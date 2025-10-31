Sora riparte dal cuore: Piazza Palestro sarà il nuovo “salotto buono” della città

Un progetto ambizioso trasformerà Piazza Palestro da semplice parcheggio a spazio urbano elegante e vivibile. Il sindaco Luca Di Stefano punta su pedonalizzazione, materiali storici e connessione tra storia e innovazione per restituire al centro storico di Sora il ruolo che merita.

“Un progetto sul centro storico che guardi lontano, per valorizzare la nostra città“: per il sindaco Luca Di Stefano piazza Palestro dovrà essere un nuovo salotto buono di Sora. Non un semplice progetto di riqualificazione nel cuore del centro storico: bensì un tassello cruciale del progetto più ampio con cui ripensare la città.

Un piano di rigenerazione urbana che guarda lontano, con l’obiettivo di restituire valore e identità a uno degli spazi simbolici della vita cittadina. La visione? Trasformare una piazza oggi adibita a parcheggio in uno spazio elegante, pedonale, vissuto e condiviso. Un investimento sul presente che punta a generare valore nel tempo.

La piazza

Sora, Piazza Palestro

Piazza Palestro si trova nel centro storico di Sora, allineata lungo Corso Volsci e affacciata sul Lungoliri Mazzini. Comprende vicoli e botteghe: da un lato confina con la casa natale del filosofo sorano Vincenzo Simoncelli.

La configurazione attuale della piazza risale principalmente alla ricostruzione post 1915, che definì l’impianto stradale e la morfologia dello spazio urbano. Una delle sue identità è legata alla presenza di una storica fontana di fianco la piazza. Nel centro si erege la statua del Cardinale Cesare Baronio, opera bronzea dello scultore Pino Conte, simbolo della memoria cittadina ed omaggio culturale. La statua del cardinale è stretta e lunga per cui trovare un soprannome all’area è stato facile e così è diventata negli anni “Piazza Sallkkon”.

Uno spazio che è stato da sempre adibito a parcheggio: un’area di servizio veicolare privo di qualità urbana.

Cosa prevede il progetto

Nei criteri progettuali esecutivi sono diverse le voci che ne caratterizzano il nuovo look. I più rappresentativi riassunti in 5 punti;

1) Pedonalizzazione totale della piazza, con eliminazione di stalli di sosta.

della piazza, con eliminazione di stalli di sosta. 2) Piano uniforme tra marciapiedi e superfice centrale per garantirne continuità.

tra marciapiedi e superfice centrale per garantirne continuità. 3) Pavimentazione in pietra naturale a finitura antisdrucciolo, compatibile con il contesto storico.

a finitura antisdrucciolo, compatibile con il contesto storico. 4) Inserimento di sedute in pietra per la sosta e la conversazione.

in pietra per la sosta e la conversazione. 5) Restauro e ricollocazione dei lampioni storici.

Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione del monumento al Cardinal Baronio, la creazione di spazi verdi curati, l’eliminazione delle strade laterali che generano traffico e la realizzazione di un’area più ampia e vivibile, dotata anche di connettività Wi-Fi.

La visione del sindaco

Il sindaco Luca Di Stefano

«La riqualificazione di Piazza Palestro rappresenta uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. – commenta il sindaco Luca Di Stefano – Si tratta di un luogo simbolico e centrale per la nostra città, punto di incontro e di socialità per i cittadini di tutte le età. Me ne sono occupato in qualità di Consigliere Comunale, quando ero all’opposizione e mi ero fatto promotore della necessità di un intervento che restituisse alla piazza il decoro e la funzione che merita. Piazza Palestro tornerà ad essere il cuore pulsante del centro storico, un vero “salotto buono” di Sora ».

L’intenzione del sindaco è quella di trasformare il centro storico. Vuole che diventi una vera attrattiva per i cittadini e per i visitatori, valorizzando la storia e la vocazione turistica della città.

«Abbiamo già acceso la scintilla del cambiamento – conclude Di Stefano – e continueremo a lavorare per restituire a Sora il volto che merita».