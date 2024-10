SPQL, dopo la Fondazione il Senato ed il Popolo di Latina

La mission vera della Fondazione? Farci uscire dalla malattia che ci mandò la sorte facendoci papalini fino al 1870, poi regnicoli e poi massa da farci le adunate

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Ma quanta gente. Il teatro D’Annunzio a Latina ieri era pieno di gente, si parlava della Fondazione che dovrà celebrare i 100 anni di Latina. Il sindaco Matilde Celentano ha convocato il Consiglio comunale in forma solenne e modalità straordinaria, il senatore Nicola Calandrini ha fatto da padrone di casa: è stato lui il primo firmatario delle legge che istituisce (soprattutto finanzia) la Fondazione. Con lui hanno firmato anche il senatore Claudio Fazzone e seppur attraverso altri anche Claudio Durigon ha messo il cappello sulla sua legge. (Leggi qui: Centenario di Latina, una storia proiettata al futuro senza nostalgie).

Le cose del palco erano di elogio e di ringraziamento alle autorità: ogni autorità. Ma il pubblico?

Ogni ministro un Nume

C’erano i maggiorenti locali, le “autorità civili e militari” che erano ringraziate con devozione dagli interventi da destra a sinistra. Senza escludere il centro.

Per noi a Latina un ministro è un dio, un usciere, un angelo nella sua grazia e ogni divisa è tonaca della fede della riverenza. Si ringraziano i potenti mai i contribuenti. Latina non ha l’idea che le funzioni sono servizio al Popolo sovrano come è scritto all’Articolo 1 della Costituzione .

Ecco che dovrebbe fare la Fondazione ad un secolo dalla fondazione: formare i cittadini. E farci uscire dalla malattia che ci mandò la sorte facendoci papalini fino al 1870, poi regnicoli e poi massa da farci le adunate. Servirebbe la cittadinanza. Una Repubblica di Latina che ricalcasse quella romana di Mazzini, Armellini e Saffi. Una cosa da liberi. (Leggi qui: Quella città a wafer di Latina, intorno alla fondazione del centenario).

Via la scritta “già palude”

Ecco cosa vorrei tra 8 anni: che sotto il simbolo del Comune non ci fosse scritto “già palude” ma Senato e Popolo di Latina. Certo sarebbe un abuso storico ma anche una grande conquista civile.

Vorrei che fosse normale vedere ministri e presidenti non per loro gentile grazia ma per diritto al pari degli altri 60 milioni di italiani.

Perché qui, a tempo perso semo italiani, per dirla con Ciceruacchio di Luigi Magni, il carrettiere impersonato in maniera magistrale da Nino Manfredi.