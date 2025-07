Stop all’atto aziendale dell’ASL di Frosinone: cautela o segnale politico?

Congelato l'importante documento che pianifica l'organizzazione e la gestione dellì'Azienda Sanitaria. Al di là degli aspetti formali, restano tanti dubbi sulla decisione del dg Arturo Cavaliere. Intanto per effetto del blocco qualsiasi processo relativo a nuove strutture, assunzioni o rimodulazioni si è fermato

Cosa c’è dietro alla Deliberazione 545 del 1° luglio 2025? Perché la Asl di Frosinone, con quell’Atto, ha deciso di sospendere in via cautelativa la proposta di Atto di autonomia aziendale? Era stata adottata appena due settimane prima, con la delibera 482 del 16 giugno.

Un provvedimento che, sebbene ineccepibile dal punto di vista formale e presentato come atto meramente tecnico, assume però contorni più ampi. Suscita interrogativi: sia sul piano amministrativo che politico.

L’Atto di autonomia aziendale è un documento fondamentale che definisce l’organizzazione, il funzionamento e i rapporti interni ed esterni dell’ASL . In sostanza, è lo strumento attraverso il quale l’ASL si dota di una propria struttura e disciplina le proprie attività. Deve essere in linea con gli indirizzi regionali. È un documento che tocca la governance, la struttura organizzativa, le modalità di reclutamento del personale e i criteri di erogazione dei servizi. In sostanza, è il cuore amministrativo dell’Azienda.

I motivi della sospensione

Arturo Cavaliere

La delibera porta la firma del direttore generale dell’ASL di Frosinone Arturo Cavaliere e sancisce la sospensione dell’adozione definitiva dell’Atto di Autonomia Aziendale. Una decisione presa – si legge nel provvedimento – per tre motivi principali: in primis, l’interlocuzione ancora in corso con la Direzione Salute della Regione Lazio, che già nel novembre 2024 aveva sollevato rilievi tecnici e richiesto chiarimenti sul documento. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di venerdì 4 luglio 2025).

A seguire, la necessità di aggiornare l’atto alle osservazioni arrivate da via della Pisana, che restano ancora oggetto di confronto. Infine, una scelta improntata alla prudenza, per evitare che un testo definitivo possa entrare in conflitto con gli indirizzi regionali.

Tuttavia, come riportato a pagina 3 della stessa delibera, le organizzazioni sindacali hanno espresso parere favorevole all’adozione dell’Atto, fatta eccezione per la FIALS. Nessuna contestazione, dunque, da parte dei sindacati sulla sostanza del documento, anzi: piena condivisione sulla volontà di velocizzare l’iter. Ma ora il direttore generale Cavaliere ha chiarito che l’adozione definitiva dell’Atto di Autonomia avverrà solo al termine del confronto con la Regione Lazio, assicurando il pieno allineamento con le direttive regionali.

Le domande nascono spontanee

Nonostante la forma legittima e lineare della sospensione, le domande che si pongono sul piano politico e strategico sono diverse. Proviamo a formularne qualcuna:

Quali sono le criticità sostanziali emerse dalla Regione? Perché la sospensione arriva solo dopo l’adozione dell’atto (delibera 482/2025) e non prima? Cosa ha determinato il cambio di passo in sole due settimane? Perché la FIALS è l’unica sigla sindacale a non condividere i contenuti dell’atto? Si tratta di una mossa tecnica, o una scelta politica, per eventualmente rinegoziare equilibri interni o regionali? Quali modifiche sostanziali si intendono apportare?

Bisogna ricordare che l’attuale direttore generale Arturo Cavaliere è in carica da marzo 2025, subentrato dopo un lungo periodo di commissariamento e continui avvicendamenti alla guida dell’ASL. L’Atto Aziendale era stato scritto ed avviato sotto la precedente gestione.

La decisione di sospendere l’adozione definitiva potrebbe apparire – sebbene non ci siano elementi concreti in tal senso – anche come l’occasione per imprimere la propria firma su un documento strategico, lasciando un segno tangibile sulla sanità locale. In alternativa, la sospensione potrebbe riflettere una fase di attesa, legata ai delicati equilibri politici che gravitano intorno al sistema sanitario provinciale.

Gli effetti del blocco

Il palazzo della Regione Lazio

In ogni caso, qualunque sia la lettura, romanzata o meno, l’effetto immediato è il blocco di qualsiasi processo di riorganizzazione interna, incluse eventuali nuove strutture, assunzioni, o rimodulazioni dei servizi.

Quella che si presenta come una scelta dettata dalla prudenza lascia intravedere, in controluce, un impatto tutt’altro che marginale sul piano gestionale e politico della sanità locale. Saranno le prossime settimane e i futuri atti dell’Azienda a fare chiarezza su un documento. Che, pur apparendo cristallino nella forma, resta ancora opaco nella sostanza.