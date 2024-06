Sordo come D’Alema: pota i cespugli e azzera la Segreteria

Il Segretario Pd prende atto della situazione. Ed azzera la Segreteria cittadina. Eliminando i cespugli che aveva lasciato crescere dopo il Congresso nel quale era stato eletto a larga maggioranza

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

In un tempo (non molto) lontano c’erano stati i cespugli di Massimo D’Alema. Baffo di ferro aveva usato quell’espressione, piuttosto caustica in effetti (ma lo stile era quello), per definire chi, nel contesto di un Partito, di una coalizione, di un gruppo, partendo da una posizione minoritaria, cerca di far sentire la propria voce. Cosa giusta, intendiamoci; ma, sempre secondo Massimo D’Alema, sbagliato era l’atteggiamento di chi cercava di far contare la propria rendita di posizione al di là degli effettivi rapporti di forza. Di qui l’atteggiamento al limite dell’ostruzionismo, o dell’autolesionismo, se si vuole. Da trattare, sempre secondo D’Alema, con lo spirito del giardiniere integralista.

Poi venne il lanciafiamme di Matteo Renzi. Che invece di potare preferuiva incenerire. Tempi diversi, ma atteggiamento simile; quello di chi, nei confronti delle minoranze che remano contro, non ha né il tempo né la voglia di mediare o di trattare. Meglio sterilizzare.

Azzerata la Segreteria

Vittorio Save Sardaro

Azzerare la segreteria somiglia più a D’Alema che sforbicia i cespugli o a Renzi che risolve il problema alla radice? Difficile dirlo, per ora. Quello che è certo è che il direttivo del Pd che giovedì sera (rigorosamente prima della partita Italia- Spagna) si è tenuto ad Anagni ha dovuto gestire una situazione mica da poco. Un contesto reso molto caldo dalle dichiarazioni di Luca Santovincenzo, che dopo le elezioni Europee aveva chiesto al circolo di fare una bella riflessione interna. (Leggi qui: Il doppio fronte di Santovincenzo per prendersi la sinistra).

Cosa che aveva provocato la replica piccata di Vittorio Save Sardaro. Che, senza nominarlo, aveva rispedito al mittente le riflessioni del consigliere di minoranza. A cui aveva ricordato che il Pd non ha bisogno né di gobbi né di unti dal signore. Dichiarazioni che, a loro volta, avevano scatenato la replica della minoranza interna del Pd (obiettivamente vicina alle posizioni del consigliere Santovincenzo). (Leggi qui: La carica del Pd contro Santovincenzo).

Il Segretario del Pd ha dovuto gestire tutto questo. E lo ha fatto, come detto, partendo da una mossa radicale; l’azzeramento della Segreteria cittadina. Un gesto che rivela molto di come siano andate le cose negli ultimi mesi.

Collaborazione infruttuosa

Sordo e Manunza si stringono la mano dopo il congresso Pd

Quando infatti Francesco Sordo, lo scorso dicembre, venne eletto Segretario del Partito anagnino (61 a 28 la votazione al Congresso), la Segreteria cittadina venne composta cercando di rispettare i rapporti di forza tra maggioranza e minoranza. Messaggio chiaro: la maggioranza ha vinto ma intende collaborare.

L’idea era quella di un rapporto fruttuoso. Progetto che evidentemente non si è realizzato. Di qui la decisione di Sordo di azzerare tutto. Ripartendo dal progetto dei gruppi di lavoro tematici pensati per affrontare temi concreti, senza passare ogni volta per le alchimie dei rapporti di forza.

Non proprio un colpo di mano, quello di Sordo: piuttosto il tentativo di fare punto e a capo.

Confronto interno

Sordo, in ogni caso, non ha evitato il dibattito interno, a partire dalle analisi di Santovincenzo. Che il Segretario ha contestato soprattutto su un piano: quello dell’opportunità. Santovincenzo, insomma, starebbe da tempo cercando di marcare le distanze con la linea ufficiale della Segreteria. Rendendo difficile il progetto di creare un largo fronte delle forze politiche di centrosinistra ( Pd e Avs in primis).

In questo senso, la mossa di Sordo è, di fatto, un monito chiaro: vogliamo collaborare ma non farci dettare la linea.

Il problema è, adesso, come reagirà Santovincenzo (ed il gruppo di quelli che fanno riferimento a lui). La sensazione è che di spazio per una mediazione non ce ne sia più molto. Forse è il caso di fare, tutti, un passo indietro. Non a caso ieri nelle chat del centrodestra locale le dichiarazioni dell’opposizione filo santovincenziana venivano commentate tra brindisi e sorrisi. Perché un’opposizione frantumata non può che far comodo al governo cittadino.