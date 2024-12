Stellantis e crisi industriale in Ciociaria nella manovra finanziaria del Lazio

A partire da martedì 17 inizierà in Consiglio regionale la maratona per l'approvazione dei documenti di bilancio per gli anni 2025-2027. Previste misure per sostenere l'economia del frusinate. Tutti i numeri e gli interventi in programma

Da martedì 17 dicembre a partire dalle ore 15 in Consiglio Regionale del Lazio comincerà la tradizionale “maratona” che condurrà l’aula all’approvazione dei documenti di bilancio per gli anni 2025-2027. I Consiglieri regionali saranno particolarmente impegnati, praticamente ogni giorno, nella sede di via della Pisana nella discussione dei documenti del bilancio, presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La rappresentanza ciociara sarà presente al completo con l’assessore Pasquale Ciacciarelli seduto tra i banchi della Giunta e i consiglieri Daniele Maura, Alessia Savo, Sara Battisti, a fronteggiarsi in aula.

Poi c’è anche l’attività non di superficie, quella sotterranea che non si vede. Quella finemente politica. Che è forse più importante di quella ufficiale, fatta di trattative, intese con gli assessori, riunioni con i rispettivi gruppi consiliari per adottare la strategia migliore da tenere in aula. Quella più incisiva. Ed alla fine il solito clichè. Come in ogni film del quale si conosce già il finale. La maggioranza, una volta approvati tutti i documenti, parlerà di interventi di straordinaria portata per il Lazio. L’opposizione invece ne ridimensionerà, di parecchio, il valore. Nulla di nuovo.

Ordine del giorno blindato

Francesco Rocca, Governatore del Lazio

Dal punto di vista politico, la maggioranza del Presidente Rocca, – in virtù dell’intesa ormai raggiunta tra i partiti della coalizione di centro destra, tesa a riconoscere il nuovo peso specifico di FI, – non avrà problemi nell’approvare tutti e 4 i punti all’ordine del giorno del consiglio che si terrà ad oltranza. Stiamo parlando del rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2023. Poi la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (Nadefr) 2025 – anni 2025-2027, la legge di stabilità regionale 2025 ed il bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Il rendiconto generale dice che complessivamente il risultato di amministrazione 2023 è stato di -13,47 miliardi, nel 2022 ammontava a -13,72 miliardi, mentre il disavanzo effettivo, calcolato al lordo delle partite accantonate e vincolate e al netto del fondo anticipazioni di liquidità, è stato determinato in euro – 284 milioni rispetto ai – 412 milioni del 2022. La nota di aggiornamento presenta le principali strategie della Regione Lazio per il triennio 2025-2027, con interventi specifici per settori chiave e attenzione alle singole province.

I contenuti della manovra

L’ingresso operai dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

Crescita economica e occupazione, infrastrutture e trasporti, sanità e servizi sociali, ambiente e territorio, politiche agricole: saranno i settori in cui dovrebbe incidere la manovra regionale. In particolare per la provincia di Frosinone sono previsti Interventi di politica industriale territoriale specifici per contrastare la deindustrializzazione. In questo contesto rientra evidentemente anche la crisi del settore Stellantis.

La legge di stabilità regionale 2025

Giancarlo Righini, assessore regionale al bilancio

Il documento che sarà approvato dall’aula prevede una serie di interventi finanziari e normativi per il triennio 2025-2027. Vengono definiti gli stanziamenti per le leggi regionali di spesa per il periodo 2025-2027, suddivisi per missioni e programmi, con un elenco dettagliato. Inserite le misure fiscali: conferma delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF per il 2025, con esenzioni per redditi fino a 28.000 euro; sospensione della maggiorazione dell’IRAP per gli enti del Terzo Settore (esclusi quelli con produzione netta oltre 1 milione di euro).

Previsti fondi di promozione e investimento. Un milione annui per 3 anni stanziato per la valorizzazione del territorio. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici per viabilità, infrastrutture, ambiente e innovazione tecnologica sono 10 milioni di euro complessivi. In programma interventi sulla viabilità rurale con fondi dedicati alla sistemazione delle strade vicinali per agevolare le aziende.

La legge si occuperà d’interventi settoriali come le modifiche all’ARSIAL per includere la gestione dei domini collettivi e l’istituzione di un Commissario straordinario per la fauna selvatica per contrastare emergenze come la peste suina africana. Sarà creato un fondo di solidarietà per i volontari della protezione civile, destinato a coprire spese sanitarie in caso di infortunio. Per l’edilizia e il territorio sono stati messi in campo 500.000 euro all’anno per la riqualificazione artistica e culturale dei complessi ATER ed ulteriori risorse per l’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata e loro riutilizzo sociale.

Il bilancio di previsione 2025-2027

La sede della Regione Lazio

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è articolato in titoli e tipologie per le entrate ed in missioni e programmi per le spese. Agli articoli 1 e 2 sono quantificate le entrate e le spese complessive che, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammontano, rispettivamente, in euro 32.736.797.983,90, euro 32.069.220.347,73 ed euro 31.298.099.866,17, per il triennio 2025-2027 in termini di competenza, nonché in euro 29.991.838.073,24 per l’esercizio finanziario 2025 in termini di cassa. Al netto delle poste tecniche e delle partite di giro, invece, le entrate e le spese sono pari, in termini di competenza, ad euro 18.828.347.539,46 per l’anno 2025, ad euro 18.196.483.383,53 per l’anno 2026 ed euro 17.685.545.818,58 per l’anno 2027.

Molto importante la disposizione dell’articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale, al comma 1 stabilisce che, per gli anni dal 2025 al 2027, non è previsto il ricorso al mercato finanziario per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.