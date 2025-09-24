Sport e benessere: la piscina come trampolino per il rilancio

L'impianto natatorio di Alatri sarà ristrutturato e riaperto nel 2026 grazie ad un finanziamento regionale. L'assessore Gianni Padovani sottolinea la valenza sociale e medica dell'intervento. Il polo sportivo di via Sanità vicino alla completa rinascita con benefici per tutto il territorio

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Chiusa e nel degrado più totale da mesi, ora per la piscina comunale di Alatri è pronta ad una nuova era. Si spera. L’amministrazione del sindaci Maurizio Cianfrocca ottiene i fondi regionali per rimettere in sicurezza gli impianti: e per la storica struttura sportiva si respira un’aria di svolta.

L’attesa potrebbe finire a breve. Il 2026 potrebbe finalmente vedere riaprire i cancelli della struttura sportiva di via della Sanità. Gli appassionati sono pronti a rispolverare le ciabatte, le cuffie ed i costumi.

Gli annunci

Roberto Addesse

Nella precedente gestione, la piscina aveva realizzato numeri record. All’aspetto strettamente economico poi va aggiunta la sua funzione sociale, come luogo di socialità e di aggregazione.

Ad aprire la porta sulla prossima stagione è stato l’assessore e vice-sindaco Roberto Addesse (Lega). Ha spiegato nel dettaglio le prossime tappe dell’iter per arrivare ad una riapertura, nella scorsa seduta della Giunta Comunale: lì ha portato all’approvazione due progetti, uno relativo all’efficientamento energetico della piscina comunale e l’altro del Palazzetto dello Sport di Alatri.

Nel dettaglio, la Giunta ha approvato i due progetti di fattibilità tecnica economica per un importo complessivo pari ad un milione e 355mila euro, ottenuti grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale. Ora si deve passare all’approvazione dei progetti esecutivi: “Contiamo di farlo entro la metà del mese di ottobre e successivamente bandire le gare di appalto per l’inizio dei tanto sospirati lavori” conferma Roberto Addesse.

La soddisfazione dell’assessore

Il progetto approvato dalla Giunta di Alatri

La più grande soddisfazione viene espressa dall’assessore allo Sport Gianni Padovani (Forza Italia): “Sappiamo dell’importanza della riapertura della piscina comunale per i tanti appassionati. Senza fare troppi proclami ora con l’arrivo dei fondi regionali possiamo veramente affermare che la piscina sarà rimessa a nuovo e tornerà fruibile come lo era in maniera eccellente in passato con la vecchia gestione“.

“Il grazie lo meritano la nostra amministrazione tutta e tutti gli uffici che superando ostacoli e criticità hanno voluto questo obiettivo”. La riflessione. “Sappiamo quanto sia importante questo servizio sportivo per tutte le età ma ora guardiamo avanti volendo consegnare alla città una struttura primaria“.

Benefici medici

La piscina comunale di Alatri

Non solo attività sportiva e accesso ai nuotatori e scuole ma anche una ottima notizia per tutti quelli di tutte le età che in passato grazie alla passata gestione, usufruivano di servizi di riabilitazione in acqua a seguito di interventi chirurgici agli arti superiori e inferiori presso il vicino ospedale San Benedetto.

Il polo sportivo di via della Sanità: stadio, piscina e palazzetto, tutti confinanti, sono pronti a diventare un grande attrattore dove sport, condivisione e socialità si uniranno per un medesimo percorso. Per ora lo sono il Palazzetto dello sport e il nuovo Stadio Chiappitto, manca all’appello la piscina comunale. Ma l’attesa sembra stia per finire. Il 2026 l’anno della verità per i tuffi dal trampolino.