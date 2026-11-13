Sora ridisegna il Comune: 19 assunzioni e scatto sui Vigili

La Giunta Di Stefano blinda cantieri PNRR e uffici comunali di Sora prima del voto del 2027. Previste progressioni interne e tutor per i Servizi Demografici.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Una riorganizzazione profonda, calibrata sui conti e proiettata verso il traguardo di fine mandato. Con la delibera di Giunta n. 148 dell’11 novembre 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Di Stefano mette mano alla struttura portante dell’Ente, approvando l’aggiornamento della Sezione 3 (“Organizzazione e Capitale Umano“) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028.

Il documento traccia una rotta precisa: 19 nuove assunzioni nel triennio per compensare i pensionamenti, innesti mirati nei settori nevralgici e una valorizzazione delle professionalità già presenti nella casa comunale di Corso Volsci.

La strategia politica: blindare l’operatività prima del voto

Luca Di Stefano

Dietro l’architettura contabile e normativa del provvedimento si legge una chiara strategia amministrativa e politica. A pochi mesi dalla scadenza naturale della consiliatura, fissata per giugno 2027, l’esecutivo sceglie di non rallentare ma di accelerare.

La votazione unanime della Giunta — con il pieno sostegno di tutti gli assessori (Gemmiti, De Gasperis, Altobelli, Mollicone e Maltese) — e la scelta di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile rispondono all’esigenza di evitare qualsiasi vuoto gestionale. L’obiettivo è consegnare alla città una macchina amministrativa rodata, capace di portare a compimento i cantieri aperti e gli impegni presi con gli elettori senza subire la paralisi tipica delle fasi pre-elettorali.

Conti virtuosistici e capacità di spesa

Il fiume Liri attraversa Sora (Foto © Stefano Colucci)

La manovra sul personale poggia su parametri finanziari solidi, certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti. Con una popolazione di 24.672 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2026), il Comune di Sora si colloca nella fascia demografica F, per la quale la legge fissa un valore soglia del 27% nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Sora si attesta al 22,81% (a fronte di una spesa per il personale di 4,42 milioni di euro nel consuntivo 2025).

Questo margine di virtuosità sblocca una capacità assunzionale massima di 812.624,78 euro, consentendo all’Ente di programmare gli ingressi in piena sicurezza e di portare la dotazione organica, a fine 2026, a 112 unità complessive (111 posti coperti e un solo posto vacante).

La tabella di marcia del triennio (2026-2028)

Il piano disegna un ricambio generazionale e funzionale che bilancia puntualmente le 18 cessazioni previste nell’arco dei tre anni (sei per ciascuna annualità).

Anno 2026 (12 ingressi a tempo pieno e indeterminato): la fetta più consistente della manovra prevede l’assunzione di 2 Dirigenti, 1 Funzionario ed Elevata Qualificazione destinato alla Polizia Locale, 6 Istruttori e 3 Operatori esperti (per una spesa annua a regime di 472.606,87 euro).

Anno 2027 (6 ingressi): in calendario 2 Dirigenti (uno a tempo indeterminato e uno a tempo determinato ex art. 110 TUEL), 2 Istruttori e 2 Operatori esperti.

Anno 2028 (1 ingresso): programmato l’inserimento di 1 Dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL.

Polizia Locale e sicurezza urbana in primo piano

Sul piano operativo, la sicurezza del territorio rappresenta una delle priorità più evidenti della delibera . Dopo la vacanza del ruolo di Comandante che si protrae dal dicembre 2024, l’amministrazione ha deciso di dare stabilità al Comando di Polizia Locale programmando l’assunzione di 1 Dirigente a tempo pieno e indeterminato (procedura da chiudere entro la fine del 2026 o, al più tardi, entro il primo semestre del 2027).

A questo innesto apicale si affiancherà, già entro il 31 dicembre 2026 tramite mobilità volontaria, l’arrivo di 1 Funzionario di Polizia Locale e di 2 Istruttori di Vigilanza, garantendo così un presidio più capillare ed efficace sul territorio.

Continuità sui cantieri PNRR e staff istituzionale

Altrettanto strategica è la scelta compiuta sul settore Lavori Pubblici: l’incarico dirigenziale in essere (ex art. 110 TUEL), in scadenza a fine dicembre, viene prorogato fino a giugno 2027.

Una decisione dettata dalla necessità di assicurare continuità amministrativa e tecnica nella gestione delle opere pubbliche fino al termine del mandato sindacale.

Parallelamente, per sostenere il carico di lavoro legato alla rendicontazione del PNRR (piattaforma ReGis) e alle procedure di gara, l’Ente conferma il ricorso a funzionari part-time tramite “scavalco in eccedenza”, affiancando al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico anche l’assunzione, entro dicembre 2026, di 1 istruttore part-time (18 ore settimanali) a supporto degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco.

Il patto interno: progressioni verticali e tutoraggio

Oltre a guardare all’esterno, la Giunta cura gli equilibri interni e la trasmissione delle competenze. Grazie alle progressioni verticali tra aree (finanziate con 16.572,99 euro e precedute dall’informativa alle organizzazioni sindacali), molti dipendenti comunali vedono riconosciuta la propria crescita professionale : sono già concluse le procedure per 1 Funzionario Amministrativo, 5 Operatori Esperti Amministrativi e 5 Operatori Esperti Tecnici, mentre entro fine anno si completerà il passaggio per 2 Istruttori Amministrativi.

Particolarmente significativa è infine l’applicazione della norma della Legge di Bilancio 2025 sul trattenimento in servizio. Per evitare vuoti di esperienza in un comparto delicatissimo come il Settore Demografici — chiamato a gestire i servizi anagrafici ed elettorali proprio nell’anno delle prossime amministrative — l’Ente tratterrà in servizio per dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2027, 1 Funzionario Amministrativo di comprovata esperienza affinché svolga attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti.

Un tassello che chiude un mosaico amministrativo già arricchito dagli ingressi completati negli ultimi mesi: i 2 Operatori esperti manutentivi entrati in servizio dal 1° ottobre e l’Operatore esperto amministrativo assunto ad agosto tramite le liste del collocamento obbligatorio, sanando così integralmente la quota riservata alle categorie protette.