministrativa cittadina. L’idea originaria affonda le radici nella delibera consiliare n. 43 del 13 novembre 2017, con cui si stabilì la delocalizzazione del mattatoio comunale.

A quel primo indirizzo seguì, nel 2018, il protocollo d’intesa con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, che portò all’elaborazione del progetto di fattibilità affidato al gruppo di lavoro G124 coordinato dall’architetto Renzo Piano.

L’ex mattatoio

Dopo l’abbattimento dei vecchi corpi di fabbrica dell’ex mattatoio, l’intervento è stato incardinato nell’alveo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’interno della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 dedicata alla costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici.

Sul piano politico, questa lunga parabola racconta da un lato la capacità dell’istituzione comunale di mantenere ferma una visione di rigenerazione urbana al di là dell’alternanza delle amministrazioni ; dall’altro testimonia quanto complesse e tortuose siano le procedure necessarie per trasformare un progetto ambizioso in un cantiere pronto a partire.

​Il nodo del quadro economico

​È tuttavia sul terreno dei numeri che si concentra il principale elemento di riflessione politica e amministrativa. Lo stanziamento originario disposto con il decreto ministeriale del 22 settembre 2021 ammontava a 7.460.000 euro, ripartiti sulle annualità comprese tra il 2022 e il 2024. Nel corso dell’iter, tuttavia, l’aggiornamento dei prezziari regionali, l’adeguamento alle normative sopravvenute e le specifiche prescrizioni legate alla rendicontazione PNRR hanno determinato una revisione al rialzo del quadro economico. Il costo complessivo dell’intervento è stato così ridefinito in 10.191.468,40 euro, segnando un incremento di 2.731.468,40 euro rispetto alle stime iniziali.

​Questo scarto finanziario rappresenta il vero crinale su cui si misurerà l’azione dell’amministrazione. Se da una parte l’aumento dei costi risponde a dinamiche congiunturali ben note nel settore delle opere pubbliche — indispensabili da recepire per garantire la sostenibilità economica dell’appalto — dall’altra impone un’attenzione costante sul reperimento delle risorse aggiuntive necessarie per completare l’opera nella sua interezza, senza lasciare lotti incompiuti o scaricare tensioni sugli equilibri di bilancio dell’ente.

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