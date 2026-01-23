Stefanelli tra memoria e potere: la Provincia al bivio

Mentre si avvicina il voto per la presidenza della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli affronta il nodo delle alleanze e del rinnovo del Consiglio. Sullo sfondo, lo scontro politico con Fratelli d’Italia e la partita del centrodestra.

La valigia è pronta sul letto. Un trolley, missione breve: il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli è In partenza per il viaggio d’istruzione ad Auschwitz, in occasione della Giornata della Memoria. Al rientro in Italia, convocherà i comizi elettorali per l’elezione del suo successore, fissata per il 15 marzo prossimo.

Non è l’unico nodo da sciogliere. Lo stesso Gerardo Stefanelli – ma nei panni da sindaco di Minturno – ha infatti rilanciato una questione tutt’altro che secondaria: quando rinnovare il Consiglio Provinciale. Da quando le Province sono state riformate dalla norma Delrio, il destino del Presidente della Provincia e quello del Consiglio Provinciale seguono binari ed elezioni differenti. Ed in questo caso, il mandato biennale dell’Aula scadrà il 20 marzo 2026, cinque giorni dopo l’elezione del presidente.

Una scelta politica

Il palazzo della Provincia di Latina

La scelta non è tecnica ma profondamente politica. Accorpare le due scadenze o rinviare il voto dell’assemblea di via Costa a giugno? In questo secondo caso, il nuovo Consiglio verrebbe eletto dopo le Comunali di Fondi, facendo entrare nella partita anche i nuovi Consiglieri della città – fortino di Forza Italia, feudo politico del senatore Claudio Fazzone. Significherebbe misurare in modo diverso i rapporti di forza tra i Partiti e le rispettive Segreterie presenti in Consiglio provinciale.

Stefanelli intende sciogliere il rebus al ritorno dalla Polonia, nel solco di una riflessione che va oltre il calendario. La data del rinnovo del Consiglio diventa un termometro politico, soprattutto per comprendere il reale stato di salute dei rapporto con Fratelli d’Italia dopo la polemica aperta con Stefanelli dal coordinatore regionale Paolo Trancassini.

Il presidente non lo dice apertamente, ma è evidente che questa scelta rappresenterà un passaggio chiave per testare la tenuta delle alleanze. E verificare se l’attuale modello di governo della Provincia (Italia Viva di Stefanelli + Pd + Forza Italia) possa essere riproposto. O se sia destinato a essere archiviato per tornare ad una contrapposizione tra centrosinistra e centrodestra classici.

Lo scontro con Fratelli d’Italia

La linea di Fratelli d’Italia è stata chiarita senza ambiguità da Paolo Trancassini, che ha rivendicato la presidenza della Provincia per un sindaco espressione del partito di Giorgia Meloni, ricordando che “siamo la prima forza politica del territorio pontino”.

Ma non solo. Trancassini ha invocato “un centrodestra chiaro, credibile e unito”, bocciando apertamente la riproposizione dell’attuale alleanza trasversale – Forza Italia, Pd e civici – che governa l’ente di via Costa dall’entrata in vigore della riforma Delrio. Un messaggio diretto anche al coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone: “Le alleanze trasversali non possono sostituire un vero progetto politico”, capace di affrontare sviluppo economico, sicurezza, lavoro e sostegno alle famiglie.

La presa di posizione si è trasformata in una critica frontale a Stefanelli, accusato di inseguire un difficile mandato bis. “La Provincia ha bisogno di una guida che nasca da una visione condivisa, non da equilibri di palazzo”, ha affermato Trancassini.

Gerardo Stefanelli

La risposta del presidente non si è fatta attendere. Con un post sui social, Stefanelli ha ribattuto che “la Provincia è la casa di tutti i Comuni pontini, non un avamposto dei Partiti nazionali”. E che il presidente deve essere “un Sindaco dei Sindaci, non il delegato di una segreteria”.

Due visioni opposte: istituzionale e trasversale quella di Stefanelli, politica e identitaria quella di FdI.

Bilanci, risultati e modelli di governo

Stefanelli ha annunciato che invierà a Trancassini un report dettagliato sui quattro anni di mandato, durante i quali Fratelli d’Italia e Lega sono rimasti all’opposizione dopo aver sostenuto nel 2021 l’allora sindaco di Itri Giovanni Agresti. Per il presidente, il modello che ha governato “benissimo” la Provincia non può essere archiviato solo perché lo chiede il primo Partito. “Le esperienze di maggior successo nel territorio pontino – ha sottolineato – non sono nate da schemi calati dall’alto, ma da coalizioni identitarie costruite per il bene delle comunità”.

A sostegno della sua tesi, Stefanelli rivendica risultati amministrativi concreti, come “oltre 47 milioni di euro investiti nell’edilizia scolastica”, e una gestione improntata all’equilibrio istituzionale.

Ma il contesto resta incerto. Le chance di una riconferma sono ridotte se il centrodestra dovesse presentarsi compatto. In quel caso, il nome forte sarebbe quello della sindaca di Latina Matilde Celentano, grazie al peso determinante del voto ponderato del capoluogo.

Restano però altri nodi aperti: la difficile partita di Fondi e la futura governance di Acqualatina, alla ricerca di risorse per sanare una situazione finanziaria complessa.

Scenari alternativi e partite parallele

Fratelli d’Italia non esclude soluzioni alternative. Tra queste, la candidatura del sindaco di Itri Andrea Di Biase, esponente di Forza Italia, amministratore esperto e figura gradita anche all’assessora regionale Elena Palazzo. Se il centrodestra non dovesse trovare la quadra, lo scenario cambierebbe: Forza Italia, Pd e civici potrebbero convergere su Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio.

Andrea Di Biase

E Stefanelli? Resta l’ipotesi di un futuro ruolo in Acqualatina, voce che si rafforza dopo l’assemblea dell’Egato 4, nella quale il presidente ha guidato il rinnovo dell’incarico del dirigente della Segreteria Tecnico Operativa, Umberto Bernola.

“Siamo davanti a un passaggio decisivo”, ha dichiarato Stefanelli, sottolineando l’importanza di scelte consapevoli sull’adeguamento tariffario e sugli investimenti, nel rispetto delle indicazioni di Arera.

La conferma di Bernola viene rivendicata come atto di continuità e competenza. Quando qualcosa comincia a quadrare, la politica mostra il suo volto più concreto.