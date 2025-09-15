Stefano chiama, Luca risponde: gli Scipione lanciano l’assalto al Comune

Al convegno, organizzato dal Pd formiano durante la Festa dell'Unità, molto atteso l'intervento del presidente dell'associazione "Iniziativa per Formia", ex alleato forte del primo cittadino. Prove d'intesa per un campo largo progressista in vista delle elezioni.

“Se questa città ha tanti, troppi, problemi sul tappeto è perché non sa più cosi significhi fare politica. Può un sindaco essere eletto soltanto dal 26% dei cittadini aventi diritto al voto?”. Luca Scipione, presidente dell’associazione “Iniziativa per Formia”, è stata una sorta di special guest del convegno organizzato dal Partito Democratico all’interno della sua Festa dell’Unità.

I Dem hanno avviato un confronto che può apparire simile ad un percorso politico-elettorale: per garantire “a Formia una vera e seria alternativa” ha tenuto a precisare l’avvocato Stefano Scipione, al debutto come Segretario nell’organizzazione della festa di Partito nella centralissima villa Comune di via Vitruvio.

Un intervento molto atteso

Luca Scipione

Il quasi omonimo Luca, per cognome e per mestiere, non ha tradito le aspettative per il ruolo, anche dialettico, chiamato a svolgere insieme ai rappresentanti di alcune forze politiche del centrosinistra e dell’associazionismo locale che si occupa di politica.

L’intervento dell’avvocato Scipione era molto atteso non tanto per essere stato il primo in pubblico (in qualità di presidente di un’associazione concepita per trasformarsi in una lista elettorale) quanto per essere stato, quattro anni fa, l’”ideologo” della nascita della coalizione che permise a Gianluca Taddeo di diventare sindaco. Ed a Forza Italia (grazie all’apporto dei Fratelli d’Italia) di conquistare il comune dopo quasi un trentennio

Luca mai pentito, ma ora il Pd può essere un faro

Gli intervenuti al dibattito

Luca Scipione non si è definito un “pentito” quando è stato quasi costretto a pronunciarsi sulla scorta del contenuto degli intervenuti al confronto “per l’Alternativa” promosso dal Pd. E cioè Marco Saraniero per il Movimento Cinque Stelle, Carmina Trillino per Un’altra città, Imma Arnone per la lista Guardare Oltre (ma formalmente entrata a far parte del Gruppo consiliare dello stesso Pd), dei consiglieri comunale Dem Luca Magliozzi e Alessandro Carta. E Giuseppe Bortone per Sinistra Italiana.

Il presidente di “Iniziativa per Formia” ha accettato l’invito del Pd a partecipare alla seconda serata della festa dell’Unità sapendo, a sufficienza, che potrebbe essere il punto di riferimento di un’area “che deve soltanto allargare il suo perimetro ed i suoi orizzonti. Non rinnego il mio compito svolto alle amministrative del 2021 ma quella vittoria ha avuto un preoccupante vulnus iniziale: è stato inconcepibile che abbia partecipato al ballottaggio poco più del 50% del corpo elettorale ed il sindaco sia stato eletto soltanto dal 26% dei cittadini aventi diretto al voto”.

“Dobbiamo riportare i cittadini alle urne”

Gianluca Taddeo

Chiara Avallone, cognata di Scipione, è stata costretta a dimettersi da assessore alle Attività Produttive. Ma Luca questo gesto non lo considera la causa del suo allontanamento dal sindaco Gianluca Taddeo che aveva contribuito a proporre al tavolo della coalizione: “Formia ha bisogno di una vera alternativa dopo questa maggioranza di governo. Si è subito chiusa su se stessa e, badando all’ordinaria amministrazione, ha dovuto far fronte alla sua impotenza di gestire non una ma tante e pesanti fughe”.

Questo campo elettorale, che al momento è tutt’altro che largo, ha bisogno di altro. E Scipione, seguendo la linea dell’organizzazione Dem, ha sollecitato a fare ricorso a quella che in fisica si chiama forza centripeta: “Dobbiamo essere attrattivi anche nei confronti di quei cittadini che sono stati lontani dalle urne in occasione delle ultime elezioni amministrative. Lo strumento che ci può aiutare è e sarà soltanto la politica. E’ l’unico mezzo che potrà offrire gli strumenti per la risoluzione delle tante problematiche sul tappeto. La nostra associazione ha lanciato proposte in tema di piano urbano del traffico, del turismo e della rigenerazione urbana”.

Scipione attacca sul piano regolatore

Luca Scipione

Scipione quindi ha attaccato l’amministrazione: “Questa amministrazione su questi argomenti è stata silente. E non ho timore a definire il sindaco un ventriloquo perché su queste tematiche non si è mai pronunciato in pubblico. Ha utilizzato i social per tentare di tacitare le opposizioni o quelle – ha rivolto lo sguardo a destra dov’era seduto, il capogruppo del Pd Luca Magliozzi – che hanno tentato, a differenza di alcune compiacenti o rigorosamente silenziose, di farla”.

Che la “propaganda festaiola” cozzi con la realtà, Luca Scipione lo ha specificato quando ha sottolineato una promessa non mantenuta dall’amministrazione che ha contribuito a varare quattro anni fa: “Dovrebbe chiedere scusa alla città perché non ha saputo offrirle un’idea di sviluppo. Quella attuale ruota sempre attorno al suo Piano Regolatore Generale: è stato approvato, dopo un commissariamento, dalla Regione Lazio nel 1980. Era un’altra era glaciale. Quello strumento urbanistico, dopo dieci anni, nel 1990, era già saturo. Di cosa vogliamo parlare in più?”.

Il primo di una serie d’incontri

Stefano Scipione

Le finalità raggiunte da questo momento di confronto (“il primo di una lunga serie”, ha sottolineato il segretario del Pd Stefano Scipione) serviranno per promuovere una partecipazione che “già qualche mese fa sarebbe stato impossibile immaginare e concretizzare. Il partito è aperto a trecentosessanta gradi nel momento in cui l’elemento comune denominatore resti solo Formia ed un suo futuro diverso e migliore”.

All’estremità, a destra, dei relatori era seduta il capogruppo di Guardare Oltre Imma Arnone. La sua adesione al gruppo consiliare del Pd, dopo una diaspora di quattro anni, sarà ufficializzata nel primo Consiglio comunale utile “con la speranza – ha dichiarato l’interessata – che questa maggioranza ritenga opportuno convocarlo perché i problemi in questa città non mancano. Purtroppo”.