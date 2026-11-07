Stangata sulle tariffe? La replica di Tagliaferri: “Confronto scorretto”

Ad Alatri l’assessore all’Urbanistica risponde al consigliere del Pd Di Fabio che aveva denunciato aumenti fino al 670 % per i diritti di segreteria in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale. Contestato il raffronto tra i costi del 2019 e quelli del 2026: "Si mettono a confronto pratiche diverse". Poi l’affondo al consigliere: "Non faccia lezioni demagogiche"

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

C’è una calcolatrice, in questa storia, che ha fatto bene i suoi conti. Il problema è a quali numeri l’ha applicata. L’assessore all’Urbanistica di Alatri replica così alla denuncia del capogruppo Pd Fabio Di Fabio sugli aumenti dei diritti di Segreteria Urbanistica, pubblicata nei giorni scorsi: non smentisce le cifre ma la scelta di metterle in colonna. (Leggi qui: Alatri, stangata sulle pratiche urbanistiche: aumenti fino al 670 %).

La tabella proposta da Fabio Di Fabio è nella sostanza questa. Cosa c’è che non quadra?

Pratica Alatri prima Alatri da novembre Ferentino Veroli CILA 52 200 o 400 80 72 SCIA 200 300 200 180 Permesso di costruire n.d. 516 fisso 300-600 450 Agibilità (massimo) 150 516 400 100 Accesso agli atti (oltre 3 pratiche) 50 80 n.d. n.d.

Tagliaferri mette i punti sulle “i”

L’assessore Giorgio Tagliaferri

SecondoTagliaferri, il dato percentuale indicato da Fabio Di Fabio sarebbe il risultato di un raffronto tra pratiche amministrative differenti, accomunate soltanto dalla stessa sigla. In pratica, la sigla è la stessa ma prima indicava una cosa ed oggi ne indica una diversa. E le due cose non si possono paragonare. Ad esempio?

“I 52 euro del 2019, ad esempio, erano riferiti alla CILA semplice, quella ordinaria (ex CIA) – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica– I 400 euro previsti nel 2026 riguardano invece la CILA tardiva, in sanatoria, alla quale il nuovo tariffario dedica una voce distinta, necessaria anche in considerazione della nuova normativa denominata Salva Casa”.

Per l’assessore, dunque, il problema non è il calcolo matematico ma la scelta delle voci messe a confronto. “La calcolatrice ha fatto il suo dovere. È la scelta delle due righe che fa politica”, afferma Tagliaferri, ricordando che lo stesso principio vale per la SCIA, per la quale il tariffario distingue la procedura ordinaria, quella alternativa o in variante al permesso di costruire e quella in sanatoria.

“Non accetto lezioni demagogiche”

La replica dell’assessore si sposta poi sul passato amministrativo dello stesso Di Fabio. “Nel 2019 era vicesindaco con Giuseppe Morini e i diritti per autorizzazioni e pareri paesaggistici, ambientali e idrogeologici passarono da 100 a 260 euro – ha ricordato Tagliaferri – Quelli per il permesso in sanatoria da 250 a 350 euro, mentre quelli per la DIA o SCIA alternativa o in variante da 150 a 200 euro“. Da qui l’affondo politico: “Non dia lezioni demagogiche”.

Fabio Di Fabio, capogruppo dem ad Alatri

Tagliaferri contesta anche il confronto con gli altri Comuni, sostenendo che Di Fabio abbia preso in considerazione soltanto Ferentino e Veroli, dove le tariffe risultano più basse. “Perché fermarsi proprio a Ferentino e Veroli? Se si vuole capire dove si colloca Alatri, il confronto va esteso anche ai Comuni vicini con tariffe più alte”, ha osservato l’assessore.

Una polemica che si inserisce in un clima politico sempre più acceso e che, secondo Tagliaferri, avrebbe anche un evidente sapore preelettorale. La conclusione è affidata a una stoccata diretta al consigliere: “Gli consiglio di fare campagna elettorale diversamente”.