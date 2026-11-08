Sport Jam fa centro: tante associazioni e lo sport che unisce Ceccano

La prima edizione della manifestazione organizzata dall’assessore Francesco Ruggiero, Iano Nicolia e Gianmarco De Giuli. Piazzale Bachelet si riempie di bambini e famiglie. Gli organizzatori ringraziano le associazioni e annunciano un evento ancora più grande per l'estate. Durante il talk “Oltre lo Sport” il confronto tra politica e mondo sportivo supera gli schieramenti. Ruspandini: «Lo sport non ha bandiere politiche».

La prima partita si è giocata sul campo. La seconda, quella delle idee, davanti alle istituzioni e alla fine Ceccano Sport Jam ha portato a casa entrambe. Oltre 35 associazioni sportive hanno partecipato alla prima edizione della manifestazione organizzata presso Piazzale Bachelet – Peppino Impastato, trasformato per un’intera giornata in un grande spazio dedicato allo sport. Bambini che provavano discipline mai praticate prima, allenatori impegnati a presentare le proprie attività e famiglie che hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il mondo sportivo cittadino.

A promuoverla sono stati l’assessore allo Sport Francesco Ruggiero, Iano Nicolia e Gianmarco De Giuli, insieme ad una squadra di giovani collaboratori.

Nel comunicato diffuso al termine della manifestazione emerge soprattutto un elemento: la soddisfazione per la risposta delle associazioni. «Siamo estremamente soddisfatti per il successo della prima edizione», spiegano, sottolineando come la manifestazione abbia consentito a numerose realtà sportive di presentarsi alle famiglie e coinvolgere direttamente i ragazzi.

La festa delle associazioni

L’obiettivo era semplice: far conoscere le opportunità sportive presenti sul territorio e soprattutto permettere ai bambini di avvicinarsi a discipline che magari fino a quel momento non avevano mai provato. Per un’intera giornata le associazioni hanno avuto a disposizione spazi nei quali svolgere dimostrazioni e raccontare le proprie attività.

Il risultato è stato un piazzale animato da sportivi di ogni età e gli organizzatori hanno rivolto il ringraziamento principale proprio alle società partecipanti, ricordando quanto lavoro ci sia dietro ogni associazione. Allenamenti, trasferte, gestione delle strutture e difficoltà economiche. Un impegno che spesso si regge sulla disponibilità dei dirigenti e dei volontari. Ceccano Sport Jam è nata anche per dare visibilità a queste realtà. Una vetrina che gli organizzatori vorrebbero trasformare in un appuntamento stabile.

Oltre lo Sport, il confronto entra nel vivo

Nel pomeriggio è arrivato uno dei momenti più interessanti della giornata: la seconda edizione del talk “Oltre lo Sport”, moderato da Aurora Ramandi. La presentazione della manifestazione è stata invece affidata a Giada Vitaterna.

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Un appuntamento che prosegue il percorso iniziato nell’ottobre 2025 all’ex Cinema Italia, quando la prima edizione aveva affrontato il valore educativo dello sport e il suo ruolo nella società. Questa volta il confronto è entrato maggiormente nelle questioni amministrative. Al centro del dibattito la gestione degli impianti, le difficoltà economiche delle società sportive e la necessità di investimenti pubblici. Tra i protagonisti il sindaco Andrea Querqui, il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, il consigliere provinciale con delega allo Sport Luca Fardelli e l’assessore comunale alle Politiche Sportive Francesco Ruggiero.

A portare il punto di vista del mondo sportivo sono stati Fabio Bracaglia, dirigente nazionale ASI; Carmine Consalvi, tecnico chinesiologo sportivo e CEO di Superabile Project Academy A.S.D.; Filippo Tiberia, fiduciario del CONI per il Comune di Ceccano e responsabile nazionale del Dipartimento Sport AiCS; Giorgio Mattone, organizzatore dei tornei “Dodici Ore Sotto le Stelle” e “Ceccano Cup”; e Samantha Fiorini, ideatrice di Ciociaria Sportiva.

Un confronto che ha offerto diversi spunti di riflessione, anche politici, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle associazioni. Un’occasione per affrontare problemi concreti e ragionare sulle prospettive dello sport nel territorio.

Le difficoltà dello sport e le risposte della politica

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A riportare la discussione sui problemi quotidiani delle associazioni è stato Fabio Bragaglia: un intervento che ha avuto il sapore di una tirata d’orecchie alla politica. Perché chi gestisce una società sportiva conosce bene le difficoltà legate agli impianti, alle spese e alla necessità di garantire continuità alle attività . Problemi sui quali servono risposte concrete. Una riflessione condivisa, almeno in parte, anche da Filippo Tiberia, che ha richiamato il valore sociale della pratica sportiva e la necessità di sostenere chi lavora quotidianamente nelle associazioni.

Particolarmente significativo anche l’intervento di Carmine Consalvi, che ha richiamato il valore sociale dello sport e la sua capacità di abbattere le barriere. Consalvi, che lavora come istruttore sia con persone con disabilità sia con persone senza disabilità, ha ribadito un concetto fondamentale: nello sport non devono esistere distinzioni, perché tutti devono avere le stesse opportunità di partecipare e mettersi in gioco. Un intervento che ha riportato l’attenzione sul significato più profondo dell’inclusione e sul ruolo educativo delle associazioni sportive.

Al termine, Consalvi ha ricevuto un riconoscimento particolarmente significativo: la medaglia del Centenario della Provincia di Frosinone, consegnata dal consigliere provinciale delegato allo Sport Luca Fardelli, a testimonianza del valore del suo impegno nel mondo sportivo e sociale.

Il passaggio critico

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Non è mancato, però, un passaggio critico nei confronti delle istituzioni. Consalvi ha raccontato di aver richiesto un finanziamento a fondo perduto per sostenere le proprie attività sportive e inclusive, senza aver mai ricevuto, a suo dire, una risposta. Una delusione che lo ha portato a rivolgere una piccola frecciata al Governo, ricordando che agli impegni dichiarati devono seguire interventi concreti.

Spazio anche a Ciociaria Sportiva, con la sua ideatrice Samantha Fiorini. La moderatrice Aurora Ramandi ha affrontato il tema del ruolo delle donne nel giornalismo sportivo, chiedendo quali difficoltà avesse incontrato e come fosse cresciuto il progetto. Fiorini ha riconosciuto che gli ostacoli esistono, soprattutto in un settore ancora prevalentemente maschile ma ha ribadito un concetto preciso: le difficoltà vanno affrontate con determinazione e il proprio spazio bisogna conquistarselo, attraverso il lavoro e la capacità di credere nelle proprie idee.

Querqui, Ruspandini e la questione degli impianti

Anche il sindaco Andrea Querqui ha affrontato il problema delle strutture sportive. Il primo cittadino ha sottolineato il ruolo educativo e sociale delle associazioni, ricordando quanto siano importanti per la crescita dei ragazzi. Poi il passaggio politico. Ceccano dispone di realtà sportive capaci di ottenere risultati importanti ma le strutture cittadine non sempre riescono ad accompagnarne le esigenze. Da qui la richiesta di maggiore attenzione e sostegno da parte del Governo. Un invito rivolto anche all’onorevole Massimo Ruspandini, presente al confronto.

Un altro passaggio significativo è arrivato dal sindaco Andrea Querqui, che ha ribadito quanto sia fondamentale il dialogo tra le istituzioni, soprattutto quando si tratta di affrontare problemi importanti per la città. Sul futuro del Palazzetto dello Sport è emersa una sostanziale condivisione con Massimo Ruspandini, entrambi impegnati, ciascuno nel proprio ruolo, a cercare una soluzione che possa restituire a Ceccano una struttura sportiva di fondamentale importanza. Un’intesa tutt’altro che scontata, che ha mostrato da una parte l’eleganza istituzionale di Querqui e dall’altra la disponibilità al confronto del parlamentare di Fratelli d’Italia.

Massimo Ruspandini e Francesco Ruggiero

Ruspandini, del resto, ha ricordato il proprio legame con Ceccano, la città in cui è nato, ribadendo l’attenzione verso le sue esigenze. Un esempio di come, anche tra schieramenti politici opposti, il dialogo possa trovare spazio quando al centro ci sono gli interessi della comunità. Il parlamentare di Fratelli d’Italia, infatti, non si è tirato indietro ed ha ricordato il proprio contributo all’arrivo dei finanziamenti per il rifacimento del manto sintetico dello stadio Dante Popolla, rivendicando il lavoro politico svolto per consentire quell’intervento.

Il finanziamento al Popolla

Un passaggio che non è passato inosservato. Massimo Ruspandini ha voluto rivendicare con forza e chiarezza il proprio ruolo nell’ottenimento del finanziamento per il rifacimento del manto sintetico dello stadio Dante Popolla, sottolineando come, quelle risorse siano arrivate proprio grazie al suo intervento. Una rivendicazione dal significato anche politico, che qualcuno ha interpretato come una frecciata indiretta a Riccardo Del Brocco e, forse, anche all’assessore regionale Giancarlo Righini. Una lettura che resta nel campo delle interpretazioni, perché Ruspandini non ha chiamato direttamente in causa nessuno dei due. Certo è che la fermezza con cui ha rivendicato il risultato ha lasciato intendere la volontà di mettere un punto su chi debba attribuirsi il merito politico di quel finanziamento.

Ciò che resta del Palazzetto dello Sport di Ceccano

Ruspandini non si è sottratto neppure a un altro tema delicato: la vicenda del Palazzetto dello Sport di Ceccano, crollato anni fa e mai ricostruito. Il deputato ha ricordato come la città sia rimasta privata di una struttura fondamentale per le associazioni sportive, tornando su un crollo avvenuto in circostanze che hanno suscitato forti polemiche e per il quale, ha sottolineato, non sono mai state individuate responsabilità. Una vicenda che continua a pesare sul patrimonio sportivo cittadino e che lascia aperta una domanda: quando Ceccano potrà tornare ad avere un Palazzetto dello Sport?

Poi una riflessione più generale. Un tempo, ha osservato, si era abituati a disporre di maggiori possibilità. Oggi reperire risorse è più complicato, ma questo non significa rinunciare a cercare soluzioni. Un confronto che ha mostrato come sul tema degli impianti sportivi possano esistere punti di incontro anche tra amministratori appartenenti a schieramenti differenti.

Le palestre scolastiche e la posizione di Ruggiero

Francesco Ruggiero e Luca Fardelli

Uno degli argomenti affrontati durante il talk è stato quello dell’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive. A introdurre il tema è stato Massimo Ruspandini, che ha richiamato il provvedimento approvato dal Parlamento per favorire l’accesso delle società sportive agli impianti scolastici fuori dall’orario delle lezioni. Una misura che il deputato di Fratelli d’Italia ha giudicato particolarmente importante per il mondo dell’associazionismo.

Si tratta della legge 53 del 2026, nata da una proposta del deputato Mauro Berruto, sostenuta anche dal Governo e approvata definitivamente all’unanimità dal Senato il 31 marzo scorso. Una posizione condivisa anche dall’assessore Francesco Ruggiero, che ha riconosciuto il valore del provvedimento, sottolineando però un aspetto fondamentale: prima di aprire maggiormente le palestre alle associazioni bisogna investire sulle strutture scolastiche.

Ruggiero, richiamando anche la propria esperienza da docente, ha ricordato quanto siano importanti le condizioni degli edifici nei quali gli studenti trascorrono quotidianamente tante ore. Consentire alle società sportive di utilizzare quegli spazi è certamente un’opportunità, ma se le palestre presentano problemi strutturali o necessitano di interventi di manutenzione, occorre prima di tutto affrontare quelle criticità.

La gestione del patrimonio

Da qui una riflessione più ampia sulla gestione del patrimonio pubblico. Costruire un impianto richiede risorse, ma mantenerlo efficiente nel tempo rappresenta una responsabilità altrettanto importante. Soprattutto quando si tratta di strutture che appartengono alla collettività.

Poi il passaggio politico, per Ruggiero, investire nello sport, nell’istruzione e nella sanità pubblica è una scelta politica. Una scelta che riguarda tutti i livelli istituzionali, dal Governo alla Regione, dalla Provincia fino ai singoli Comuni. Il tema, dunque, è quello delle priorità. Le risorse pubbliche sono limitate, ma decidere dove destinarle significa stabilire quali servizi e quali opportunità garantire ai cittadini.

Un confronto nel quale, pur partendo da posizioni politiche differenti, Ruspandini e Ruggiero hanno trovato un punto comune: favorire l’accesso allo sport, accompagnando però questa possibilità con investimenti adeguati nelle strutture.

Fardelli: ascoltare chi vive lo sport ogni giorno

Luca Fardelli (Foto © Stefano Strani)

Anche il consigliere provinciale Luca Fardelli ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa. Nel suo intervento ha affrontato il tema dell’associazionismo e delle strutture sportive, richiamando le difficoltà degli enti locali e il lavoro della Provincia per migliorare gli impianti di propria competenza.

Successivamente ha affidato ai social un messaggio di apprezzamento per la manifestazione. «L’ascolto dei bisogni e delle esigenze delle associazioni sportive è il punto di partenza fondamentale per chi amministra», ha scritto. Fardelli ha sottolineato che le soluzioni devono nascere dalla conoscenza diretta delle realtà sportive, rivolgendo un ringraziamento ai dirigenti, ai tecnici e ai volontari. Nel post ha inoltre ringraziato gli organizzatori e i relatori, richiamando anche Francesco Ruggiero e Mariano Cavese, consigliere comunale vicino alla sua area politica.

Ruspandini: lo sport non ha bandiere

Massimo Ruspandini

C’è poi una fotografia da esaminare: quella di un giovane assessore di centrosinistra accanto a un parlamentare di Fratelli d’Italia. Francesco Ruggiero e Massimo Ruspandini, appartenenti a schieramenti politici opposti, si sono ritrovati a discutere degli stessi problemi. Un fatto che nella politica locale non dovrebbe sorprendere ma che non sempre è scontato.

Proprio Ruspandini, dopo la manifestazione, ha affidato ai social parole di apprezzamento. «Bellissima manifestazione nella mia Ceccano», ha scritto, ringraziando in particolare Iano Nicolia e Gianmarco De Giuli. Poi il riconoscimento alle istituzioni presenti, dal sindaco all’assessore allo Sport, insieme alle autorità politiche provinciali e ai rappresentanti delle associazioni.

Il passaggio più significativo è quello conclusivo: «Lo sport è di tutti e per tutti, non ha bandiere politiche e oggi il tema è stato affrontato con la massima professionalità e in tutta la sua complessità». Un riconoscimento che va oltre il risultato organizzativo: gli organizzatori hanno scelto di coinvolgere rappresentanti istituzionali di orientamenti differenti. Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha risposto all’invito, riconoscendo pubblicamente il valore dell’iniziativa. Si chiama senso delle istituzioni e significa comprendere che il confronto può essere utile anche quando le posizioni politiche restano differenti.

Dal Calcio per la Ricerca alla Ceccano Cup

Spazio anche al Consiglio comunale dei Giovani. Alessia Ramandi ha richiamato l’esperienza di Calcio per la Ricerca, manifestazione benefica organizzata dal Consiglio dei Giovani per sostenere la ricerca sull’anemia di Fanconi. Un esempio di come lo sport possa diventare anche uno strumento di solidarietà.

Giorgio Mattoni invece ha parlato di un altro progetto al quale si sta lavorando insieme all’assessore Ruggiero: la Ceccano Cup. L’idea è quella di riportare in città un torneo rionale, recuperando una tradizione sportiva che ha coinvolto generazioni di ceccanesi. Secondo quanto emerso durante l’incontro, l’organizzazione avrebbe già compiuto passi avanti e la sfida sarà trasformare il progetto in un appuntamento concreto.

Una squadra tutta under 35

Questa manifestazione è stata organizzata da una squadra composta interamente da giovani sotto i 35 anni. Ruggiero, Nicolia e De Giuli hanno coordinato un gruppo che ha lavorato per settimane per mettere insieme associazioni, programma e attività. Un aspetto significativo, soprattutto perché si tratta di un evento che ha richiesto il coinvolgimento di oltre trentacinque società sportive.

La riuscita della manifestazione rappresenta un riconoscimento per il lavoro degli organizzatori, che hanno dimostrato di saper costruire una rete di collaborazione con il mondo sportivo e le istituzioni, ma il merito principale, come hanno ricordato loro stessi nel comunicato conclusivo, va alle associazioni. Sono loro che ogni giorno permettono a tanti bambini e ragazzi di avvicinarsi allo sport.

La prima edizione di Ceccano Sport Jam si chiude dunque con un bilancio positivo. Oltre 35 associazioni, una grande partecipazione di famiglie e una seconda edizione di Oltre lo Sport che ha affrontato temi concreti, lasciando spazio anche al confronto politico e gli organizzatori guardano già avanti. Nel comunicato diffuso al termine della manifestazione hanno annunciato un nuovo appuntamento per la prossima estate, con l’obiettivo di realizzare un evento ancora più grande, coinvolgendo ulteriori associazioni e ampliando le attività.

Ceccano Sport Jam ha portato a casa il suo primo risultato. Una giornata che ha permesso alle associazioni di incontrare nuovi ragazzi e alla politica di confrontarsi su uno dei problemi più sentiti dal mondo sportivo: quello degli impianti. Perché riempire un piazzale di sportivi è un bel risultato, ma dare loro strutture adeguate nelle quali allenarsi tutto l’anno resta la partita più importante.