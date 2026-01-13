Spiagge, l’Antitrust mette Formia alle strette: 60 giorni per cambiare rotta

L’Agcm boccia la proroga delle concessioni demaniali fino al 2027 e chiede gare vere. Il parere, reso pubblico dalla consigliera Arnone, impone al Comune scelte rapide e chiarimenti sulla gestione delle spiagge.

Per il Comune di Formia si apre una finestra stretta: sessanta giorni per rimettere mano alla gestione delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo. È il tempo indicato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 16 dicembre ha esaminato il caso e ha prodotto un parere critico, rimasto inizialmente riservato.

Alla base di tutto c’è la nuova normativa europea sulle concessioni demaniali. Cioè? Le spiagge, i lidi, le strutture con ombrelloni e lettini che ogni estate vengono presi d’assalto dai turisti. Cosa dice la nuova norma? Che le concessioni demaniali non possono essere date in eterno, come avviene in Italia. Perché così non è una concessione ma è come se fosse stata venduta per sempre alla stessa persona in cambio di un piccolo affitto. L’Europa vuole che quelle concessioni vengano messe a gara sul serio.

Fatta la legge, trovato il sistema per aggirarla. Legalmente, s’intende. In tutta l’Italia l’Authority è intervenuta bloccando tante operazioni non proprio lineari. Ed in alcuni casi ha segnalato veri e propri reati. E nel caso di Formia?

La decisione scomparsa

Imma Arnone

A scoprire il pronunciamento dell’Authority è stata la consigliera comunale del Partito Democratico Imma Arnone. Pare che nessuno si fosse impegnato a renderlo pubblico sul territorio e fosse rimasto riservato agli addetti ai lavori. La Consigliera ha ottenuto l’atto e ne ha deciso la pubblicazione, spiegando la scelta con l’esigenza di garantire trasparenza e informazione ai cittadini.

Nel documento l’Autorità smonta l’impianto su cui poggia la delibera di giunta n. 131 del 2025. È l’atto con cui sono state prorogate fino al 2027 le concessioni scadute il 31 dicembre 2024. In precedenza il Tribunale Amministrativo aveva già annullato la proroga al 31 dicembre 2024: la riteneva «automatica e generalizzata» invece la norma Ue chiedeva di mettere tutto a gara.

Anche la Delibera 131 viene ritenuta incompatibile con i principi della concorrenza. Secondo l’Agcm, quella delibera impedisce un vero confronto competitivo nell’affidamento di risorse demaniali, mentre la norma punta all’esatto contrario: vuole stimolare la concorrenza allontanando i rischi legati alla malavita organizzata. Per l’Autorità, invece di adeguarsi, il Comune avrebbe seguito una linea non coerente con il diritto europeo, senza avviare le gare né indicare tempi certi per farlo.

Nessun favore

Anche i criteri previsti vengono messi in discussione. Le tabelle di valutazione vengono considerate troppo vaghe. E soprattutto, osserva l’Agcm, quelle gare non sono mai partite, rendendo improprio parlare di proroga tecnica, l’unica che il TAR aveva indicato come possibile.

Restano inoltre dubbi sulle modalità con cui l’ente intende impostare le procedure, il riferimento al Codice della Navigazione non convince l’Agcm, che ribadisce la sua preferenza per procedure avviate d’ufficio e non su iniziativa dei privati. Un’ultima avvertenza riguarda il rischio di favorire i concessionari uscenti, anche attraverso eventuali indennizzi, in contrasto con i principi di libera concorrenza. Cioè: si va a gara, chi vince gestisce e chi perde se ne va. Indennizzi? Su questo punto l’Autorità chiede limiti precisi.

«Parliamo di 54 concessioni – sottolinea Arnone – e l’amministrazione ha scelto di applicare solo le parti delle norme ritenute più convenienti, ignorando ciò che la legge e le autorità chiedevano nel loro complesso». Ora il tempo stringe: entro due mesi Formia dovrà decidere se correggere il percorso o assumersi fino in fondo le conseguenze delle proprie scelte.