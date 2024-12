Stellantis, accordo al Mimit: licenziamenti ritirati e contratti prorogati

Stellantis, accordo raggiunto al Ministero: licenziamento ritirati e contratti prorogati per un anno. Salera: "Il vento è cambiato”. ferdinandi: "Ascoltato il territorio”

Accordo raggiunto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i lavoratori dei servizi Stellantis, da tre settimane in sciopero contro il mancato rinnovo dei contratti di lavoro ed il conseguente licenziamento per 150 tra Trasnova, Logitech, Tecnoservice.

L’accordo raggiunto al Mimit prevede la proroga di un anno dei contratti ed il ritiro dei licenziamenti. Nel corso dell’anno di proroga ci sarà il monitoraggio trimestrale e la ricerca di nuovi sbocchi lavorativi.

A rappresentare il territorio è stato presente il sindaco di Cassino Enzo Salera. «Siamo estremamente soddisfatti per questa battaglia che vede tutti vincenti. I lavoratori, perché salvano il loro posto. Le aziende coinvolte, perchè hanno avuto la proroiga dei contratti. La Trasnova, azienda cassinate fatta da persone del territorio e che hanno sempre trattato con cura la loro terra. Vince anche Stellantis, che ha cxambiato passo ed ora affronta le cose con spirito del tutto diverso dal passato».

Da ieri i dipendenti avevano iniziato l’occupazione simbolica delle Aule Consiliari nei Comuni del circondario.

Non è stata una trattativa semplice. Ha vissuto varie fasi di Stop & Go prima di arrivare all’intesa finale. Ma che ci fossero tutte le intenzioni di risolvere la partita è stato chiaro dall’inizio: in apertura di seduta il ministro Adolfo Urso ha detto «Oggi, da qui si esce con un accordo»: non era un auspicio ma un imperativo.

Poco prima, intervenendo a Rai Radio 1 il ministro aveva ribadito che il problema Stellantis e del suo indotto non è territoriale ma europeo. “Siamo determinati ad affrontare e risolvere questa vertenza dimostrando che l’Italia possa nuovamente affermare una leadership industriale, chiaramente cambiando le regole europee, perché altrimenti è impossibile”. Per il ministro “La soluzione sta in Europa, cambiando le regole del Green Deal. – ha spiegato – Noi faremo compiti a casa, ma è necessario che l’Europa ci ascolti. Basta paraocchi ideologici“. Urso ha quindi definito “necessaria” l’audizione di John Elkann, per segnare discontinuità con il precedente Ceo Carlos Tavares.

Nel frattempo, all’esterno del Ministero si teneva un presidio dei lavoratori Trasnova provenienti dagli stabilimenti di Mirafiori, Cassino, Pomigliano d’Arco e Melfi, davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un solo grido “Lavoro, lavoro, lavoro“. Per loro erano già partite 97 lettere di licenziamento. “L’azienda deve ritirare i licenziamenti, abbiamo bisogno di risposte. È inaccettabile che in Italia aspettiamo ancora risposte sulla gigafactory di Termoli mentre apprendiamo oggi dell’accordo di Stellantis per la gigafactory in Spagna . Servono garanzie da parte del governo e dall’azienda per i lavoratori italiani“, ha tuonato in mattinata il Segretario nazionale della Fiom-Cgil, Samuele Lodi.

All’interno del Mimit intanto il tavolo tentava un’intesa. È stato interrotto, poi ripreso, poi nuovamente sospeso, per definire e scrivere il testo.

Accordo raggiunto

Poi la fumata bianca. È un chiaro egnale di Stellantis: la rotta è del tutto diversa da quella che finora aveva seguito Tavares. «L’obiettivo principale di salvaguardare i posti di lavoro è stato dunque raggiunto. Tuttavia, questo anno rappresenterà una fase cruciale per valutare un’eventuale inversione di tendenza nella produzione legata all’elettrico, che ancora procede con molta lentezza» commenta il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi, anche lui presente all’incontro. .

Matte in evidenza che «La nostra proposta di congelare la situazione attuale per evitare ulteriori perdite occupazionali è stata accolta. Continueremo a lavorare affinché le prospettive di sviluppo industriale possano consolidarsi nel lungo periodo».

