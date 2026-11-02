Sora scommette sul digitale per salvare il commercio di vicinato

Sora rilancia la sua storica vocazione commerciale puntando sull'innovazione digitale con il progetto "Il Fiore per Sora 2.0".

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Sora possiede una sua antica, nobile e naturale inclinazione. Da sempre la città volsca è stata l’emporio, la fiera a cielo aperto e il punto di riferimento commerciale imprescindibile per l’intero territorio circostante e per i comuni della Valle del Liri. Per generazioni, le sue vie, i suoi corsi e i suoi negozi di vicinato non hanno rappresentato soltanto uno scambio di merci o una mera componente contabile, ma una vera e propria forma di vita sociale, un catalizzatore di relazioni umane e l’anima stessa dell’economia locale.

Oggi quell’identità storica si scontra con le complesse sfide del tempo moderno, segnato dall’avanzata del commercio elettronico e dal rischio strisciante della desertificazione urbana. Vedere una saracinesca abbassata significa perdere un pezzo di memoria e di presidio territoriale. Per contrastare lo spopolamento delle vetrine e tutelare i negozi di strada, il Comune di Sora sceglie la strada dell’innovazione tecnologica e strategica, candidandosi al bando della Regione Lazio dedicato alle Reti d’Impresa su Strada.

L’azione amministrativa

Luca Di Stefano

Il percorso istituzionale che ha condotto a questo passaggio è stato lineare. La Giunta Comunale guidata dal sindaco Luca Di Stefano ha approvato all’unanimità la deliberazione n. 146, ponendo un chiaro atto di indirizzo politico. Il giorno successivo, il Settore Commercio ha formalizzato la determinazione dirigenziale che candida la proposta progettuale denominata “Il Fiore per Sora 2.0”.

Il nuovo programma poggia sull’esperienza dell’Associazione Rete d’Impresa “Il Fiore per Sora“, che ha gestito con successo il primo bando finanziato dalla Regione Lazio. Quella prima fase ha permesso di aggregare i commercianti, creare un marchio di rete e lanciare il primo portale web attivo finora come vetrina collettiva: www.ilfiorepersora.it

In cosa consiste il progetto “Il Fiore per Sora 2.0”

La nuova sfida punta a trasformare la presenza digitale della città attraverso interventi integrati e orientati ai risultati.

La piattaforma multioperatore autonomo: Il sito esistente si evolve in un sistema interattivo di ultima generazione. Ogni singolo negoziante o artigiano riceverà credenziali di accesso riservate per gestire la propria “vetrina virtuale” in totale autonomia.

Foto: Andreas Prada Garcia / Pixabay

Promozioni e vetrina dinamica in tempo reale: I commercianti non dovranno attendere passaggi intermedi. Potranno caricare direttamente e in autonomia sconti, promozioni, nuovi arrivi, orari e gallerie fotografiche dei propri prodotti.

Marketing territoriale e comunicazione integrata: Verranno attivate campagne promozionali coordinate per attrarre acquirenti da tutto il comprensorio, valorizzando il marchio unico della rete e le peculiarità dell’offerta Sora.

Servizi digitali di rete e animazione: La piattaforma offrià strumenti integrati per agevolare l’accesso ai servizi, incentivare la frequentazione del centro storico e migliorare l’esperienza complessiva d’acquisto per residenti e visitatori.

La scelta della sostanza immateriale

Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Il progetto evita la frammentazione delle risorse. Da progetto, non sono previsti interventi di arredo urbano, sia perché non finanziabili dal bando regionale per la fascia demografica del Comune di Sora, sia per una precisa scelta di merito amministrativo. L’intero budget viene infatti concentrato sulla transizione digitale e sulle infrastrutture immateriali, gli unici strumenti capaci di generare effetti economici duraturi nel tempo e indipendenti dalla durata del singolo finanziamento.

La partecipazione all’avviso pubblico non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale. L’effettivo avvio delle attività resta condizionato all’esito dell’istruttoria e al positivo accoglimento dell’istanza presso gli uffici della Regione Lazio. Con questo provvedimento, la politica cittadina tenta di coniugare la storica vocazione mercantile con i linguaggi della modernità, ricordando che la tradizione si difende solo offrendole nuovi e più forti strumenti per affrontare il futuro.